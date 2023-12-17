Белорусские замковые сооружения хранят много легенд и тайн, и я открою их для вас во время экскурсии. Мы посетим замок в посёлке Мир, где изучим княжеские покои и тюрьму, «отыщем» подземный тоннель. Исследуем величественные руины Новогрудского замка и окунёмся в его непростую историю. А завершим путешествие в Любче — самом малоизученном месте на нашем маршруте.

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Описание

Что вас ожидает

Мир

Замок в городском посёлке Мир, возведённый как каприз магната, включён в список ЮНЕСКО. Снаружи я расскажу вам о непростой истории создания замка и его знаменитых владельцах, открою легенды о «краеугольном камне» и секретном подземном ходе длинной в 30 км. А внутри вы самостоятельно ознакомитесь с музейными экспозициями, системой обороны в башнях, жилыми и служебными помещениями — от княжеских покоев до замковой тюрьмы.

Новогрудок

Новогрудский замок начал формироваться ещё в 13 столетии как цитадель первой столицы Великого княжества Литовского, Русского и Жемайтийского. Вы узнаете об этапах строительства этой твердыни, о безуспешных попытках её захватить, и о том, как она всё-таки пала под ударами артиллерии. Осталось от замка немного, но до сих пор он поражает величественными руинами, неприступными рвом и валом.

Любча

Замок в городском поселке Любча — самый «молодой» (нач. 17 века) на нашем маршруте и одновременно самый малоизученный. Уже почти 2 десятилетия он медленно, но верно восстанавливается силами волонтёров и все ещё ждёт новых археологов и любителей истории для открытия своих тайн.

Не только замки

В обозначенных населённых пунктах, кроме замковых оборонительных сооружений, вы сможете ознакомиться со старинными религиозными постройками — церквями, костёлами, синагогами и мечетями. А я расскажу о происходивших в этом регионе событиях великих войн. Ну а в конце, чтобы Илон Маск обзавидовался, можем посетить ещё и Марс.

Организационные детали