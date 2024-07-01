1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Могилёв: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Могилёв вместе с гидом! Узнайте о связи города с историческими личностями и насладитесь видами на Заднепровье
Начало: Напротив Драмтеатра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
65505 895₽ за всё до 10 чел.
Квест
2.5 часа
Увлекательный квест по историческим местам Могилева
Приглашаем на уникальную экскурсию по Могилёву с элементами квеста! Узнайте историю города, решая увлекательные задания и загадки
Начало: В районе Драмтеатра
Завтра в 08:00
7 июля в 14:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Классический Могилёв: индивидуальная экскурсия по городу
Путешествие по Могилеву с профессиональным гидом. Узнайте историю города, полюбуйтесь достопримечательностями и насладитесь прогулкой по уютным улочкам
Начало: У входа в городскую ратушу
Сегодня в 08:00
7 июля в 08:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена1 июля 2024Все очень понравилось, интересно и содержательно. Спасибо Людмиле и организаторам. Удобный способ бронирования, оплаты, оповещения. Профессиональные гиды.
- ЮЮлия18 июня 2024Нестандартная, нескучная, интересная, веселая экскурсия с простыми и не очень:) задачками с позитивным, любящим свой город и гостей города специалистом.
- ССветлана13 июня 2024Великолепно провели время вместе с Ярославом! Он отлично знает историю и Могилева, и саоей страны и мировой истории вцелом. Потрясающий рассказчик. Интересный материал. Хочется слушать его бесконечно. В восторге от экскурсии. Рекомендуем!!! Спасибо!!!
- ООльга19 мая 2024В целом было интересно. Но подача информации была не очень хорошо структурирована, перескакивали во времени туда - сюда. И ещё
- DDmitry5 мая 2024Замечательно Спасибо
- ААлёна6 января 2024Очень понравилась экскурсия в виде квеста, Соня прекрасный экскурсовод, любящий и знающий своё дело. Мы с мужем были 4 января
- ЮЮлия13 июня 2023Экскурсия по Могилеву очень понравилась. Виталий Степанович, который ее проводил, досконально владеет темой, очень яркий и убедительный рассказчик, и видно,
- ДДентс6 июня 2023Экскурсия получилась очень приятной, спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Могилеву в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Могилеву в июле 2024
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