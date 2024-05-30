Экскурсии по паркам и усадьбам Минска

Найдено 7 экскурсий в категории «Парки и усадьбы» в Минске, цены от 90 Br. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мирский замок и Несвижский дворец
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
628 отзывов
Мирский замок и Несвижский дворец: путешествие по культурному наследию
Проведите незабываемый день, погружаясь в историю и архитектуру двух знаменитых замков Беларуси, признанных ЮНЕСКО
Начало: Г. Минск, пл. Свободы, 2А за Городской ратушей
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 130Br за человека
Экскурсия «Мир - Несвиж: владения рода Радзивиллов»
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
118 отзывов
Экскурсия по замкам Мир и Несвиж: величие и история Беларуси
Погрузитесь в мир великой истории и архитектуры с экскурсией по замкам Мир и Несвиж, где каждый камень хранит легенды прошлого
Начало: В центре Минска, подробности при бронировании
Расписание: Понедельник, четверг, суббота, воскресенье
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
130Br за человека
День замков и дворцов Беларуси
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
150 отзывов
День замков и дворцов Беларуси: Мирский замок и Несвижский дворец
Погрузитесь в историю Беларуси, посетив знаменитые Мирский замок и Несвижский дворец, жемчужины архитектурного наследия
Начало: Площадь Свободы, 2А, Минск
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
90Br за человека
Однодневное путешествие по историческим замкам Беларуси
🚌 На автобусе
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Однодневное путешествие по историческим замкам Беларуси
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 950Br за всё до 2 чел.
Белорусский Нотр-Дам и усадьба Огинского - тур «всё включено»
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
5 отзывов
Белорусский Нотр-Дам и усадьба Огинского - тур «всё включено»
Начало: Привокзальная пл. 5, ВНУТРИ ЖД вокзала у эскалатор...
Расписание: Согласно расписанию
22 июня в 09:00
14 июля в 09:00
155Br за человека
Экскурсия в Дудутки. Для детей и не только
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия в Дудутки. Для детей и не только
Начало: Любая точка в черте г. Минска
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 570Br за всё до 2 чел.
Великое княжество Сула. Экскурсия в средневековую Беларусь
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
Великое княжество Сула. Экскурсия в средневековую Беларусь
Начало: Любая точка в черте г. Минска
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 640Br за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Oksana-e
    30 мая 2024
    Мирский замок и Несвижский дворец
    Всё понравилось, спасибо за экскурсию.
  • Л
    ЛАРИСА
    30 мая 2024
    Мирский замок и Несвижский дворец
    Спасибо огромное за экскурсию. Прекрасный грамотный,уважительный,достойный экскурсовод Юрий. Мы успели посмотреть очень много,на все наши вопросы были четкие,полные ответы. Группа была большой,но всем успевал уделить внимание при необходимости.
  • В
    Вера
    30 мая 2024
    Экскурсия «Мир - Несвиж: владения рода Радзивиллов»
    Минск произвёл на меня особое впечатление! Минск с его замками, широкими проспектами, лесами и полями похож на благородного чинного, красивого
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    седого мужчину, ухоженного и пахнущего дорогим одеколоном Замки его бережно восстановленные, в 2010 году, собранные после исторических ранений по крупицам достойны особого внимания туристов, они таинственно-великолепны Спасибо городам Белоруссии, народу республики моя благодарность, уважение и почет

  • О
    Олеся
    28 мая 2024
    Экскурсия «Мир - Несвиж: владения рода Радзивиллов»
    Очень хороший гид Ольга. И организация экскурсии также на хорошем уровне. Спасибо
  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Белорусский Нотр-Дам и усадьба Огинского - тур «всё включено»
    Группа была небольшая (18 человек), путешествовали на микроавтобусе. Экскурсовод Вера всю дорогу рассказывала нам о достопримечательностях, отвечала на все интересующие
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    вопросы. Спасибо ей большое. Сразу видно, что человек очень любит свою страну, знает ее историю и готов передать свои знания нам, туристам. Вся заявленная программа была выполнена полностью. Из 4-х костелов 2 были закрыты, поэтому осмотр только снаружи. В перерыве между осмотром исторических мест нас покормили вкусным обедом (входит в стоимость).

  • В
    Вероника
    6 мая 2024
    Экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед и все билеты включены)
    Супер экскурсия, интересные достопримечательные города
  • А
    Андрей
    27 марта 2024
    Замки в Коссово и Ружанах
    Интересная экскурсия по новым местам! Очень понравился Дворец Пусловских! Замок из сказки в бело-розовых тонах! Гид Валерия рассказывала интересно!
  • Я
    Яна
    25 марта 2024
    Замки в Коссово и Ружанах
    Восхитительная экскурсия. Гид Валерия привнесла большой вклад чтоб все наслаждались.
  • И
    Ирина
    11 марта 2024
    Замки Мир и Несвиж: памятники Юнеско в Беларуси
    Заказывали индивидуальную экскурсию в Несвижский и Мирский замки. К назначенному времени (11.00) на ресепшн отеля, в котором мы проживали, подошла
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    экскурсовод и подъехала машина. Экскурсовод Ольга много и интересно рассказывала на протяжении всей поездки. Водитель приятный со спокойной манерой вождения. Замки очень понравились! К 19 часам вернулись обратно в отель. Осталось много впечатлений и положительных эмоций, день прошёл замечательно. Экскурсию рекомендую.

  • Н
    Наталья
    6 декабря 2023
    Экскурсия в замки Мир и Несвиж (всё включено) из Минска
    Путешествовали в воскресенье. С утра снегопад. Водитель-супер. По дороге очень познавательный рассказ экскурсовода Дарьи. Приятный голос, интересные исторические факты,больше легенды.
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    Чувствуется большой патриот Белоруссии. На все вопросы исчерпывающие ответы. Большое всем спасибо. Захотелось опять приехать в Белоруссию. Что и сделаем ближе к лету!

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Парки и усадьбы»

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Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
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