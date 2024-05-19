1 чел.
По популярности
Групповая
11 часов
Из Минска - к костёлам западной Беларуси
Путешествие из Минска к костёлам западной Беларуси. В группе до 20 человек вы посетите усадьбу Огинского, костёлы в Сморгони, Солах и Гервятах
Начало: На площади Свободы
«На театрализованной экскурсии вы познакомитесь с музеем-усадьбой рода Огинских»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 195₽ за человека
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Красный Берег и Жиличи (всё включено)
Посетить величественный дворец Булгаков и одну из самых романтичных усадеб восточной Беларуси
Начало: В районе площади Свободы
«Во второй части программы вы отправитесь в Жиличи, где перед вами предстанет недавно восстановленная усадьба»
Сегодня в 08:00
15 июня в 08:00
4 180₽ за человека
Групповая
11 часов
Старинные костёлы и усадьба Огинского: автобусная экскурсия
Белорусский Нотр-Дам, наследие монахов-доминиканцев, памятники Ренессанса и модерна
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
22 июня в 09:00
14 июля в 09:00
4 250₽ за человека
Групповая
8 часов
Историческая деревня Сула и Рубежевичи: автобусная экскурсия из Минска
Посетить панский маёнтак и культурный центр с интерактивным погружением в эпохи Беларуси
Начало: В центре города на ж/д вокзале в Минске
«Великое княжество СулаВ восстановленной усадьбе 18 века вас познакомят с укладом панского двора и работой мастеров, воссоздающих старинные технологии»
16 июня в 10:30
30 июня в 10:30
3 900₽ за человека
Групповая
13 часов
Прекрасная провинция: дворцы в Коссово и Ружанах
Побывать в двух замках и доме-музее Костюшко на автобусной экскурсии и в формате «всё включено»
Начало: На площади Свободы
«Помимо замков и музеев при них, вы побываете в мемориальной усадьбе Тадеуша Костюшко — исторического деятеля Речи Посполитой»
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
4 235₽ за человека
Групповая
11 часов
Белорусский Нотр-Дам и усадьба Огинского - тур «всё включено»
Начало: Привокзальная пл. 5, ВНУТРИ ЖД вокзала у эскалатор...
Расписание: Согласно расписанию
22 июня в 09:00
14 июля в 09:00
155Br за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Минска по дорогам Восточной Беларуси
Посмотреть, как жили дворяне в 19 веке, и узнать, откуда в Бобруйске бобёр в мещанском костюме
«Я расскажу, как древний род Булгаков получил эти земли и кто из семьи решил построить усадьбу»
Сегодня в 08:00
16 июня в 08:00
24 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дворцовые комплексы в Ружанах и Коссово
Из Минска - за историями о дворцах Брестской области и шляхетских родах белорусской земли
«Восстановленная усадьба Тадеуша Костюшко — вернёт нас в середину 19 века и раскроет яркую фигуру военного инженера и политика, почетного гражданина Франции»
5 июля в 09:00
10 июля в 09:00
27 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Минска - в Бобруйск, Жиличи и Красный берег
Побывать в изящных дворцах, увидеть «город бобров» и мемориальный комплекс
«Усадьба Козел-Поклевских в Красном береге — это возвращение в сказку»
5 июля в 09:00
10 июля в 09:00
26 200₽ за всё до 3 чел.
Групповая
13 часов
Недетский гастротур: пиво и мистика - формат «всё включено»
Автобусная поездка из Минска на пивоварню "Лидское пиво" и в фэнтези-усадьбу "Литовка"
Начало: на улице Кирова
«Фэнтэзи-усадьба «Литовка» в живописной местности возле озера, полная загадок и сюрпризов»
Расписание: в субботу в 07:30
15 июня в 07:30
22 июня в 07:30
6 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Из Минска - по историческим местам Беларуси
Побывать в первой столице Великого княжества Литовского, увидеть готический замок и древние руины
Начало: Недалеко от Красного костёла
«Частично сохранившаяся усадьба Щорсы»
21 июня в 09:00
1 июля в 12:00
21 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия в Дудутки. Для детей и не только
Начало: Любая точка в черте г. Минска
«В ходе нашей экскурсии в Дудутки мы перенесемся в обычную шляхетскую усадьбу (деревню) ХIХ столетия, в которой и познакомимся с бытом того времени, посетив ремесленные мастерские и даже небольшой зоосад»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 570Br за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮркевич19 мая 2024Несвиж, Мир, Косово, Ружаны, Залесье, Заосье, Гродно - все хорошо….. Но Жиличи -это что-то!!! Радует, что в Беларуси появляются новые
- ММаксим18 мая 2024Побывал на этой экскурсии во второй раз, чему безумно рад. Поражает задумка авторови создателей парка истории, а так же егосотрудников. На высшем уровне.
- ММаксим18 мая 2024Очень необычная и насыщенная локациями и программой экскурсия. Как сказал гид, экскурсия не для массового туриста, а длялюбителей и ценителей))))
- ООльга13 мая 2024Группа была небольшая (18 человек), путешествовали на микроавтобусе. Экскурсовод Вера всю дорогу рассказывала нам о достопримечательностях, отвечала на все интересующие
- ММария12 мая 2024Все супер!
- ЮЮркевич12 мая 2024Прекрасная экскурсия! Море эмоций и впечатлений. Гид Анатолий просто превосходный! Спасибо!
- ККристина30 апреля 2024Отличная поездка, все было интересно, доступно и познавательно. Особое впечатление произвел костел в Гервятах😍 Пока самый красивый, который доводилось увидеть 👍🏻 Спасибо Анатолию за экскурсию!
- ССветлана15 апреля 2024Отличная экскурсия! Очень насыщенная, много мест. Вкусный обед. Огромное спасибо Валерии за интересный рассказ! Спасибо водителю Владимиру!
- ААндрей27 марта 2024Замки в Коссово и РужанахИнтересная экскурсия по новым местам! Очень понравился Дворец Пусловских! Замок из сказки в бело-розовых тонах! Гид Валерия рассказывала интересно!
- ЯЯна25 марта 2024Замки в Коссово и РужанахВосхитительная экскурсия. Гид Валерия привнесла большой вклад чтоб все наслаждались.
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Усадьбы и дворцы»
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