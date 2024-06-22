Встретим вас у вагона поезда на ж. -д. вокзале Минска и отвезём в гостиницу, где вы позавтракаете. В 09:00 отправимся в Несвиж, некогда бывший столицей владений рода князей Радзивиллов. Полюбуемся Несвижским замком, в архитектуре которого удивительный ансамбль образуют стиль ренессанса, барокко и классицизма.

Сначала прогуляемся по парадному двору, а затем заглянем в залы, каждый из которых имеет своё неповторимое убранство и экспозицию. Вы побываете в Охотничьем, Бальном, Портретном, Каминном, Золотом и Гетманском. Осмотрим старинные предметы мебели, роскошную посуду и картины, а ещё посетим часовню и театральный зал. Пообедаем и заселимся в отель прямо в замке.

Во второй половине дня будем исследовать город Несвиж. Погуляем по Рыночной площади и пройдёмся мимо домов ремесленников и по торговым рядам, увидим здание Ратуши 16 века, старейшей в стране, и Слуцкую браму 16 века в стиле барокко.

Побываем в Фарном костёле и осмотрим фрески, а ещё спустимся в подземелье, где находится фамильная усыпальница Радзивиллов. Вернёмся к замку и погуляем по его парковой зоне.

Вечером у вас будет свободное время, чтобы ещё раз самостоятельно пройтись по замку, заглянуть на ужин в ресторан или насладиться прогулкой.