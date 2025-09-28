читать дальше

рассказывал о замках и обо всем, что с ними связано и по дороге в замки, и на обратной дороге. Очень понравился нам замок Пусловских в Коссово, и внутренний интерьер замка, и парк, который его окружает. Замок Сапег в Ружанах восстановлен частично, возможно поэтому впечатления о нем более скромные. А вот Ружанский Свято-Троицкий костел (родовой храм Сапег) очаровал нас не только своим внутренним убранством, но и его ксендзом. В храме нас ожидал настоящий сюрприз, при чем совсем незапланированный. т. к. ксендз Януш, не только открыл нам его для осмотра, но еще сам сыграл на органе и позволил осмотреть орган.