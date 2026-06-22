Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всей красотой природы и архитектуры. В октябре и ноябре также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать более прохладную погоду. Зимой экскурсия будет интересна для тех, кто предпочитает меньшее количество туристов и атмосферу заснеженных замков.

Беларусь славится своими замками, и эта экскурсия предлагает уникальную возможность посетить два из них. В Коссово вас ждёт знакомство с мемориальной усадьбой Тадеуша Костюшко, а также легендарный Коссовский дворец с его таинственными историями. В Ружанах вы увидите руины дворца Яна Сапеги, которые поражают своей величественностью. Путешествие на автобусе позволит насладиться красотами провинции и узнать больше о её богатой истории

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

08:00 Отправление из Минска в Коссово (230 км). По дороге гид проведёт для вас путевую экскурсию и познакомит с историей страны.

11:00 Музей-усадьба им. Т. Костюшко. В одном из самых маленьких городов Беларуси, Коссово, на удивление много достопримечательностей. Вы узнаете, почему так сложилось, и побываете в доме, где родился «герой двух континентов» — Тадеуш Костюшко. Здесь вы узнаете больше об этом человеке и его деятельности.

12:30 Дворец Пусловских, или Коссовский замок. Двенадцатибашенный дворец в стиле неоготики может поведать много легенд: действительно ли в нём был стеклянный пол-аквариум? Правда ли выпускали «домашнего льва» по ночам? Можно ли проехать по подземному ходу из дворца к резиденции Сапегов в Ружанах?

14:00 Обед

15:30 Ружанский дворец. Из-за войн и пожаров он дошёл до нас лишь в виде руин главного и восточного корпусов. Но даже они поражают своей красотой, здесь царит особая атмосфера! А в восстановленных флигелях и въездной браме сегодня расположен музей, в котором вы узнаете больше о владельцах замка — роде Сапег и том, какой замечательный театр раньше располагался в его стенах.

22:00 Ориентировочное возвращение в Минск

Организационные детали

Сбор группы происходит за 15 минут до начала поездки

Экскурсия проводится на автобусе или микроавтобусе

Просим при бронировании указывать свою фамилию — это ускорит посадку в автобус

Доплата происходит в белорусских рублях наличными или картой МИР по курсу на день оплаты

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

В стоимость включено