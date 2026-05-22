Побывать сразу в трёх старинных замках и узнать их тайны
Белорусские крепости хранят много секретов, и я раскрою их для вас во время экскурсии. Мы посетим замок в посёлке Мир, где изучим княжеские покои и тюрьму, «отыщем» подземный тоннель. Исследуем величественные руины Новогрудского замка и окунёмся в его непростую историю. А завершим путешествие в Любче — самом малоизученном месте на маршруте.
Замок в городском посёлке Мир, возведённый как каприз магната, включён в список ЮНЕСКО. Снаружи я расскажу вам о непростой истории создания и знаменитых владельцах, открою легенды о «краеугольном камне» и секретном подземном ходе длиной в 30 км. А внутри вы самостоятельно ознакомитесь с музейными экспозициями, системой обороны в башнях, жилыми и служебными помещениями — от княжеских покоев до замковой тюрьмы.
Новогрудок
Новогрудский замок начал формироваться ещё в 13 столетии как цитадель первой столицы Великого княжества Литовского, Русского и Жемайтского. Вы узнаете об этапах строительства твердыни, о безуспешных попытках её захватить и о том, как она всё-таки пала под ударами артиллерии. Осталось от замка немного, но до сих пор руины поражают неприступными рвом и валом.
Любча
Замок в городском поселке Любча — самый «молодой» (нач. 17 века) на нашем маршруте и одновременно самый малоизученный. Уже почти 2 десятилетия он медленно, но верно восстанавливается силами волонтёров и все ещё ждёт новых археологов и любителей истории для открытия своих тайн.
Не только замки
Кроме замковых оборонительных сооружений вы увидите старинные религиозные постройки — церкви, костёлы, синагоги и мечети. А я расскажу о происходивших в этом регионе военных событиях. Ну а в конце, чтобы Илон Маск обзавидовался, можем посетить ещё и Марс.
Примерный тайминг
9:00 — выезд из Минска 10:15–10:20 — прибытие в Мир, обзорная экскурсия и посещение музея 12:30–13:00 — прибытие в Новогрудок, обед 13:30–14:00 — начало обзорной экскурсии 15:00–15:30 — прибытие в Любчу, обзорная экскурсия 17:30–19:00 — возвращение в Минск
Организационные детали
Оставшаяся часть стоимости оплачивается на месте наличными в белорусских рублях по курсу Нацбанка РБ
Транспорт включён в стоимость
Также я могу провести экскурсию на вашем авто, тогда стоимость будет уменьшена на сумму транспортных расходов. Количество путешественников можно увеличить до 8
Входные билеты в Мирский замок оплачиваются отдельно — около 530 ₽ за чел. По желанию можем заехать на обед в кафе (в среднем 40–45 белорусских рублей)
Программа рассчитана на взрослых, но по договорённости вы можете взять с собой и детей, которым интересна эта тема
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Фрунзенская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2558 туристов
Достопримечательности Беларуси как разорванное жемчужное ожерелье. Жемчужины сорвались и рассыпались по всей стране. Я расскажу вам о подобных местах, о недвижимых и движимых исторических богатствах, об отдельных людях и коллективных достижениях, о природных красотах. О том, что заставляет сердце биться чаще от восторга и шире открывать глаза от удивления.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ю
Юлия
Мы в компании Александра провели два очень насыщенных и интересных дня. Езжайте на его экскурсии, узнайте много интересного, нагуляетесь на свежем воздухе и посмотрите столько красоты. Мы остались очень довольны.
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Татьяна
Поездка замечательная. Машина комфортная. Втроем нам было супер Много рассказов по дороге. Александр очень приятный собеседник и маршрут особенный.
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Е
Евгений
Мы заменили Новогрудок и Любчу на Несвиж (ну да, попса))). Спасибо Александру, все рассказал, показал, аккуратно доставил до мест назначения и вернул в Минск. Очень рекомендуем. Александр, спасибо большое!
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К
Крашенинникова
Я очень хотела посмотреть Новогрудок. К сожалению, либо еще не закончилась реставрация, либо это все. Была несколько разочарована. Но в Любче все обстоит еще хуже. Эта экскурсия для тех, кто читать дальшеуменьшить
любит походить по руинам. Александр прекрасный рассказчик, хорошо знает материал. Общение с ним очень понравилось. На эту экскурсию нужно ехать только при солнечной погоде. Дождь испортил нам все впеатление.
Поскольку в Мире мы уже были, решили туда не заезжать. Мир в отличие от упомянутых замков действительно замок.
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Д
Дарья
Отличная поездка по прекрасным местам! Всё очень понравилось: и места, и рассказы, и еда (обед в Новогрудке), и несжатость повествования и прогулок (никуда не торопились, всё в своем темпе проходило). Александр очень хороший экскурсовод и организатор!
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С
Светлана
Экскурсия - супер!!! Александр - прекрасный рассказчик, очень вовлеченный, погруженный в историю Беларуси! Столько интересных мест, фактов! Обязательно рекомендую!
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