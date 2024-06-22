Королевские выходные с ночью в замке, танцевальным мастер-классом и театрализованной экскурсией

Научиться старинным танцам, пройтись по замку с историческими персонажами и спуститься в подземелье
Почувствовать себя героями сказки, прекрасной дамой или отважным рыцарем, просто — приглашаем вас отправиться в необычное путешествие по старинным городкам Несвиж и Мир.

Вы побываете в роскошных средневековых замках, прогуляетесь по
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живописным паркам, пройдёте в парадные залы, рассмотрите сохранившуюся посуду, картины и мебель. Экскурсию по Мирскому замку для вас проведут исторические персонажи в старинных костюмах.

А ещё вас ждёт танцевальный мастер-класс! Изюминка тура: ночевать мы будем прямо в Несвижском замке, как настоящие особы голубых кровей.

Королевские выходные с ночью в замке, танцевальным мастер-классом и театрализованной экскурсией
Королевские выходные с ночью в замке, танцевальным мастер-классом и театрализованной экскурсией
Королевские выходные с ночью в замке, танцевальным мастер-классом и театрализованной экскурсией
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

Оплату за тур необходимо внести полностью до начала путешествия.

Рекомендуем приобрести белорусские рубли — их можно приобрести в любом обменном пункте нашей страны, но помните, что Мир — небольшой поселок, а Несвиж — маленький городок, дела с обменными пунктами здесь обстоят гораздо сложнее, чем в Минске.

Рекомендуем обуть удобную обувь без каблука — внутренний двор и Мирского, и Несвижского замков вымощены брусчаткой.

Проживание. Будем жить в гостинице «Палац» 3* в Несвижском замке или в гостинице «Беласток», 2-3-местное проживание. За доплату возможно размещение в номере VIP, а также 1-местное размещение.

Питание. В программу включены 2 завтрака (в 1 день — шведский стол, во 2 день — континентальный) и 2 обеда. Ужины оплачиваются отдельно.

Дети. Возможно участие с 6 лет. Скидка для детей 6-16 лет — 1000 руб. Стоимость тура для детей без предоставления места для проживания — 8500 руб.

Программа тура по дням

1 день

Несвижский замок и прогулка по старинному городку

Встретим вас у вагона поезда на ж. -д. вокзале Минска и отвезём в гостиницу, где вы позавтракаете. В 09:00 отправимся в Несвиж, некогда бывший столицей владений рода князей Радзивиллов. Полюбуемся Несвижским замком, в архитектуре которого удивительный ансамбль образуют стиль ренессанса, барокко и классицизма.

Сначала прогуляемся по парадному двору, а затем заглянем в залы, каждый из которых имеет своё неповторимое убранство и экспозицию. Вы побываете в Охотничьем, Бальном, Портретном, Каминном, Золотом и Гетманском. Осмотрим старинные предметы мебели, роскошную посуду и картины, а ещё посетим часовню и театральный зал. Пообедаем и заселимся в отель прямо в замке.

Во второй половине дня будем исследовать город Несвиж. Погуляем по Рыночной площади и пройдёмся мимо домов ремесленников и по торговым рядам, увидим здание Ратуши 16 века, старейшей в стране, и Слуцкую браму 16 века в стиле барокко.

Побываем в Фарном костёле и осмотрим фрески, а ещё спустимся в подземелье, где находится фамильная усыпальница Радзивиллов. Вернёмся к замку и погуляем по его парковой зоне.

Вечером у вас будет свободное время, чтобы ещё раз самостоятельно пройтись по замку, заглянуть на ужин в ресторан или насладиться прогулкой.

Несвижский замок и прогулка по старинному городкуНесвижский замок и прогулка по старинному городкуНесвижский замок и прогулка по старинному городкуНесвижский замок и прогулка по старинному городкуНесвижский замок и прогулка по старинному городку
2 день

Мирский замок, театрализованная экскурсия и танцевальный мастер-класс

После завтрака поднимемся на высокий вал, где в 17 веке находились пушки. Вы познакомитесь с военной историей замка, узнаете, как здесь устраивали театральные представления прямо под открытым небом, и сделаете эффектные кадры на фоне открывающейся панорамы Несвижа.

Затем отправимся в Мирский замок, живописно расположенный на берегу озера. Вы услышите, как с историей сооружения связаны Радзивиллы, Вигтенштейны и Святополк-Мирские. Внутри замка осмотрим охотничьи коллекции и старинные рыцарские доспехи.

Дальше вас ждёт увлекательная театрализованная экскурсия: по коридорам Мирского замка нас проведут исторические персонажи в старинных костюмах. Вы побываете в парадной столовой, посетите Портретный зал с мебелью в стиле рококо, а ещё насладитесь танцем князя Кароля Станислава Радзивилла с его женой Марией Любомирской. Будем не только наблюдать, но и сами поучимся танцевать! А потом спустимся в подвалы, где хранили еду и вина.

Переместимся в юго-западную башню, пройдёмся по боевым галереям оборонительных башен и даже спустимся в подвал, где удерживали преступников.

Через приятный английский парк доберёмся до часовни-усыпальницы Святополк-Мирских 20 века в стиле модерн. После обеда вас ждёт экскурсия по посёлку Мир, где соседствуют православная церковь, католический костёл, синагога и иешива. А ещё осмотрим старинные дома ремесленников и купцов и пофотографируемся на Рыночной площади. У вас будет время на самостоятельную прогулку.

К 18:00 вернёмся в Минск.

Мирский замок, театрализованная экскурсия и танцевальный мастер-классМирский замок, театрализованная экскурсия и танцевальный мастер-классМирский замок, театрализованная экскурсия и танцевальный мастер-классМирский замок, театрализованная экскурсия и танцевальный мастер-класс

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет16 000 ₽
3-местный номер15 000 ₽
Vip-номер24 000 ₽
Дети 6-16 лет15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака и 2 обеда
  • Встреча на вокзале и трансфер до отеля
  • Трансферы на автобусе туристического класса
  • Экскурсии по программе
  • Театрализованная экскурсия по Мирскому замку
  • Мастер-класс по старинным танцам
  • Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
  • Билеты до Минска и обратно
  • Ужины
  • 1-местное проживание - 16 500 руб
  • Стоимость тура при размещении в гостинице «Беласток»: 14 500 руб. в номере твин, 15 500 руб. в номере дабл, 15 500 руб. в номере люкс (2 комнаты на 3 человек)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 09:00
Завершение: Ж. - д. вокзал Минска, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минска

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыНесвижский замокПопулярные местаДворцы, замки и особнякиМирский замокНесвиж и МирНа ноябрьские праздникиНочныеМастер-классыМузыкальные

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