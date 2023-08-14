Побывать в двух замках и доме-музее Костюшко на автобусной экскурсии и в формате «всё включено»
На этот раз мы приглашаем вас оценить два не самых известных, но очень атмосферных — руинированный дворец Яна Сапеги и романтический Коссовский дворец.
Помимо замков и музеев при них, вы побываете в мемориальной усадьбе Тадеуша Костюшко — исторического деятеля Речи Посполитой. А наш гид погрузит вас в историю этих мест.
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Описание
Что вас ожидает
08:00 Отправление из Минска в Коссово (230 км). По дороге гид проведёт для вас путевую экскурсию и познакомит с историей страны.
11:00 Музей-усадьба им. Т. Костюшко. В одном из самых маленьких городов Беларуси, Коссово, на удивление много достопримечательностей. Вы узнаете, почему так сложилось, и побываете в доме, где родился «герой двух континентов» — Тадеуш Костюшко. Здесь вы узнаете больше об этом человеке и его деятельности.
12:30 Дворец Пусловских, или Коссовский замок. Двенадцатибашенный дворец в стиле неоготики может поведать много легенд: действительно ли в нём был стеклянный пол-аквариум? Правда ли выпускали «домашнего льва» по ночам? Можно ли проехать по подземному ходу из дворца к резиденции Сапегов в Ружанах?
14:00 Обед
15:30 Ружанский дворец. Из-за войн и пожаров он дошёл до нас лишь в виде руин главного и восточного корпусов. Но даже они поражают своей красотой, здесь царит особая атмосфера! А в восстановленных флигелях и въездной браме сегодня расположен музей, в котором вы узнаете больше о владельцах замка — роде Сапег и том, какой замечательный театр раньше располагался в его стенах.
22:00 Ориентировочное возвращение в Минск
Организационные детали
- Сбор группы происходит за 15 минут до начала поездки
- Экскурсия проводится на автобусе или микроавтобусе
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
В стоимость включено
- Услуги аттестованного гида на русском языке
- Все входные билеты
- Обзорные экскурсии в доме-музее Т. Костюшко в Коссово, музее Дворца Пусловских в Коссово, музее Дворца Сапег в Ружанах
- Комплексный обед
в воскресенье в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Свободы
- Когда и сколько длится?
- Когда: в воскресенье в 08:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.