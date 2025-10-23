На высоких берегах Немана вас встретит город, где история звучит в каждом камне. Добро пожаловать в Гродно — резиденцию литовских князей и польских королей, город с изысканным силуэтом. Помимо Гродно, вы окажетесь в суровом замке 14 века и поймёте, как и чем он жил в Средние века. Обратите внимание: это не экскурсия с гидом, а трансфер с водителем на комфортном автомобиле.

Описание трансфер

Гродно — город королей

Костёл и монастырь бернардинцев — старейший католический храм города с изысканными росписями и лепниной 18 века

Лида — дух средневековья

Лидский замок — мощная крепость 14 века, построенная по приказу князя Гедимина. В музее замка вы увидите средневековые доспехи, орудия пыток и узнаете, как жили, сражались и правили великие князья.

Тайминг маршрута

8:00 — выезд из Минска

10:30 — прибытие в Лиду и экскурсия по Лидскому замку (прогулка по внутреннему двору, подъём на башню, интерактивная программа — по согласованию)

11:00 — свободное время в Лиде

12:00 — переезд в Гродно

13:00 — прибытие в Гродно, самостоятельный осмотр и обед в кафе с местной кухней

18:00–21:00 — возвращение в Минск

Организационные детали

Поездка пройдёт на автомобиле Lincoln MKZ, Ford Mondeo, Volkswagen Polo или аналогичной модели. По запросу предоставим детское кресло или бустер

Остаток суммы оплачивается в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день экскурсии

Маршрут можно адаптировать под ваши пожелания. Также возможен трансфер из/в аэропорт — цену уточняйте в переписке

По запросу организуем поездку для группы до 8 человек — стоимость рассчитывается индивидуально

В поездке с вами будет водитель из нашей команды

Дополнительные расходы: