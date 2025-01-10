В Виктория Минск привокзальный Очень понравилась прогулка с Дианой! Очень интересно было подняться на башню (не все Минчяне там были:)). Будем рекомендовать друзьям! Спасибо большое Диане! 🫶

Н Надежда Минск привокзальный Отличная экскурсия! Красивые виды Минска с высоты в сопровождении опытного гида и всё это под шампанское и конфеты, новогоднее настроение обеспечено!