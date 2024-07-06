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Авторский тур
2 дня
В гости к Радзивиллам: мастер-класс, дегустации и экскурсия с князем и княгиней по Мирскому замку
Поучиться традиционному танцу, насладиться местной кухней и узнать тайны средневековых замков
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 09:00
6 июля в 09:00
3 авг в 09:00
15 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Путешествие на столетия назад: старинные замки, ремесленные мастерские и дегустации
Прокатиться на пролётке, заглянуть на угощение к мельнику и побывать в подвале замка
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 08:00
«А ещё вас ждут 3 дегустации: попробуем местный самогон с хлебом, солёным огурчиком и мёдом, в хлебопекарне насладимся свежим хлебом с 3 видами сыра, маслом и чаем, а на мельнице нас угостят крестьянским хлебом с салом»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
14 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Главное в Беларуси за 3 дня: Гродно, Брест и Беловежская пуща с дегустацией
Насладиться органным концертом, увидеть, как фонарщик зажжёт фонари, и понаблюдать за зубрами
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 07:00
«В программу включены 3 завтрака (шведский стол) и 3 обеда, а также дегустация»
28 июня в 07:00
26 июля в 07:00
24 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Дегустационные туры»
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