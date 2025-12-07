Тур в «Дудутки»: ремёсла, дегустации и белорусский колорит Мы встретим вас в Минске и отправимся в этнографический музей под открытым небом — «Дудутки». Это уникальное место, где можно почувствовать настоящую деревенскую атмосферу, прикоснуться к белорусскому ремеслу и попробовать блюда традиционной кухни. Переезд из Минска в Дудутки — ~45 минут в пути. Прогулка по территории музея:

• ветряная мельница, • кузница, • гончарня, • пекарня, • сыроварня. Вы можете:

поучаствовать в мастер-классах, • посмотреть, как работают мастера, • продегустировать домашние продукты: хлеб, сыр, сало, самогон (входит в стоимость билета в музей), • посмотреть коллекции старинных автомобилей, мотоциклов и техники, У вас будет свободное время на обед в местной корчме или пикник на свежем воздухе. Важная информация:.

