Классическая обзорная экскурсия по Могилёву

Во время экскурсии Вы побываете на площади Звезд, где сможете загадать свои заветные желания у...

Во время экскурсии Вы побываете на площади Звезд, где сможете загадать свои заветные желания у бронзового памятника Зведочету.

Вы увидите живописные жилые дома и постройки конца XVIII – XIX вв., кафедральный костел Св.

Станислава XVIII в.

с древними фресками.
Классическая обзорная экскурсия по Могилёву
Классическая обзорная экскурсия по Могилёву
Классическая обзорная экскурсия по Могилёву
Классическая обзорная экскурсия по Могилёву
Классическая обзорная экскурсия по Могилёву
Классическая обзорная экскурсия по Могилёву
Классическая обзорная экскурсия по Могилёву

Что вы увидите 🤩

  • Памятник Зведочету
  • Жилые дома и постройки конца XVIII – XIX вв.
  • Кафедральный костел Св. Станислава
  • Свято-Никольский женский монастырь
  • Городская Ратуша
  • Советская площадь
  • Мемориальный комплекс «Борцам за советскую власть»
  • Здание Драматического театра
Об экскурсии
Во время экскурсии вы побываете на площади Звезд, где сможете загадать свои заветные желания у бронзового памятника Зведочету. Вы увидите живописные жилые дома и постройки конца XVIII – XIX вв., кафедральный костел Св. Станислава XVIII в. с древними фресками.
Также вы побываете в Свято-Никольском женском монастыре, комплекс строений которого сложился из каменных зданий Никольской и «теплой» (зимней) Онуфриевской церкви, 2-х этажного жилого дома и колокольни. Окружает территорию монастыря каменная ограда с въездными воротами.
Вы увидите и стройную пятиярусную Ратушу, вершину которой украшает позолоченный флюгер. Побываете на Советской площади, где находится мемориальный комплекс «Борцам за советскую власть» и горит вечный огонь в память о героизме и мужестве защитников отечества. С расположенной неподалеку отсюда обзорной площадки открывается великолепный вид на город и реку Днепр.
А еще посмотрите на здание Драматического театра, у входа в который находится Бронзовая дама с собачкой, которая «ожидает» здесь кого-то из своих давних поклонников.
Важно знать
Во время экскурсии музеи не посещаем. При желанию туристы могут посетить Софийский собор, билеты покупаются дополнительно, о соборе экскурсовод рассказывает снаружи.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человекДля группы 6-10 человекДля группы 1-3 человек
Экскурсия по Могилеву пешком или на транспорте туриста
$35
$40
Экскурсия по Могилеву на транспорте экскурсионного бюро
$60

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Личные расходы туристов.
Место начала и завершения
Ленинская улица, 1А, Могилёв
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8:00 до 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Ежедневно с 8:00 до 18:00

Александр К.
Александр К.
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