Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы Во время экскурсии перед нами последовательно предстанут древний, советский и современный Минск.



Мы пронесемся через столетия с помощью архитектуры, местных баек, незабываемых историй и загадок Минска.



Узнаем почему метро копает "Алеся", как иконы могут плавать против течения и почему в Беларуси раньше расплачивались "зайчиками"! 5 4 отзыва

Вячеслав Ваш гид в Минске Индивидуальная экскурсия 265 Br за экскурсию Цена за 1-12 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 4 отзыва 🇷🇺 русский 2 часа 1-12 человек Пешком

Описание экскурсии Верхний город поведает нам о временах Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой. Церкви и костёлы Минска расскажут о знаменитой белорусской толерантности и удивят причудливым стилем барокко. Храм Сошествия Святого Духа явит нам главную Святыню Минска, а ратуша расскажет насколько важным для города было право на самоуправление. Гостиница "Европа" продемонстрирует что такое настоящий модерн и подготовит нас к знакомству со "сталинским ампиром" послевоенного Минска. Главная улица Минска - проспект Независимости - откроет секреты советской градостроительной мысли и вскружит голову чистотой фасадов."Вишенкой" экскурсии станет главная площадь Минска со знаменитым Красным костелом, столетними доходными домами и рекомендациями, что же нужно продегустировать в этом прекрасном городе!

Ответы на вопросы Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Улица Кирилла и Мефодия, 3 Завершение: Минск, площадь Независимости Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.