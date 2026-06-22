Отправляйтесь в увлекательное путешествие по замкам Беларуси. Узнайте больше о Тадеуше Костюшко и легендах дворцов Коссово и Ружан
Беларусь славится своими замками, и эта экскурсия предлагает уникальную возможность посетить два из них.
В Коссово вас ждёт знакомство с мемориальной усадьбой Тадеуша Костюшко, а также легендарный Коссовский дворец с его таинственными историями. В Ружанах вы увидите руины дворца Яна Сапеги, которые поражают своей величественностью.
Путешествие на автобусе позволит насладиться красотами провинции и узнать больше о её богатой истории
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всей красотой природы и архитектуры. В октябре и ноябре также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать более прохладную погоду. Зимой экскурсия будет интересна для тех, кто предпочитает меньшее количество туристов и атмосферу заснеженных замков.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Музей-усадьба Тадеуша Костюшко
Коссовский дворец
Ружанский дворец
Описание экскурсии
08:00 Отправление из Минска в Коссово (230 км). По дороге гид проведёт для вас путевую экскурсию и познакомит с историей страны.
11:00 Музей-усадьба им. Т. Костюшко. В одном из самых маленьких городов Беларуси, Коссово, на удивление много достопримечательностей. Вы узнаете, почему так сложилось, и побываете в доме, где родился «герой двух континентов» — Тадеуш Костюшко. Здесь вы узнаете больше об этом человеке и его деятельности.
12:30 Дворец Пусловских, или Коссовский замок. Двенадцатибашенный дворец в стиле неоготики может поведать много легенд: действительно ли в нём был стеклянный пол-аквариум? Правда ли выпускали «домашнего льва» по ночам? Можно ли проехать по подземному ходу из дворца к резиденции Сапегов в Ружанах?
14:00 Обед
15:30Ружанский дворец. Из-за войн и пожаров он дошёл до нас лишь в виде руин главного и восточного корпусов. Но даже они поражают своей красотой, здесь царит особая атмосфера! А в восстановленных флигелях и въездной браме сегодня расположен музей, в котором вы узнаете больше о владельцах замка — роде Сапег и том, какой замечательный театр раньше располагался в его стенах.
22:00 Ориентировочное возвращение в Минск
Организационные детали
Сбор группы происходит за 15 минут до начала поездки
Экскурсия проводится на автобусе или микроавтобусе
Просим при бронировании указывать свою фамилию — это ускорит посадку в автобус
Доплата происходит в белорусских рублях наличными или картой МИР по курсу на день оплаты
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
В стоимость включено
Услуги аттестованного гида на русском языке
Все входные билеты
Обзорные экскурсии в доме-музее Т. Костюшко в Коссово, музее Дворца Пусловских в Коссово, музее Дворца Сапег в Ружанах
Комплексный обед
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — Организатор в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 88683 туристов
Мы профессионально занимаемся организацией отдыха в Беларуси. Каждую неделю проводим групповые экскурсии, маршруты которых затрагивают основные достопримечательности страны. У нас комфортный транспорт, аккредитованные экскурсоводы, насыщенные программы!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Евгения
Шикарная экскурсия в сопровождении гида Екатерины. Малочисленная группа на комфортом микроавтобусе, с вежливым водителем. Все максимально комфортно по таймингу, без спешки. Очень достойный обед на маршруте, в ресторане.
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Елена
Хотя на дворе ноябрь, но поездка нас впечатлила и оставила приятные воспоминания. Нам повезло, в группе было всего 6 человек. Наш гид Ярослав подробно и со знанием истории рассказал о читать дальшеуменьшить
замках, хотя это скорее дворцы в разной степени сохранности, увидели также костёлы, в дворцах прослушали экскурсии местных экскурсоводов, кратко и ёмко. Приятный бонус,что в стоимость входит обед в кафе в Коссово, все было вполне прилично, обед из 3 блюд и сок. Вернулись ближе к 20.00, все успели посмотреть, и даже посмотрели кроме самих дворцов разные объекты и поселения. Ещё успели зайти в усадьбу Костюшко. Очень приятная экскурсия, без напряга, дорога хоть и занимает много времени, но прошла комфортно. Также получили массу путевой информации, за что Ярославу отдельное спасибо.
+1
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Евгения
очень понравилась экскурсия, каждый замок прекрасен по своему, Косово - просто сказка, а Ружаны - сама идея времени. В плане ответственности Валерия молодец, а вот рассказывать и подавать информацию не умеет 😅
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Ирина
Прекрасная экскурсия. По времени не утомительная. Очень эрудированный гид, интересно была донесена информация о местах посещения. Рекомендую всем для посещения,не пожалеете.
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Т
Татьяна
отличная экскурсия: достопримечательности, гид, автобус, обед. Все очень понравилось.
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А
Анастасия
Хорошая организация процесса. Экскурсия в необычные усадьбы / замки с недостроенной судьбой. Придало поездке разнообразие, свой флёр.
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