1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
Мирский замок и Несвижский дворец: путешествие по культурному наследию
Проведите незабываемый день, погружаясь в историю и архитектуру двух знаменитых замков Беларуси, признанных ЮНЕСКО
Начало: Г. Минск, пл. Свободы, 2А за Городской ратушей
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 130Br за человека
Групповая
11 часов
Экскурсия по замкам Мир и Несвиж: величие и история Беларуси
Погрузитесь в мир великой истории и архитектуры с экскурсией по замкам Мир и Несвиж, где каждый камень хранит легенды прошлого
Начало: В центре Минска, подробности при бронировании
Расписание: Понедельник, четверг, суббота, воскресенье
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
130Br за человека
Групповая
10 часов
День замков и дворцов Беларуси: Мирский замок и Несвижский дворец
Погрузитесь в историю Беларуси, посетив знаменитые Мирский замок и Несвижский дворец, жемчужины архитектурного наследия
Начало: Площадь Свободы, 2А, Минск
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
90Br за человека
Индивидуальная
11 часов
Однодневное путешествие по историческим замкам Беларуси
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 950Br за всё до 2 чел.
Групповая
11 часов
Белорусский Нотр-Дам и усадьба Огинского - тур «всё включено»
Начало: Привокзальная пл. 5, ВНУТРИ ЖД вокзала у эскалатор...
Расписание: Согласно расписанию
22 июня в 09:00
14 июля в 09:00
155Br за человека
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия в Дудутки. Для детей и не только
Начало: Любая точка в черте г. Минска
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 570Br за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великое княжество Сула. Экскурсия в средневековую Беларусь
Начало: Любая точка в черте г. Минска
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 640Br за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOksana-e30 мая 2024Всё понравилось, спасибо за экскурсию.
- ЛЛАРИСА30 мая 2024Спасибо огромное за экскурсию. Прекрасный грамотный,уважительный,достойный экскурсовод Юрий. Мы успели посмотреть очень много,на все наши вопросы были четкие,полные ответы. Группа была большой,но всем успевал уделить внимание при необходимости.
- ВВера30 мая 2024Минск произвёл на меня особое впечатление! Минск с его замками, широкими проспектами, лесами и полями похож на благородного чинного, красивого
- ООлеся28 мая 2024Очень хороший гид Ольга. И организация экскурсии также на хорошем уровне. Спасибо
- ООльга13 мая 2024Группа была небольшая (18 человек), путешествовали на микроавтобусе. Экскурсовод Вера всю дорогу рассказывала нам о достопримечательностях, отвечала на все интересующие
- ВВероника6 мая 2024Экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед и все билеты включены)Супер экскурсия, интересные достопримечательные города
- ААндрей27 марта 2024Замки в Коссово и РужанахИнтересная экскурсия по новым местам! Очень понравился Дворец Пусловских! Замок из сказки в бело-розовых тонах! Гид Валерия рассказывала интересно!
- ЯЯна25 марта 2024Замки в Коссово и РужанахВосхитительная экскурсия. Гид Валерия привнесла большой вклад чтоб все наслаждались.
- ИИрина11 марта 2024Замки Мир и Несвиж: памятники Юнеско в БеларусиЗаказывали индивидуальную экскурсию в Несвижский и Мирский замки. К назначенному времени (11.00) на ресепшн отеля, в котором мы проживали, подошла
- ННаталья6 декабря 2023Экскурсия в замки Мир и Несвиж (всё включено) из МинскаПутешествовали в воскресенье. С утра снегопад. Водитель-супер. По дороге очень познавательный рассказ экскурсовода Дарьи. Приятный голос, интересные исторические факты,больше легенды.
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Парки и усадьбы»
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