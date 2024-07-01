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такой момент, мы были на многих экскурсиях, в разных городах, у большинства гидов горят глаза, когда они рассказывают о своём родном городе, находят что-то любопытное, стараются передать свою любовь и туристам. Тут этого не было. Конкретно в Беларусии были на экскурсиях в Минске (на двух индивидуальных экскурсиях), в Пинске, Бресте, Гродно, Гомеле, Витебске, Полоцке, в Кобрине, в целом по Полесью. . Все они были тоже индивидуальными и запомнились, и очень понравились. Эта экскурсия по Могилёву оставила меньше всего положительных воспоминаний.