Об экскурсии

Во время экскурсии вы побываете на площади Звезд, где сможете загадать свои заветные желания у бронзового памятника Зведочету. Вы увидите живописные жилые дома и постройки конца XVIII – XIX вв., кафедральный костел Св. Станислава XVIII в. с древними фресками.

Также вы побываете в Свято-Никольском женском монастыре, комплекс строений которого сложился из каменных зданий Никольской и «теплой» (зимней) Онуфриевской церкви, 2-х этажного жилого дома и колокольни. Окружает территорию монастыря каменная ограда с въездными воротами.

Вы увидите и стройную пятиярусную Ратушу, вершину которой украшает позолоченный флюгер. Побываете на Советской площади, где находится мемориальный комплекс «Борцам за советскую власть» и горит вечный огонь в память о героизме и мужестве защитников отечества. С расположенной неподалеку отсюда обзорной площадки открывается великолепный вид на город и реку Днепр.

А еще посмотрите на здание Драматического театра, у входа в который находится Бронзовая дама с собачкой, которая «ожидает» здесь кого-то из своих давних поклонников.

Важно знать

Во время экскурсии музеи не посещаем. При желанию туристы могут посетить Софийский собор, билеты покупаются дополнительно, о соборе экскурсовод рассказывает снаружи.