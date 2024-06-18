В этом нам помогут хранители Мирского замка — князь Кароль Станислав Радзивилла с женой Марией
Описание тура
Организационные детали
Оплату за тур необходимо внести полностью до начала путешествия.
Проживание. Будем жить в гостинице «Беларусь» 3* с бассейном или в «Виктория&СПА» 4* со SPA-центром и бассейном в Минске; в гостинице «Палац» 3* в Несвижском замке или «Беласток», 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.
В стоимость тура включено посещение бассейна (2 часа) в гостинице «Беларусь» или SPA-центра в отеле «Виктория&СПА».
Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении в отелях «Беларусь» и «Палац».
Питание. В программу включены 3 завтрака (шведский стол) и 3 обеда, а также дегустация. Ужины оплачиваются отдельно.
Дети. Возможно участие с 6 лет. Скидка для детей 6-16 лет — 1500 руб. Стоимость тура для детей 6-16 лет при размещении на дополнительном месте — минус 20% от цены взрослых (кроме семейных номеров и номеров «Люкс»). Стоимость тура для детей без предоставления места для проживания — 11 000 руб.
Программа тура по дням
Знакомство с Минском
Встретим вас у вагона поезда на ж. -д. вокзале Минска и отвезём в гостиницу, где вы позавтракаете. В 11:00 начнём обзорную экскурсию по столице. Длительность — 4 часа.
Увидим Петро-Павловский собор 17 века и костёл Святого Симеона и Святой Елены 20 века, побываем на старинной улице Немигу, которая шла от самого Минского замка.
В Верхнем городе полюбуемся зданием ратуши, гостиным двором, торговыми рядами и монастырскими комплексами. Здесь соседствуют православные и католические соборы.
Сделаем красивые фотографии на площади Свободы, а затем увидим и постройки эпохи конструктивизма и современные сооружения: Национальную библиотеку и Минск-арену.
Прогуляемся по Троицкому предместью — кварталу на берегу реки Свислочь со старинными разноцветными домиками с черепичной крышей, уютными кафе и сувенирными лавками.
После обеда — свободное время. Ночевать будем в Минске.
Несвижский замок и прогулка по старинному городку
После завтрака, в 09:00. выселимся из гостиницы и отправимся в Несвиж, некогда бывший столицей владений рода князей Радзивиллов. Полюбуемся Несвижским замком, в архитектуре которого удивительный ансамбль образуют стиль ренессанса, барокко и классицизма.
Сначала прогуляемся по парадному двору, а затем заглянем в залы, каждый из которых имеет своё неповторимое убранство и экспозицию. Вы побываете в Охотничьем, Бальном, Портретном, Каминном, Золотом и Гетманском. Осмотрим старинные предметы мебели, роскошную посуду и картины, а ещё посетим часовню и театральный зал. Пообедаем и заселимся в отель прямо в замке.
Во второй половине дня будем исследовать город Несвиж. Погуляем по Рыночной площади и пройдёмся мимо домов ремесленников и по торговым рядам, увидим здание Ратуши 16 века, старейшей в стране, и Слуцкую браму 16 века в стиле барокко.
Побываем в Фарном костёле и осмотрим фрески, а ещё спустимся в подземелье, где находится фамильная усыпальница Радзивиллов. Вернёмся к замку и погуляем по его парковой зоне.
Вечером у вас будет свободное время, чтобы ещё раз самостоятельно пройтись по замку или насладиться прогулкой. Советуем отведать местную кухню в ресторане «Гетман».
Мирский замок, театрализованная экскурсия и танцевальный мастер-класс
После завтрака поднимемся на высокий вал, где в 17 веке находились пушки. Вы познакомитесь с военной историей замка, узнаете, как здесь устраивали театральные представления прямо под открытым небом, и сделаете эффектные кадры на фоне панорамы Несвижа.
Затем отправимся в Мирский замок, живописно расположенный на берегу озера. Вы услышите, как с историей сооружения связаны Радзивиллы, Вигтенштейны и Святополк-Мирские. Внутри замка осмотрим охотничьи коллекции и старинные рыцарские доспехи.
Дальше вас ждёт увлекательная театрализованная экскурсия: по коридорам Мирского замка нас проведут исторические персонажи в старинных костюмах. Вы побываете в парадной столовой, посетите Портретный зал с мебелью в стиле рококо, а ещё насладитесь танцем князя Кароля Станислава Радзивилла с его женой Марией Любомирской. Будем не только наблюдать, но и сами поучимся танцевать! А потом спустимся в подвалы, где хранили еду и вина.
Переместимся в юго-западную башню, пройдёмся по боевым галереям оборонительных башен и даже спустимся в подвал, где удерживали преступников.
Через приятный английский парк доберёмся до часовни-усыпальницы Святополк-Мирских 20 века в стиле модерн. После обеда вас ждёт экскурсия по посёлку Мир, где соседствуют православная церковь, католический костёл, синагога и иешива. А ещё осмотрим старинные дома ремесленников и купцов и пофотографируемся на Рыночной площади. У вас будет время на самостоятельную прогулку.
К 18:00 вернёмся в Минск.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|22 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание: 3 завтрака (шведский стол) и 3 обеда
- Проживание
- Встреча на вокзале и трансфер до отеля
- Трансферы на автобусе туристического класса
- Экскурсии по программе
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Театрализованная экскурсия по Мирском узамку
- Танцевальный мастер-класс
Что не входит в цену
- Билеты до Минска и обратно
- Ужины
- Доплата за 1-местное размещение
- Доплата за размещение в отелях «Виктория&СПА»