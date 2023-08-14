Прекрасная провинция: дворцы в Коссово и Ружанах

Побывать в двух замках и доме-музее Костюшко на автобусной экскурсии и в формате «всё включено»

5
3 отзыва
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Как вы знаете, Беларусь — страна замков.

На этот раз мы приглашаем вас оценить два не самых известных, но очень атмосферных — руинированный дворец Яна Сапеги и романтический Коссовский дворец.

Помимо замков и музеев при них, вы побываете в мемориальной усадьбе Тадеуша Костюшко — исторического деятеля Речи Посполитой. А наш гид погрузит вас в историю этих мест.
Прекрасная провинция: дворцы в Коссово и Ружанах
Прекрасная провинция: дворцы в Коссово и Ружанах
Прекрасная провинция: дворцы в Коссово и Ружанах
Прекрасная провинция: дворцы в Коссово и Ружанах
Прекрасная провинция: дворцы в Коссово и Ружанах
Прекрасная провинция: дворцы в Коссово и Ружанах
Прекрасная провинция: дворцы в Коссово и Ружанах
Прекрасная провинция: дворцы в Коссово и Ружанах
Прекрасная провинция: дворцы в Коссово и Ружанах
Прекрасная провинция: дворцы в Коссово и Ружанах
Прекрасная провинция: дворцы в Коссово и Ружанах
Прекрасная провинция: дворцы в Коссово и Ружанах
Прекрасная провинция: дворцы в Коссово и Ружанах
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

08:00 Отправление из Минска в Коссово (230 км). По дороге гид проведёт для вас путевую экскурсию и познакомит с историей страны.

11:00 Музей-усадьба им. Т. Костюшко. В одном из самых маленьких городов Беларуси, Коссово, на удивление много достопримечательностей. Вы узнаете, почему так сложилось, и побываете в доме, где родился «герой двух континентов» — Тадеуш Костюшко. Здесь вы узнаете больше об этом человеке и его деятельности.

12:30 Дворец Пусловских, или Коссовский замок. Двенадцатибашенный дворец в стиле неоготики может поведать много легенд: действительно ли в нём был стеклянный пол-аквариум? Правда ли выпускали «домашнего льва» по ночам? Можно ли проехать по подземному ходу из дворца к резиденции Сапегов в Ружанах?

14:00 Обед

15:30 Ружанский дворец. Из-за войн и пожаров он дошёл до нас лишь в виде руин главного и восточного корпусов. Но даже они поражают своей красотой, здесь царит особая атмосфера! А в восстановленных флигелях и въездной браме сегодня расположен музей, в котором вы узнаете больше о владельцах замка — роде Сапег и том, какой замечательный театр раньше располагался в его стенах.

22:00 Ориентировочное возвращение в Минск

Организационные детали

  • Сбор группы происходит за 15 минут до начала поездки
  • Экскурсия проводится на автобусе или микроавтобусе
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

В стоимость включено

  • Услуги аттестованного гида на русском языке
  • Все входные билеты
  • Обзорные экскурсии в доме-музее Т. Костюшко в Коссово, музее Дворца Пусловских в Коссово, музее Дворца Сапег в Ружанах
  • Комплексный обед

в воскресенье в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
14 авг 2023
Замечательная экскурсия! Прекрасно провели день. Много новой информации. Экскурсовод доносит её в доступной и ненавязчивой форме. Огромное спасибо. Обязательно воспользуемся услугами компании в будущем.
Замечательная экскурсия! Прекрасно провели день. Много новой информации. Экскурсовод доносит её в доступной и ненавязчивой форме.Замечательная экскурсия! Прекрасно провели день. Много новой информации. Экскурсовод доносит её в доступной и ненавязчивой форме.Замечательная экскурсия! Прекрасно провели день. Много новой информации. Экскурсовод доносит её в доступной и ненавязчивой форме.Замечательная экскурсия! Прекрасно провели день. Много новой информации. Экскурсовод доносит её в доступной и ненавязчивой форме.
Александр
31 июля 2023
Отлично организованная экскурсия в составе небольшой группы в количестве 14 человек, приятный гид великолепно подающий материал, нескучно, ненавязчиво и доходчиво. Интересные места с достаточным временем на их осмотр и для того чтобы самостоятельно погулять и все осмотреть, вкусный обед в кафе. И самое главное не утомительная дорога и комфортный транспорт. Непременно рекомендую!
И
19 июля 2023
Экскурсия была очень интересная. Нам понравились все экскурсоводы. Они очень увлеченные люди, любят свои замки. Очень рекомендую. Экскурсия оставила яркие впечатления.

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Групповые
На автобусе
Можно с детьми
Необычные
Летние
Выездные
На весь день
Дворцы, замки и особняки
Усадьбы и дворцы
Необычные дома
Музеи
На микроавтобусе

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