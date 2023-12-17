Побывать сразу в трёх старинных замках и узнать их тайны
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даты
Описание
Что вас ожидает
Мир
Замок в городском посёлке Мир, возведённый как каприз магната, включён в список ЮНЕСКО. Снаружи я расскажу вам о непростой истории создания замка и его знаменитых владельцах, открою легенды о «краеугольном камне» и секретном подземном ходе длинной в 30 км. А внутри вы самостоятельно ознакомитесь с музейными экспозициями, системой обороны в башнях, жилыми и служебными помещениями — от княжеских покоев до замковой тюрьмы.
Новогрудок
Новогрудский замок начал формироваться ещё в 13 столетии как цитадель первой столицы Великого княжества Литовского, Русского и Жемайтийского. Вы узнаете об этапах строительства этой твердыни, о безуспешных попытках её захватить, и о том, как она всё-таки пала под ударами артиллерии. Осталось от замка немного, но до сих пор он поражает величественными руинами, неприступными рвом и валом.
Любча
Замок в городском поселке Любча — самый «молодой» (нач. 17 века) на нашем маршруте и одновременно самый малоизученный. Уже почти 2 десятилетия он медленно, но верно восстанавливается силами волонтёров и все ещё ждёт новых археологов и любителей истории для открытия своих тайн.
Не только замки
В обозначенных населённых пунктах, кроме замковых оборонительных сооружений, вы сможете ознакомиться со старинными религиозными постройками — церквями, костёлами, синагогами и мечетями. А я расскажу о происходивших в этом регионе событиях великих войн. Ну а в конце, чтобы Илон Маск обзавидовался, можем посетить ещё и Марс.
Организационные детали
- Оставшаяся часть стоимости оплачивается на месте наличными в белорусских рублях по текущему курсу
- Трансфер на комфортабельном автомобиле включён в стоимость. Также я могу провести экскурсию на вашем авто, тогда стоимость будет уменьшена на сумму транспортных расходов.
- Входные билеты в Мирский замок оплачиваются отдельно — около 450 руб. /чел. По желанию можем заехать на обед в кафе.
- Программа рассчитана на взрослых, но по договорённости вы можете взять с собой и детей, которым интересна эта тема
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро «Фрунзенская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.