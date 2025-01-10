Индивидуальная
до 10 чел.
Минск привокзальный
Узнать про конку, увидеть город и вспомнить вкус советского шампанского
Начало: На Привокзальной площади
Завтра в 09:00
10 июн в 09:30
9000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Минска в зоопарк «Диприз» в Барановичах и обратно
Начало: Минск, ваш адрес
18 июн в 08:00
19 июн в 08:00
750 Br за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Минска в Центр экотуризма «Станьково» и обратно
Начало: Минск, ваш адрес
«Для детей есть игровая площадка и зона для развлечения: батуты, электрические машинки, аттракцион «Родео на быке»»
Сегодня в 11:00
16 июн в 09:00
500 Br за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория10 января 2025Очень понравилась прогулка с Дианой! Очень интересно было подняться на башню (не все Минчяне там были:)). Будем рекомендовать друзьям! Спасибо большое Диане! 🫶
- ННадежда6 января 2025Отличная экскурсия! Красивые виды Минска с высоты в сопровождении опытного гида и всё это под шампанское и конфеты, новогоднее настроение обеспечено!
- ННаталья10 октября 2024Очень необычная экскурсия. Для тех кто хочет увидеть Минск в огнях и с высоты
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Развлечения»
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