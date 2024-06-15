Путешествие на столетия назад: старинные замки, ремесленные мастерские и дегустации

Прокатиться на пролётке, заглянуть на угощение к мельнику и побывать в подвале замка
Путешествие в прошлое начинается: вы побываете в Несвижском и Мирском замках, полюбуетесь роскошными парадными залами, старинной мебелью, предметами быта королевских особ и даже спуститесь в погреба, где хранили вино и
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съестные припасы. А в музее «Дудутки» погрузимся в жизнь простых ремесленников.

Вы увидите гончарного мастера за работой, заглянете в кузницу, хлебопекарню и мастерскую столярного искусства.

Будет не только интересно, но и вкусно: мельник угостит нас крестьянским хлебом с салом, мы попробуем местный самогон и насладимся свежим хлебом с 3 видами сыра.

Путешествие на столетия назад: старинные замки, ремесленные мастерские и дегустации
Путешествие на столетия назад: старинные замки, ремесленные мастерские и дегустации
Путешествие на столетия назад: старинные замки, ремесленные мастерские и дегустации
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Оплату за тур необходимо внести полностью до начала путешествия.

Рекомендуем приобрести белорусские рубли — их можно получить в любом обменном пункте нашей страны.

Проживание. Будем жить в гостинице «Беларусь» 3*, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.

Возможно размещение в отеле «Виктория&SPA» 4* за доплату.

Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении в отеле «Беларусь» в номере твин/дабл.

Питание. В программу включены 2 завтрака (шведский стол) и 2 обеда. Ужины оплачиваются отдельно.

Дети. Возможно участие с 6 лет. Скидка для детей 6-16 лет — 1000 руб. Стоимость тура для детей без предоставления места для проживания — 8500 руб.

Программа тура по дням

1 день

Несвижский и Мирский замки

Встретим вас у вагона поезда на ж. -д. вокзале Минска и отвезём в гостиницу, где вы позавтракаете. В 09:00 отправимся в Несвиж, некогда бывший столицей владений рода князей Радзивиллов. Полюбуемся Несвижским замком, в архитектуре которого удивительный ансамбль образуют стили ренессанса, барокко и классицизма.

Сначала прогуляемся по парадному двору, а затем заглянем в залы, каждый из которых имеет своё неповторимое убранство и экспозицию. Вы побываете в Охотничьем, Бальном, Портретном, Каминном, Золотом и Гетманском. Осмотрим старинные предметы мебели, роскошную посуду и картины, а ещё посетим часовню, жилые помещения и театральный зал. Погуляем по роскошному парку у замка.

Затем будем исследовать город Несвиж. Погуляем по Рыночной площади и пройдёмся мимо домов ремесленников и по торговым рядам, увидим здание ратуши 16 века, старейшей в стране, и Слуцкую браму 16 века в стиле барокко. Побываем в Фарном костёле и осмотрим его фрески, а ещё спустимся в подземелье, где находится фамильная усыпальница Радзивиллов.

После обеда поедем в Мирский замок, живописно расположенный на берегу озера. Вы услышите, как с историей сооружения связаны Радзивиллы, Вигтенштейны и Святополк-Мирские.

Знакомство с замком начнём с его подвалов. Спустимся в погреба, где хранили еду и вино, а потом поднимемся в богато украшенные парадные залы. Побываем в Портретном зале, убранство которого рассказывает о рыцарской славе рода Радзивиллов, и осмотрим главное парадное помещение — столовую с мебелью 16 века и кессонным потолком.

Переместимся в юго-западную башню, пройдёмся по боевым галереям оборонительных башен и даже спустимся в подвал, где удерживали преступников.

Через приятный английский парк доберёмся до часовни-усыпальницы Святополк-Мирских 20 века в стиле модерн. Затем вас ждёт экскурсия по посёлку Мир, где соседствуют православная церковь, католический костёл, синагога и иешива. А ещё осмотрим старинные дома ремесленников и купцов и пофотографируемся на Рыночной площади.

К 19:00 вернёмся в Минск, после чего у вас будет свободное время.

Несвижский и Мирский замкиНесвижский и Мирский замкиНесвижский и Мирский замкиНесвижский и Мирский замкиНесвижский и Мирский замкиНесвижский и Мирский замкиНесвижский и Мирский замки
2 день

Музей материальной культуры и быта «Дудутки» и экскурсия по Минску

После завтрака в 09:00 на автобусе отправимся в музей материальной культуры и быта «Дудутки». Дорога займёт около 5,5 часов. Вы увидите мастерские и усадьбы 19 века, полюбуетесь единственной в Беларуси действующей ветряной мельницей и попробуете угощение, которое приготовил для вас мельник.

Заглянем в гончарную мастерскую и понаблюдаем за работой ремесленника за гончарным кругом. Дальше посетим кузницу 19 века, где все желающие смогут выковать подкову на счастье. И даже это ещё не всё: вас ждут визиты в мастерскую столярного искусства, на выставку старинных автомобилей и в хлебопекарню, где вы познакомитесь с историей хлебопечения.

На местной конюшне полюбуемся орловскими рысаками, увидим страусов и кабанов.

Вас прокатят на пролётке (четырёхколёсной коляске), затем погуляем на поляне пикников и осмотрим шляхетскую усадьбу.

А ещё вас ждут 3 дегустации: попробуем местный самогон с хлебом, солёным огурчиком и мёдом, в хлебопекарне насладимся свежим хлебом с 3 видами сыра, маслом и чаем, а на мельнице нас угостят крестьянским хлебом с салом.

Пообедаем в традиционном белорусском стиле и поедем в Минск. В 15:00 начнём обзорную экскурсию по столице. Длительность — 2,5 часа. Увидим Петро-Павловский собор 17 века и костёл Святого Симеона и Святой Елены 20 века, побываем на старинной улице Немигу, которая шла от самого Минского замка.

В Верхнем городе полюбуемся зданием ратуши, гостиным двором, торговыми рядами и монастырскими комплексами. Здесь соседствуют православные и католические соборы.

Увидим и сооружения эпохи конструктивизма и современные постройки: Национальную библиотеку и Минск-арену. Прогуляемся по Троицкому предместью — кварталу на берегу реки Свислочь со старинными разноцветными домиками с черепичной крышей, уютными кафе и сувенирными лавками.

Отвезём вас на вокзал к 18:00.

Музей материальной культуры и быта «Дудутки» и экскурсия по МинскуМузей материальной культуры и быта «Дудутки» и экскурсия по МинскуМузей материальной культуры и быта «Дудутки» и экскурсия по МинскуМузей материальной культуры и быта «Дудутки» и экскурсия по МинскуМузей материальной культуры и быта «Дудутки» и экскурсия по МинскуМузей материальной культуры и быта «Дудутки» и экскурсия по МинскуМузей материальной культуры и быта «Дудутки» и экскурсия по МинскуМузей материальной культуры и быта «Дудутки» и экскурсия по Минску

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет14 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле
  • 2 завтрака (шведский стол), 2 обеда
  • 3 дегустации в музее «Дудутки»
  • Трансфер по маршруту на автобусе туркласса
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Катание на пролётках в музее «Дудутки»
Что не входит в цену
  • Билеты до Минска и обратно
  • Ужины
  • 1-местное проживание - 16 500 руб
  • Стоимость тура при размещении в гостинице «Беларусь»: 14 900 руб. в номере твин/дабл 15 900 руб. в семейном номере на 3-4 человека (с гостиной 2 спальнями) 16 500 руб. при 1-местном размещении в номере на 1 человека 16 500 руб. в номере люкс (2 комнаты, двуспальная кровать + диван в гостиной)
  • Стоимость тура при размещении в гостинице «Виктория&SPA»: 16 500 руб. в номере твин/дабл 16 000 руб. в номере твин плюс (1 большая комната, 2 кровати и диван. номер на 3 человек) 17 500 руб. в номере люкс с 2 комнатами 18 500 руб. при 1-местном размещении в 1-местном номере
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 08:00
Завершение: Ж. - д. вокзал Минска, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минска

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыНесвижский замокПопулярные местаДворцы, замки и особнякиМирский замокНесвиж и МирГастрономическиеВинные турыДегустационные туры

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