Встретим вас у вагона поезда на ж. -д. вокзале Минска и отвезём в гостиницу, где вы позавтракаете. В 09:00 отправимся в Несвиж, некогда бывший столицей владений рода князей Радзивиллов. Полюбуемся Несвижским замком, в архитектуре которого удивительный ансамбль образуют стили ренессанса, барокко и классицизма.

Сначала прогуляемся по парадному двору, а затем заглянем в залы, каждый из которых имеет своё неповторимое убранство и экспозицию. Вы побываете в Охотничьем, Бальном, Портретном, Каминном, Золотом и Гетманском. Осмотрим старинные предметы мебели, роскошную посуду и картины, а ещё посетим часовню, жилые помещения и театральный зал. Погуляем по роскошному парку у замка.

Затем будем исследовать город Несвиж. Погуляем по Рыночной площади и пройдёмся мимо домов ремесленников и по торговым рядам, увидим здание ратуши 16 века, старейшей в стране, и Слуцкую браму 16 века в стиле барокко. Побываем в Фарном костёле и осмотрим его фрески, а ещё спустимся в подземелье, где находится фамильная усыпальница Радзивиллов.

После обеда поедем в Мирский замок, живописно расположенный на берегу озера. Вы услышите, как с историей сооружения связаны Радзивиллы, Вигтенштейны и Святополк-Мирские.

Знакомство с замком начнём с его подвалов. Спустимся в погреба, где хранили еду и вино, а потом поднимемся в богато украшенные парадные залы. Побываем в Портретном зале, убранство которого рассказывает о рыцарской славе рода Радзивиллов, и осмотрим главное парадное помещение — столовую с мебелью 16 века и кессонным потолком.

Переместимся в юго-западную башню, пройдёмся по боевым галереям оборонительных башен и даже спустимся в подвал, где удерживали преступников.

Через приятный английский парк доберёмся до часовни-усыпальницы Святополк-Мирских 20 века в стиле модерн. Затем вас ждёт экскурсия по посёлку Мир, где соседствуют православная церковь, католический костёл, синагога и иешива. А ещё осмотрим старинные дома ремесленников и купцов и пофотографируемся на Рыночной площади.

К 19:00 вернёмся в Минск, после чего у вас будет свободное время.