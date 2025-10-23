На высоких берегах Немана вас встретит город, где история звучит в каждом камне.
Добро пожаловать в Гродно — резиденцию литовских князей и польских королей, город с изысканным силуэтом. Помимо Гродно, вы окажетесь в суровом замке 14 века и поймёте, как и чем он жил в Средние века. Обратите внимание: это не экскурсия с гидом, а трансфер с водителем на комфортном автомобиле.
Описание трансфер
Гродно — город королей
- Костёл и монастырь бернардинцев — старейший католический храм города с изысканными росписями и лепниной 18 века
- Гродненская хоральная синагога — одна из красивейших синагог Европы и старейшая на постсоветском пространстве
- Обед в местном кафе (по желанию) и дегустация блюд белорусской кухни
- Старый и Новый замки — две королевские резиденции на берегу Немана
- Коложская (Борисоглебская) церковь — уникальный памятник древнего православного зодчества с мозаикой из камня и керамики
- Пешеходная улица Советская — пространство со старинными постройками и уютной атмосферой
Лида — дух средневековья
Лидский замок — мощная крепость 14 века, построенная по приказу князя Гедимина. В музее замка вы увидите средневековые доспехи, орудия пыток и узнаете, как жили, сражались и правили великие князья.
Тайминг маршрута
8:00 — выезд из Минска
10:30 — прибытие в Лиду и экскурсия по Лидскому замку (прогулка по внутреннему двору, подъём на башню, интерактивная программа — по согласованию)
11:00 — свободное время в Лиде
12:00 — переезд в Гродно
13:00 — прибытие в Гродно, самостоятельный осмотр и обед в кафе с местной кухней
18:00–21:00 — возвращение в Минск
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Lincoln MKZ, Ford Mondeo, Volkswagen Polo или аналогичной модели. По запросу предоставим детское кресло или бустер
- Остаток суммы оплачивается в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день экскурсии
- Маршрут можно адаптировать под ваши пожелания. Также возможен трансфер из/в аэропорт — цену уточняйте в переписке
- По запросу организуем поездку для группы до 8 человек — стоимость рассчитывается индивидуально
- В поездке с вами будет водитель из нашей команды
Дополнительные расходы:
- билет в замок Гродно — 300 ₽ за чел.
- билет в Лидский замок — 300 ₽ за чел.
- билет в музей Лидского замка — 400 ₽ за чел.
- обед — по желанию
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Светлана — ваша команда гидов в Минске
Я живу в Белоруссии с 2000 года. В команде с коллегами-гидами делюсь её атмосферой, историей и необычными маршрутами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
23 окт 2025
Отлично всё организовано, быстрый ответ и легкое бронирование. Спасибо Михаилу за поездку, всё комфортно, автомобиль безупречен, всё, что хотели посмотреть - всё успели!
