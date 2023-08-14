Как вы знаете, Беларусь — страна замков. На этот раз мы приглашаем вас оценить два не самых известных, но очень атмосферных — руинированный дворец Яна Сапеги и романтический Коссовский дворец. Помимо замков и музеев при них, вы побываете в мемориальной усадьбе Тадеуша Костюшко — исторического деятеля Речи Посполитой. А наш гид погрузит вас в историю этих мест.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

08:00 Отправление из Минска в Коссово (230 км). По дороге гид проведёт для вас путевую экскурсию и познакомит с историей страны.

11:00 Музей-усадьба им. Т. Костюшко. В одном из самых маленьких городов Беларуси, Коссово, на удивление много достопримечательностей. Вы узнаете, почему так сложилось, и побываете в доме, где родился «герой двух континентов» — Тадеуш Костюшко. Здесь вы узнаете больше об этом человеке и его деятельности.

12:30 Дворец Пусловских, или Коссовский замок. Двенадцатибашенный дворец в стиле неоготики может поведать много легенд: действительно ли в нём был стеклянный пол-аквариум? Правда ли выпускали «домашнего льва» по ночам? Можно ли проехать по подземному ходу из дворца к резиденции Сапегов в Ружанах?

14:00 Обед

15:30 Ружанский дворец. Из-за войн и пожаров он дошёл до нас лишь в виде руин главного и восточного корпусов. Но даже они поражают своей красотой, здесь царит особая атмосфера! А в восстановленных флигелях и въездной браме сегодня расположен музей, в котором вы узнаете больше о владельцах замка — роде Сапег и том, какой замечательный театр раньше располагался в его стенах.

22:00 Ориентировочное возвращение в Минск

Организационные детали

Сбор группы происходит за 15 минут до начала поездки

Экскурсия проводится на автобусе или микроавтобусе

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

В стоимость включено