Присоединяйтесь к нам в путешествии к двум замечательным памятникам архитектуры: уникальному шедевру неоготической архитектуры XIX века — Коссовскому дворцово-парковому комплексу и крупнейшей магнатской резиденции XVII-XVIII веков в Беларуси — Ружанскому дворцовому комплексу рода Сапег. Вы сможете окунуться в атмосферу магнатских родов, таинственных легенд и необычных атрибутов. В рамках экскурсии вы также побываете в родовом доме-усадьбе белорусского национального героя Т. Костюшко.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Коссовский дворец
- Усадьба Тадеуша Костюшко
- Ружанский замок
- Ружанская площадь
- Ружанская униатская церковь
Что включено
- Услуги аккредитованного гида
- Транспортные услуги
- Экскурсия по Ружанам, осмотр храмов
- Экскурсия с входными билетами в дом-усадьбу Т. Костюшко
- Экскурсия с входными билетами во дворец Сапег в Ружанах
- Экскурсия с входными билетами во дворец Пусловских в Коссово
- Обед в ресторане
Н
Наталия
28 сен 2025
Т
Татьяна
13 сен 2025
Посетили дворец Пусловских в Косово. Дворец шикарный. Также посетили дом, где жил Костюшко. Обедали в кафе в охотничьем домике. Обед был вкусный. Далее была экскурсия по городу Ружаны. Посетили дворец Сапег. Экскурсией остались очень довольны. Все было организовано четко и интересно. Особенно хочется поблагодарить экскурсовода Дмитрия за очень профессиональную работу, а также водителя Алексея.
Е
Елена
7 сен 2025
В Беларуси мы были первый раз, поэтому с удовольствием знакомились с историей соседей. Нам очень повезло с гидом, Алексей Толмачев, человек влюбленный в свою страну и ее историю, чрезвычайно интересно
Т
Татьяна
3 сен 2025
Экскурсовод много интересного рассказал про род Сапегов. Замок в Коссово впечатлил снаружи больше чем внутри. Ружанский замок это моя ностальгия, приятно было оказаться там спустя 40 лет. Единственное уже не сезон и вместо автобуса был микро автобус, для такого долгого переезда не очень комфортно.
А
Алексей
14 авг 2025
Н
Наталия
8 авг 2025
Мы с дочкой увидели замок в Коссово и дворцовый комплекс в Ружанах. Очень содержательная и познавательная поездка. Моя дочка-подросток, которой трудно угодить, тоже осталась довольна! Автобусная поездка в эти города
С
Сергей
2 авг 2025
Экскурсия отличная. Гид - профессионал своего дела. Испортил впечатление микроавтобус для экскурсии, он тесный с неудобными креслами.
М
Марина
2 авг 2025
Коссовский дворец: богатая экспозиция, красивые экспонаты. Ружаны: отличный гид.
Н
Наталья
1 авг 2025
Не понравился сопровождающий экскурсовод, постоянно э, те, ме, невозможно слушать
Низкое качество еды в кафе в обед
Л
Лора
31 июл 2025
Экскурсия на высоком уровне. Спасибо организаторам за предоставленный сервис. Рекомендуем всем.
Т
Татьяна
4 июл 2025
В целом поездка понравилась,но хотелось бы,чтобы экскурсовод проводил трассовую экскурсию поактивнее
О
Ольга
11 июн 2025
Нашим экскурсоводом был Николай Николаевич, водителем Максим. Отправились по расписанию, ровно в 8.00. Были санитарные остановки по дороге. Николай Николаевич с шутками и прибаутками всю дорогу рассказывал об истории Беларус,
Я
Якубова
11 июн 2025
Нашим экскурсоводом был Николай Николаевич, водителем Максим. Отправились по расписанию, ровно в 8.00. Были санитарные остановки по дороге. Николай Николаевич с шутками и прибаутками всю дорогу рассказывал об истории Беларус,
Н
Надежда
30 мая 2025
Отличный гид, даже дождь не помешал.
Н
Наталья
8 мая 2025
Зря потраченные деньги! Смотреть нечего. Организация хуже некуда! Автобус предоставили просто ужас, микроавтобус с заколоченными задними окнами! Как катафалк! Позорище! Особенно смешно для задних рядов звучали слова гида «посмотрите налево, посмотрите направо»!! Не рекомендую ни в коем случае ни экскурсию ни тем более организаторов!
