Экскурсии по усадьбам и дворцам Минска

Найдено 12 экскурсий в категории «Усадьбы и дворцы» в Минске, цены от 155 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Минска - к костёлам западной Беларуси
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
19 отзывов
Из Минска - к костёлам западной Беларуси
Путешествие из Минска к костёлам западной Беларуси. В группе до 20 человек вы посетите усадьбу Огинского, костёлы в Сморгони, Солах и Гервятах
Начало: На площади Свободы
«На театрализованной экскурсии вы познакомитесь с музеем-усадьбой рода Огинских»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 195 за человека
Групповая экскурсия в Красный Берег и Жиличи (всё включено)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
2 отзыва
Групповая экскурсия в Красный Берег и Жиличи (всё включено)
Посетить величественный дворец Булгаков и одну из самых романтичных усадеб восточной Беларуси
Начало: В районе площади Свободы
«Во второй части программы вы отправитесь в Жиличи, где перед вами предстанет недавно восстановленная усадьба»
Сегодня в 08:00
15 июня в 08:00
4 180 за человека
Старинные костёлы и усадьба Огинского: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
2 отзыва
Старинные костёлы и усадьба Огинского: автобусная экскурсия
Белорусский Нотр-Дам, наследие монахов-доминиканцев, памятники Ренессанса и модерна
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
22 июня в 09:00
14 июля в 09:00
4 250 за человека
Историческая деревня Сула и Рубежевичи: автобусная экскурсия из Минска
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
5 отзывов
Историческая деревня Сула и Рубежевичи: автобусная экскурсия из Минска
Посетить панский маёнтак и культурный центр с интерактивным погружением в эпохи Беларуси
Начало: В центре города на ж/д вокзале в Минске
«Великое княжество СулаВ восстановленной усадьбе 18 века вас познакомят с укладом панского двора и работой мастеров, воссоздающих старинные технологии»
16 июня в 10:30
30 июня в 10:30
3 900 за человека
Прекрасная провинция: дворцы в Коссово и Ружанах
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
8 отзывов
Прекрасная провинция: дворцы в Коссово и Ружанах
Побывать в двух замках и доме-музее Костюшко на автобусной экскурсии и в формате «всё включено»
Начало: На площади Свободы
«Помимо замков и музеев при них, вы побываете в мемориальной усадьбе Тадеуша Костюшко — исторического деятеля Речи Посполитой»
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
4 235 за человека
Белорусский Нотр-Дам и усадьба Огинского - тур «всё включено»
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
5 отзывов
Белорусский Нотр-Дам и усадьба Огинского - тур «всё включено»
Начало: Привокзальная пл. 5, ВНУТРИ ЖД вокзала у эскалатор...
Расписание: Согласно расписанию
22 июня в 09:00
14 июля в 09:00
155Br за человека
Из Минска по дорогам Восточной Беларуси
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Из Минска по дорогам Восточной Беларуси
Посмотреть, как жили дворяне в 19 веке, и узнать, откуда в Бобруйске бобёр в мещанском костюме
«Я расскажу, как древний род Булгаков получил эти земли и кто из семьи решил построить усадьбу»
Сегодня в 08:00
16 июня в 08:00
24 000 за всё до 4 чел.
Дворцовые комплексы в Ружанах и Коссово
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Дворцовые комплексы в Ружанах и Коссово
Из Минска - за историями о дворцах Брестской области и шляхетских родах белорусской земли
«Восстановленная усадьба Тадеуша Костюшко — вернёт нас в середину 19 века и раскроет яркую фигуру военного инженера и политика, почетного гражданина Франции»
5 июля в 09:00
10 июля в 09:00
27 500 за всё до 3 чел.
Из Минска - в Бобруйск, Жиличи и Красный берег
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Из Минска - в Бобруйск, Жиличи и Красный берег
Побывать в изящных дворцах, увидеть «город бобров» и мемориальный комплекс
«Усадьба Козел-Поклевских в Красном береге — это возвращение в сказку»
5 июля в 09:00
10 июля в 09:00
26 200 за всё до 3 чел.
Недетский гастротур: пиво и мистика - формат «всё включено»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
Недетский гастротур: пиво и мистика - формат «всё включено»
Автобусная поездка из Минска на пивоварню "Лидское пиво" и в фэнтези-усадьбу "Литовка"
Начало: на улице Кирова
«Фэнтэзи-усадьба «Литовка» в живописной местности возле озера, полная загадок и сюрпризов»
Расписание: в субботу в 07:30
15 июня в 07:30
22 июня в 07:30
6 000 за человека
Из Минска - по историческим местам Беларуси
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Из Минска - по историческим местам Беларуси
Побывать в первой столице Великого княжества Литовского, увидеть готический замок и древние руины
Начало: Недалеко от Красного костёла
«Частично сохранившаяся усадьба Щорсы»
21 июня в 09:00
1 июля в 12:00
21 900 за всё до 3 чел.
Экскурсия в Дудутки. Для детей и не только
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия в Дудутки. Для детей и не только
Начало: Любая точка в черте г. Минска
«В ходе нашей экскурсии в Дудутки мы перенесемся в обычную шляхетскую усадьбу (деревню) ХIХ столетия, в которой и познакомимся с бытом того времени, посетив ремесленные мастерские и даже небольшой зоосад»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 570Br за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юркевич
    19 мая 2024
    Групповая экскурсия в Красный Берег и Жиличи (всё включено)
    Несвиж, Мир, Косово, Ружаны, Залесье, Заосье, Гродно - все хорошо….. Но Жиличи -это что-то!!! Радует, что в Беларуси появляются новые
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    увлекательные маршруты! Всюду кипит работа! Восстанавливают Новогрудок, Любчу, Гольшаны, Крево, Грушевку… А сколько всего ещё!!!! Ждут своего часа Леонполь, Сарья и море других объектов!

    Несвиж, Мир, Косово, Ружаны, Залесье, Заосье, Гродно - все хорошо….. Но Жиличи -это что-то!!! Радует, чтоНесвиж, Мир, Косово, Ружаны, Залесье, Заосье, Гродно - все хорошо….. Но Жиличи -это что-то!!! Радует, чтоНесвиж, Мир, Косово, Ружаны, Залесье, Заосье, Гродно - все хорошо….. Но Жиличи -это что-то!!! Радует, чтоНесвиж, Мир, Косово, Ружаны, Залесье, Заосье, Гродно - все хорошо….. Но Жиличи -это что-то!!! Радует, чтоНесвиж, Мир, Косово, Ружаны, Залесье, Заосье, Гродно - все хорошо….. Но Жиличи -это что-то!!! Радует, чтоНесвиж, Мир, Косово, Ружаны, Залесье, Заосье, Гродно - все хорошо….. Но Жиличи -это что-то!!! Радует, чтоНесвиж, Мир, Косово, Ружаны, Залесье, Заосье, Гродно - все хорошо….. Но Жиличи -это что-то!!! Радует, чтоНесвиж, Мир, Косово, Ружаны, Залесье, Заосье, Гродно - все хорошо….. Но Жиличи -это что-то!!! Радует, чтоНесвиж, Мир, Косово, Ружаны, Залесье, Заосье, Гродно - все хорошо….. Но Жиличи -это что-то!!! Радует, чтоНесвиж, Мир, Косово, Ружаны, Залесье, Заосье, Гродно - все хорошо….. Но Жиличи -это что-то!!! Радует, что
  • М
    Максим
    18 мая 2024
    Историческая деревня Сула и Рубежевичи: автобусная экскурсия из Минска
    Побывал на этой экскурсии во второй раз, чему безумно рад. Поражает задумка авторови создателей парка истории, а так же егосотрудников. На высшем уровне.
  • М
    Максим
    18 мая 2024
    Из Минска - к костёлам западной Беларуси
    Очень необычная и насыщенная локациями и программой экскурсия. Как сказал гид, экскурсия не для массового туриста, а длялюбителей и ценителей))))
  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Белорусский Нотр-Дам и усадьба Огинского - тур «всё включено»
    Группа была небольшая (18 человек), путешествовали на микроавтобусе. Экскурсовод Вера всю дорогу рассказывала нам о достопримечательностях, отвечала на все интересующие
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    вопросы. Спасибо ей большое. Сразу видно, что человек очень любит свою страну, знает ее историю и готов передать свои знания нам, туристам. Вся заявленная программа была выполнена полностью. Из 4-х костелов 2 были закрыты, поэтому осмотр только снаружи. В перерыве между осмотром исторических мест нас покормили вкусным обедом (входит в стоимость).

  • М
    Мария
    12 мая 2024
    Групповая экскурсия в Красный Берег и Жиличи (всё включено)
    Все супер!
  • Ю
    Юркевич
    12 мая 2024
    Из Минска - к костёлам западной Беларуси
    Прекрасная экскурсия! Море эмоций и впечатлений. Гид Анатолий просто превосходный! Спасибо!
    Прекрасная экскурсия! Море эмоций и впечатлений. Гид Анатолий просто превосходный! Спасибо!Прекрасная экскурсия! Море эмоций и впечатлений. Гид Анатолий просто превосходный! Спасибо!
  • К
    Кристина
    30 апреля 2024
    Из Минска - к костёлам западной Беларуси
    Отличная поездка, все было интересно, доступно и познавательно. Особое впечатление произвел костел в Гервятах😍 Пока самый красивый, который доводилось увидеть 👍🏻 Спасибо Анатолию за экскурсию!
    Отличная поездка, все было интересно, доступно и познавательно. Особое впечатление произвел костел в Гервятах😍 Пока самыйОтличная поездка, все было интересно, доступно и познавательно. Особое впечатление произвел костел в Гервятах😍 Пока самыйОтличная поездка, все было интересно, доступно и познавательно. Особое впечатление произвел костел в Гервятах😍 Пока самыйОтличная поездка, все было интересно, доступно и познавательно. Особое впечатление произвел костел в Гервятах😍 Пока самыйОтличная поездка, все было интересно, доступно и познавательно. Особое впечатление произвел костел в Гервятах😍 Пока самый
  • С
    Светлана
    15 апреля 2024
    Прекрасная провинция: дворцы в Коссово и Ружанах
    Отличная экскурсия! Очень насыщенная, много мест. Вкусный обед. Огромное спасибо Валерии за интересный рассказ! Спасибо водителю Владимиру!
  • А
    Андрей
    27 марта 2024
    Замки в Коссово и Ружанах
    Интересная экскурсия по новым местам! Очень понравился Дворец Пусловских! Замок из сказки в бело-розовых тонах! Гид Валерия рассказывала интересно!
  • Я
    Яна
    25 марта 2024
    Замки в Коссово и Ружанах
    Восхитительная экскурсия. Гид Валерия привнесла большой вклад чтоб все наслаждались.

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Усадьбы и дворцы»

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  1. Из Минска - к костёлам западной Беларуси
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  3. Старинные костёлы и усадьба Огинского: автобусная экскурсия
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Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
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