Разгадывая секреты старинных замков: тур по Несвижу, Миру и Минску

Пройтись по замку с Радзивиллами, погулять по Троицкому предместью и попробовать местную кухню
Средневековые замки столетиями хранят свои тайны за мощными стенами, но мы попробуем узнать о них больше.

В этом нам помогут хранители Мирского замка — князь Кароль Станислав Радзивилла с женой Марией
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Любомирской.

Особы царских кровей проведут для нас театрализованную экскурсию и мастер-класс по старинному танцу прямо в роскошном Портретном зале.

В Несвижском замке вы не только увидите богатое внутреннее убранство, но и побываете на высоком вале, откуда открывается живописный вид на город и где редко бывают посетители.

А ещё вас ждёт увлекательная экскурсия по Минску, его старинным и современным архитектурным памятникам.

Разгадывая секреты старинных замков: тур по Несвижу, Миру и Минску
Разгадывая секреты старинных замков: тур по Несвижу, Миру и Минску
Разгадывая секреты старинных замков: тур по Несвижу, Миру и Минску
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 08:00

Описание тура

Организационные детали

Оплату за тур необходимо внести полностью до начала путешествия.

Проживание. Будем жить в гостинице «Беларусь» 3* с бассейном или в «Виктория&СПА» 4* со SPA-центром и бассейном в Минске; в гостинице «Палац» 3* в Несвижском замке или «Беласток», 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.

В стоимость тура включено посещение бассейна (2 часа) в гостинице «Беларусь» или SPA-центра в отеле «Виктория&СПА».

Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении в отелях «Беларусь» и «Палац».

Питание. В программу включены 3 завтрака (шведский стол) и 3 обеда, а также дегустация. Ужины оплачиваются отдельно.

Дети. Возможно участие с 6 лет. Скидка для детей 6-16 лет — 1500 руб. Стоимость тура для детей 6-16 лет при размещении на дополнительном месте — минус 20% от цены взрослых (кроме семейных номеров и номеров «Люкс»). Стоимость тура для детей без предоставления места для проживания — 11 000 руб.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Минском

Встретим вас у вагона поезда на ж. -д. вокзале Минска и отвезём в гостиницу, где вы позавтракаете. В 11:00 начнём обзорную экскурсию по столице. Длительность — 4 часа.

Увидим Петро-Павловский собор 17 века и костёл Святого Симеона и Святой Елены 20 века, побываем на старинной улице Немигу, которая шла от самого Минского замка.

В Верхнем городе полюбуемся зданием ратуши, гостиным двором, торговыми рядами и монастырскими комплексами. Здесь соседствуют православные и католические соборы.

Сделаем красивые фотографии на площади Свободы, а затем увидим и постройки эпохи конструктивизма и современные сооружения: Национальную библиотеку и Минск-арену.

Прогуляемся по Троицкому предместью — кварталу на берегу реки Свислочь со старинными разноцветными домиками с черепичной крышей, уютными кафе и сувенирными лавками.

После обеда — свободное время. Ночевать будем в Минске.

Знакомство с МинскомЗнакомство с МинскомЗнакомство с МинскомЗнакомство с МинскомЗнакомство с Минском
2 день

Несвижский замок и прогулка по старинному городку

После завтрака, в 09:00. выселимся из гостиницы и отправимся в Несвиж, некогда бывший столицей владений рода князей Радзивиллов. Полюбуемся Несвижским замком, в архитектуре которого удивительный ансамбль образуют стиль ренессанса, барокко и классицизма.

Сначала прогуляемся по парадному двору, а затем заглянем в залы, каждый из которых имеет своё неповторимое убранство и экспозицию. Вы побываете в Охотничьем, Бальном, Портретном, Каминном, Золотом и Гетманском. Осмотрим старинные предметы мебели, роскошную посуду и картины, а ещё посетим часовню и театральный зал. Пообедаем и заселимся в отель прямо в замке.

Во второй половине дня будем исследовать город Несвиж. Погуляем по Рыночной площади и пройдёмся мимо домов ремесленников и по торговым рядам, увидим здание Ратуши 16 века, старейшей в стране, и Слуцкую браму 16 века в стиле барокко.

Побываем в Фарном костёле и осмотрим фрески, а ещё спустимся в подземелье, где находится фамильная усыпальница Радзивиллов. Вернёмся к замку и погуляем по его парковой зоне.

Вечером у вас будет свободное время, чтобы ещё раз самостоятельно пройтись по замку или насладиться прогулкой. Советуем отведать местную кухню в ресторане «Гетман».

Несвижский замок и прогулка по старинному городкуНесвижский замок и прогулка по старинному городкуНесвижский замок и прогулка по старинному городкуНесвижский замок и прогулка по старинному городкуНесвижский замок и прогулка по старинному городку
3 день

Мирский замок, театрализованная экскурсия и танцевальный мастер-класс

После завтрака поднимемся на высокий вал, где в 17 веке находились пушки. Вы познакомитесь с военной историей замка, узнаете, как здесь устраивали театральные представления прямо под открытым небом, и сделаете эффектные кадры на фоне панорамы Несвижа.

Затем отправимся в Мирский замок, живописно расположенный на берегу озера. Вы услышите, как с историей сооружения связаны Радзивиллы, Вигтенштейны и Святополк-Мирские. Внутри замка осмотрим охотничьи коллекции и старинные рыцарские доспехи.

Дальше вас ждёт увлекательная театрализованная экскурсия: по коридорам Мирского замка нас проведут исторические персонажи в старинных костюмах. Вы побываете в парадной столовой, посетите Портретный зал с мебелью в стиле рококо, а ещё насладитесь танцем князя Кароля Станислава Радзивилла с его женой Марией Любомирской. Будем не только наблюдать, но и сами поучимся танцевать! А потом спустимся в подвалы, где хранили еду и вина.

Переместимся в юго-западную башню, пройдёмся по боевым галереям оборонительных башен и даже спустимся в подвал, где удерживали преступников.

Через приятный английский парк доберёмся до часовни-усыпальницы Святополк-Мирских 20 века в стиле модерн. После обеда вас ждёт экскурсия по посёлку Мир, где соседствуют православная церковь, католический костёл, синагога и иешива. А ещё осмотрим старинные дома ремесленников и купцов и пофотографируемся на Рыночной площади. У вас будет время на самостоятельную прогулку.

К 18:00 вернёмся в Минск.

Мирский замок, театрализованная экскурсия и танцевальный мастер-классМирский замок, театрализованная экскурсия и танцевальный мастер-классМирский замок, театрализованная экскурсия и танцевальный мастер-классМирский замок, театрализованная экскурсия и танцевальный мастер-класс

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет22 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание: 3 завтрака (шведский стол) и 3 обеда
  • Проживание
  • Встреча на вокзале и трансфер до отеля
  • Трансферы на автобусе туристического класса
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Театрализованная экскурсия по Мирском узамку
  • Танцевальный мастер-класс
Что не входит в цену
  • Билеты до Минска и обратно
  • Ужины
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Доплата за размещение в отелях «Виктория&СПА»
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 07:00
Завершение: Минск, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минска

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