Оплату за тур необходимо внести полностью до начала путешествия.

Проживание. Будем жить в гостинице «Беларусь» 3* с бассейном или в «Виктория&СПА» 4* со SPA-центром и бассейном в Минске; в гостинице «Палац» 3* в Несвижском замке или «Беласток», 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.

В стоимость тура включено посещение бассейна (2 часа) в гостинице «Беларусь» или SPA-центра в отеле «Виктория&СПА».

Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении в отелях «Беларусь» и «Палац».

Питание. В программу включены 3 завтрака (шведский стол) и 3 обеда, а также дегустация. Ужины оплачиваются отдельно.

Дети. Возможно участие с 6 лет. Скидка для детей 6-16 лет — 1500 руб. Стоимость тура для детей 6-16 лет при размещении на дополнительном месте — минус 20% от цены взрослых (кроме семейных номеров и номеров «Люкс»). Стоимость тура для детей без предоставления места для проживания — 11 000 руб.