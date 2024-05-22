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достопримечательностям. Мы ездили в гости к Беларусам! К самым талантливым, гостеприимным, добрым и светлым людям с потрясающим тонким чувством юмора! Мы познакомились с людьми, которые очень хорошо знают историю, культуру, традиции, ремесла своего родного края, душевно делятся своими знаниями и даже приглашают всю группу в 9 человек остаться переночевать! Для нас путешествие стало не только открытием близкой нам по культуре и невероятно ухоженной страны, но открытием лучшего гида! Огромное спасибо Татьяне за прекрасную организацию тура. Каждую минуту мы чувствовали заботу и внимание, а главное, было видно, насколько Татьяна любит свое дело, насколько большой труд проделан при разработке программы и как она рада показать нам то, что полюбила сама. А если появлялся хотя бы один свободный час, мы заезжали в гости к другим интереснейшим людям! Теперь нам не надо выбирать место, куда поехать – мы просто поедем во все туры, которые проводит Татьяна и гиды, которых она рекомендует! А Беларусь советую посетить даже беларусам – вы такой её не знаете. А еще большое спасибо всем замечательным людям в нашей группе! Мечтаем встретиться с вами в путешествиях с Татьяной!