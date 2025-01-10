Развлечения в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Минске, цены от 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Минск привокзальный
Пешая
1.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Минск привокзальный
Узнать про конку, увидеть город и вспомнить вкус советского шампанского
Начало: На Привокзальной площади
Завтра в 09:00
10 июн в 09:30
9000 ₽ за всё до 3 чел.
Трансфер из Минска в зоопарк «Диприз» в Барановичах и обратно
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Минска в зоопарк «Диприз» в Барановичах и обратно
Начало: Минск, ваш адрес
18 июн в 08:00
19 июн в 08:00
750 Br за всё до 8 чел.
Трансфер из Минска в Центр экотуризма «Станьково» и обратно
6 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Минска в Центр экотуризма «Станьково» и обратно
Начало: Минск, ваш адрес
«Для детей есть игровая площадка и зона для развлечения: батуты, электрические машинки, аттракцион «Родео на быке»»
Сегодня в 11:00
16 июн в 09:00
500 Br за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    10 января 2025
    Минск привокзальный
    Очень понравилась прогулка с Дианой! Очень интересно было подняться на башню (не все Минчяне там были:)). Будем рекомендовать друзьям! Спасибо большое Диане! 🫶
  • Н
    Надежда
    6 января 2025
    Минск привокзальный
    Отличная экскурсия! Красивые виды Минска с высоты в сопровождении опытного гида и всё это под шампанское и конфеты, новогоднее настроение обеспечено!
    Отличная экскурсия! Красивые виды Минска с высоты в сопровождении опытного гида и всё это под шампанское и конфеты, новогоднее настроение обеспечено!Отличная экскурсия! Красивые виды Минска с высоты в сопровождении опытного гида и всё это под шампанское и конфеты, новогоднее настроение обеспечено!
  • Н
    Наталья
    10 октября 2024
    Минск привокзальный
    Очень необычная экскурсия. Для тех кто хочет увидеть Минск в огнях и с высоты
    Очень необычная экскурсия. Для тех кто хочет увидеть Минск в огнях и с высотыОчень необычная экскурсия. Для тех кто хочет увидеть Минск в огнях и с высотыОчень необычная экскурсия. Для тех кто хочет увидеть Минск в огнях и с высоты

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Минск привокзальный
  2. Трансфер из Минска в зоопарк «Диприз» в Барановичах и обратно
  3. Трансфер из Минска в Центр экотуризма «Станьково» и обратно
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  7. Мирский замок
  8. Несвижский замок
  9. Национальная библиотека
  10. Площадь Победы
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2025
Сейчас в Минске в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 500 до 9000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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