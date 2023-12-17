Замки Беларуси: Мир, Новогрудок, Любча

Индивидуальная экскурсия в Минске

Побывать сразу в трёх старинных замках и узнать их тайны

Белорусские замковые сооружения хранят много легенд и тайн, и я открою их для вас во время экскурсии. Мы посетим замок в посёлке Мир, где изучим княжеские покои и тюрьму, «отыщем» подземный тоннель. Исследуем величественные руины Новогрудского замка и окунёмся в его непростую историю. А завершим путешествие в Любче — самом малоизученном месте на нашем маршруте.
Замки Беларуси: Мир, Новогрудок, Любча
Замки Беларуси: Мир, Новогрудок, Любча
Замки Беларуси: Мир, Новогрудок, Любча
Замки Беларуси: Мир, Новогрудок, Любча
Замки Беларуси: Мир, Новогрудок, Любча
Замки Беларуси: Мир, Новогрудок, Любча
Замки Беларуси: Мир, Новогрудок, Любча
Замки Беларуси: Мир, Новогрудок, Любча
Замки Беларуси: Мир, Новогрудок, Любча
Замки Беларуси: Мир, Новогрудок, Любча
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Мир

Замок в городском посёлке Мир, возведённый как каприз магната, включён в список ЮНЕСКО. Снаружи я расскажу вам о непростой истории создания замка и его знаменитых владельцах, открою легенды о «краеугольном камне» и секретном подземном ходе длинной в 30 км. А внутри вы самостоятельно ознакомитесь с музейными экспозициями, системой обороны в башнях, жилыми и служебными помещениями — от княжеских покоев до замковой тюрьмы.

Новогрудок

Новогрудский замок начал формироваться ещё в 13 столетии как цитадель первой столицы Великого княжества Литовского, Русского и Жемайтийского. Вы узнаете об этапах строительства этой твердыни, о безуспешных попытках её захватить, и о том, как она всё-таки пала под ударами артиллерии. Осталось от замка немного, но до сих пор он поражает величественными руинами, неприступными рвом и валом.

Любча

Замок в городском поселке Любча — самый «молодой» (нач. 17 века) на нашем маршруте и одновременно самый малоизученный. Уже почти 2 десятилетия он медленно, но верно восстанавливается силами волонтёров и все ещё ждёт новых археологов и любителей истории для открытия своих тайн.

Не только замки

В обозначенных населённых пунктах, кроме замковых оборонительных сооружений, вы сможете ознакомиться со старинными религиозными постройками — церквями, костёлами, синагогами и мечетями. А я расскажу о происходивших в этом регионе событиях великих войн. Ну а в конце, чтобы Илон Маск обзавидовался, можем посетить ещё и Марс.

Организационные детали

  • Оставшаяся часть стоимости оплачивается на месте наличными в белорусских рублях по текущему курсу
  • Трансфер на комфортабельном автомобиле включён в стоимость. Также я могу провести экскурсию на вашем авто, тогда стоимость будет уменьшена на сумму транспортных расходов.
  • Входные билеты в Мирский замок оплачиваются отдельно — около 450 руб. /чел. По желанию можем заехать на обед в кафе.
  • Программа рассчитана на взрослых, но по договорённости вы можете взять с собой и детей, которым интересна эта тема

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Фрунзенская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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