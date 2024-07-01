Экскурсии выходного дня в Могилеве

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Могилеве, цены от 5 895 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Могилёв
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
24 отзыва
Добро пожаловать в Могилёв: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Могилёв вместе с гидом! Узнайте о связи города с историческими личностями и насладитесь видами на Заднепровье
Начало: Напротив Драмтеатра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
65505 895 за всё до 10 чел.
Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
4 отзыва
Увлекательный квест по историческим местам Могилева
Приглашаем на уникальную экскурсию по Могилёву с элементами квеста! Узнайте историю города, решая увлекательные задания и загадки
Начало: В районе Драмтеатра
Завтра в 08:00
7 июля в 14:00
6 000 за всё до 10 чел.
Классический Могилёв
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Классический Могилёв: индивидуальная экскурсия по городу
Путешествие по Могилеву с профессиональным гидом. Узнайте историю города, полюбуйтесь достопримечательностями и насладитесь прогулкой по уютным улочкам
Начало: У входа в городскую ратушу
Сегодня в 08:00
7 июля в 08:00
6 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    1 июля 2024
    Добро пожаловать в Могилёв
    Все очень понравилось, интересно и содержательно. Спасибо Людмиле и организаторам. Удобный способ бронирования, оплаты, оповещения. Профессиональные гиды.
  • Ю
    Юлия
    18 июня 2024
    Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
    Нестандартная, нескучная, интересная, веселая экскурсия с простыми и не очень:) задачками с позитивным, любящим свой город и гостей города специалистом.
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    2,5 часа пролетели как одно мгновение, не хотелось заканчивать знакомство с Софьей и городом. Экскурсия для всех: маленьких, молодых и солидных:)

  • С
    Светлана
    13 июня 2024
    Добро пожаловать в Могилёв
    Великолепно провели время вместе с Ярославом! Он отлично знает историю и Могилева, и саоей страны и мировой истории вцелом. Потрясающий рассказчик. Интересный материал. Хочется слушать его бесконечно. В восторге от экскурсии. Рекомендуем!!! Спасибо!!!
  • О
    Ольга
    19 мая 2024
    Добро пожаловать в Могилёв
    В целом было интересно. Но подача информации была не очень хорошо структурирована, перескакивали во времени туда - сюда. И ещё
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    такой момент, мы были на многих экскурсиях, в разных городах, у большинства гидов горят глаза, когда они рассказывают о своём родном городе, находят что-то любопытное, стараются передать свою любовь и туристам. Тут этого не было. Конкретно в Беларусии были на экскурсиях в Минске (на двух индивидуальных экскурсиях), в Пинске, Бресте, Гродно, Гомеле, Витебске, Полоцке, в Кобрине, в целом по Полесью. . Все они были тоже индивидуальными и запомнились, и очень понравились. Эта экскурсия по Могилёву оставила меньше всего положительных воспоминаний.

  • D
    Dmitry
    5 мая 2024
    Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
    Замечательно Спасибо
  • А
    Алёна
    6 января 2024
    Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
    Очень понравилась экскурсия в виде квеста, Соня прекрасный экскурсовод, любящий и знающий своё дело. Мы с мужем были 4 января
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    в Могилёве и Соня показала и рассказала об этом городе много интересных фактов и показала знаковые места, и не смотря на морозы экскурсия прошла достаточно комфортно. Однозначно рекомендуем🙏

    Очень понравилась экскурсия в виде квеста, Соня прекрасный экскурсовод, любящий и знающий своё дело. Мы с
  • Ю
    Юлия
    13 июня 2023
    Классический Могилёв
    Экскурсия по Могилеву очень понравилась. Виталий Степанович, который ее проводил, досконально владеет темой, очень яркий и убедительный рассказчик, и видно,
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    как нежно любит свой родной город. Это отношение он передал нам, и день, проведенный в Могилеве, был просто замечательным. Сам город очень уютный, располагающий к неспешным долгим прогулкам. Всем рекомендуем и экскурсию, и гида!

  • Д
    Дентс
    6 июня 2023
    Классический Могилёв
    Экскурсия получилась очень приятной, спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Могилеву в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Могилеву в июле 2024
Сейчас в Могилеве в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 5 895 до 6 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Забронируйте экскурсию в Могилеве на 2024 год на выходные, 35 ⭐ отзывов, цены от 5895₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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