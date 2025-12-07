Познакомьтесь с жизнью и уважаемыми ремёслами белорусов XIX-XX веков — кузнечным, гончарным и хлебопекарным.
Узнайте, как на гончарном круге создаётся посуда, в печи выпекается хлеб и в кузнице рождается подкова.
Узнайте истории о знаменитом дудутковском самогоне и развитии деревни, традиции которой бережно хранятся в музеях под открытым небом.
Описание трансфер
Тур в «Дудутки»: ремёсла, дегустации и белорусский колорит Мы встретим вас в Минске и отправимся в этнографический музей под открытым небом — «Дудутки». Это уникальное место, где можно почувствовать настоящую деревенскую атмосферу, прикоснуться к белорусскому ремеслу и попробовать блюда традиционной кухни. Переезд из Минска в Дудутки — ~45 минут в пути. Прогулка по территории музея:
• ветряная мельница, • кузница, • гончарня, • пекарня, • сыроварня. Вы можете:
поучаствовать в мастер-классах, • посмотреть, как работают мастера, • продегустировать домашние продукты: хлеб, сыр, сало, самогон (входит в стоимость билета в музей), • посмотреть коллекции старинных автомобилей, мотоциклов и техники, У вас будет свободное время на обед в местной корчме или пикник на свежем воздухе. Важная информация:.
- Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером.
- Время в пути туда-обратно: около 1,5 часов.
- Продолжительность экскурсии: 4-5 часов.
- Возможна организация трансфера без экскурсовода — водитель подскажет, как купить билеты и сориентироваться на месте.
- Доступны детские кресла по запросу.
- Отлично подойдёт для семей с детьми, туристических групп и индивидуальных путешественников.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Привокзальная площадь, 5
Завершение: Минск, Привокзальная площадь, 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
