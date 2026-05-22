Белорусские крепости хранят много секретов, и я раскрою их для вас во время экскурсии. Мы посетим замок в посёлке Мир, где изучим княжеские покои и тюрьму, «отыщем» подземный тоннель. Исследуем величественные руины Новогрудского замка и окунёмся в его непростую историю. А завершим путешествие в Любче — самом малоизученном месте на маршруте.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мир

Замок в городском посёлке Мир, возведённый как каприз магната, включён в список ЮНЕСКО. Снаружи я расскажу вам о непростой истории создания и знаменитых владельцах, открою легенды о «краеугольном камне» и секретном подземном ходе длиной в 30 км. А внутри вы самостоятельно ознакомитесь с музейными экспозициями, системой обороны в башнях, жилыми и служебными помещениями — от княжеских покоев до замковой тюрьмы.

Новогрудок

Новогрудский замок начал формироваться ещё в 13 столетии как цитадель первой столицы Великого княжества Литовского, Русского и Жемайтского. Вы узнаете об этапах строительства твердыни, о безуспешных попытках её захватить и о том, как она всё-таки пала под ударами артиллерии. Осталось от замка немного, но до сих пор руины поражают неприступными рвом и валом.

Любча

Замок в городском поселке Любча — самый «молодой» (нач. 17 века) на нашем маршруте и одновременно самый малоизученный. Уже почти 2 десятилетия он медленно, но верно восстанавливается силами волонтёров и все ещё ждёт новых археологов и любителей истории для открытия своих тайн.

Не только замки

Кроме замковых оборонительных сооружений вы увидите старинные религиозные постройки — церкви, костёлы, синагоги и мечети. А я расскажу о происходивших в этом регионе военных событиях. Ну а в конце, чтобы Илон Маск обзавидовался, можем посетить ещё и Марс.

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Минска

10:15–10:20 — прибытие в Мир, обзорная экскурсия и посещение музея

12:30–13:00 — прибытие в Новогрудок, обед

13:30–14:00 — начало обзорной экскурсии

15:00–15:30 — прибытие в Любчу, обзорная экскурсия

17:30–19:00 — возвращение в Минск

Организационные детали