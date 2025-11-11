Центр экологического туризма «Станьково» — место, где можно прогуляться, насладиться видами, полюбоваться на животных и отдохнуть от городской суеты.
Территория комплекса обширная: вы побываете в «партизанском лагере», где сможете погрузиться в историческую среду; зоосаде, где вблизи познакомитесь с жизнью млекопитающих и птиц; и заглянете на конеферму с конюшней, крытым манежем и конкурным полем.
Территория комплекса обширная: вы побываете в «партизанском лагере», где сможете погрузиться в историческую среду; зоосаде, где вблизи познакомитесь с жизнью млекопитающих и птиц; и заглянете на конеферму с конюшней, крытым манежем и конкурным полем.
Описание трансферЦентр экологического туризма «Станьково» «Станьково» — это место, где можно прогуляться, насладиться видами, полюбоваться на животных и просто отдохнуть. Территория комплекса обширная: вы сможете побывать в «партизанском лагере», зоосаде и на конеферме. «Партизанский лагерь» В «Партизанском лагере» вы сможете погрузиться в историческую среду. Пройдете по партизанским тропам, увидите, что собой представлял партизанский лагерь со всей его инфраструктурой. Реконструкция включает в себя строения, выполненные в натуральную величину в строгом соответствии с документальными источниками. У вас будет возможность увидеть и побывать в землянках. На территории комплекса их представлено около десятка: радиостанция, санитарная часть, штабная, караульная, командная, типография, лесная школа, санчасть, оружейная мастерская и землянки рядового состава. Зоосад По периметру зоосада проложен пешеходный маршрут, где можно познакомиться с повадками и жизнью обитателей вблизи. Интересно будет и взрослым и детям. Зоопарк разделен на две тематические площадки, где обитают представители классов Птицы и Млекопитающие. В зоосаде представлено более 40 видов птиц и млекопитающих разных пород. Можно увидеть страусов, фазанов, павлинов, более 15 видов кур, двух подружек — медведицу Василису и собачку Анфису, лис, енотов, зубров, яков, оленей, лам и муфлонов, тигров и рысь. Животные размещены в отдельных просторных вольерах с домиками. Конеферма Также в «Станьково» расположена конеферма, состоящая из конюшни, крытого манежа и конкурного поля. На конеферме предлагают услуги катания верхом на лошадях, пони, осликах, а также уроки верховой езды. Для детей есть игровая площадка и зона для развлечения: батуты, электрические машинки, аттракцион «Родео на быке». Важная информация:
- Дорога из Минска займет около часа. Поездка пройдёт на минивэне. Все автомобили оборудованы кондиционерами. В салоне есть Wi-Fi. В поездке с вами буду я или другой водитель из нашей команды.
- По запросу предоставим детское кресло или бустер.
- Оплата оставшейся суммы в белорусских рублях по курсу НБ РБ. Цену уточняйте в переписке.
- Маршрут можно изменить по вашему желанию. Также заберём вас из аэропорта или отвезём туда после поездки.
- По запросу организуем поездку для группы более 8 человек.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Партизанский лагерь
- Зоосад
- Конеферма
Что включено
- Трансфер
Что не входит в цену
- Посещение «Партизанского лагеря»:/nВзрослый билет - 6, 00 BYN/nДетский билет (с 5 до 16 лет) - 5, 00 BYN.
- Посещение зоосада:/nВзрослый билет - 10, 00 BYN/nДетский билет (с 5 до 16 лет) - 8, 00 BYN/nКорм для птиц (0, 5 кг) - 1, 50 BYN.
- Катание на лошади, пони или ослике
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Минск, ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Дорога из Минска займет около часа. Поездка пройдёт на минивэне. Все автомобили оборудованы кондиционерами. В салоне есть Wi-Fi. В поездке с вами буду я или другой водитель из нашей команды
- По запросу предоставим детское кресло или бустер
- Оплата оставшейся суммы в белорусских рублях по курсу НБ РБ. Цену уточняйте в переписке
- Маршрут можно изменить по вашему желанию. Также заберём вас из аэропорта или отвезём туда после поездки
- По запросу организуем поездку для группы более 8 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии из Минска
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
С комфортом добраться до важных исторических достопримечательностей и вернуться в Минск
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
12 000 ₽
17 142 ₽ за всё до 4 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в музей «Дудутки» с комфортом из Минска
Индивидуальный трансфер из Минска в музейный комплекс Дудутки и обратно. Путешествуйте с комфортом и узнайте больше о старинных ремёслах и технологиях
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:00
7000 ₽
9999 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер Минск - Несвиж и Мир
Увлекательное путешествие к замкам Несвиж и Мир с профессиональным водителем. Откройте для себя исторические места и насладитесь комфортом поездки
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
16 000 ₽
17 777 ₽ за всё до 8 чел.