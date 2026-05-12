Во время экскурсии перед нами последовательно предстанут древний, советский и современный Минск.
Мы пронесемся через столетия с помощью архитектуры, местных баек, незабываемых историй и загадок Минска.
Узнаем почему метро копает "Алеся", как иконы могут плавать против течения и почему в Беларуси раньше расплачивались "зайчиками"!
Описание экскурсииВерхний город поведает нам о временах Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой. Церкви и костёлы Минска расскажут о знаменитой белорусской толерантности и удивят причудливым стилем барокко. Храм Сошествия Святого Духа явит нам главную Святыню Минска, а ратуша расскажет насколько важным для города было право на самоуправление. Гостиница "Европа" продемонстрирует что такое настоящий модерн и подготовит нас к знакомству со "сталинским ампиром" послевоенного Минска. Главная улица Минска - проспект Независимости - откроет секреты советской градостроительной мысли и вскружит голову чистотой фасадов."Вишенкой" экскурсии станет главная площадь Минска со знаменитым Красным костелом, столетними доходными домами и рекомендациями, что же нужно продегустировать в этом прекрасном городе!
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Кирилла и Мефодия, 3
Завершение: Минск, площадь Независимости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Прекрасная экскурсия! Нам очень понравилось.
Экскурсовод по образованию историк. Расскажет многое про историю Минска, разбавив сухие факты интересными событиями. Заведет в интересные места. Да и в целом позитивный и общительный человек.
Обязательно рекомендую сходить
Чудесная экскурсия. Вячеслав был великолепен! Так легко, интересно и с юмором провел нас по центру Минска! Не банальная заезженная информация о годах строительства и стилях зданий, а живые интересные истории, которые хочется вспоминать и рассказывать друзьям. Буквально влюбил в город! 2 часа - на одном дыхании. Горячая рекомендация!
Прекрасная вышла экскурсия! Мы очень довольны.
Вячеслав был хорош во всем: динамика, рассказ, настроение)
Это действительно отличный старт для знакомства: центр города его сердце, важно влиться в ритм Минска по хитрой речке и широкому проспекту, выпить чашечку аутентичного кофе)
Материалом гид владеет на пятерку, охотно отвечает на вопросы, делится интересными фактами.
Выбирайте влюбиться в Минск с Вячеславом!
Были на экскурсии у Вячеслава своим дружненьким коллективчиком. 2,5 часа интересных фактов, шуток, истории, местных баек, и самое ценное, что Вячеслав профессионально и умело понял нашу динамику и был с нами на волне. Также увидели современный взгляд на историю страны. Также Вячеслав отвечал на все вопросики и рекомендовал нам интересные заведения. В общем, мы влюбились в Минск безоговорочно 💔 спасибо
