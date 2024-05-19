Пешие экскурсии-прогулки в Могилеве с экскурсоводом

Найдено 5 экскурсий в категории «Пешеходные» в Могилеве, цены от 45 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Могилёв
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
22 отзыва
Добро пожаловать в Могилёв
Пройти по всем значимым местам города и раскрыть их историю на дружеской обзорной экскурсии
Начало: Напротив Драмтеатра
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
65505 895 за всё до 10 чел.
Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
2 отзыва
Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
Погулять по центру города и раскрыть его историю в увлекательном формате
Начало: В районе Драмтеатра
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
6 000 за всё до 10 чел.
Классический Могилёв
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Классический Могилёв
Загадать желание у звездочета, насладиться видом на Днепр и познакомиться со средневековой ратушей
Начало: У входа в городскую ратушу
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
6 000 за всё до 6 чел.
По следам могучего Льва
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
По следам могучего Льва
Начало: Улица Ленинская, 1 а
Расписание: По субботам в 11 00
6 июля в 11:00
13 июля в 11:00
45Br за человека
Классическая обзорная экскурсия по Могилёву
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Классическая обзорная экскурсия по Могилёву
Начало: Ленинская улица, 1А, Могилёв
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 18:00
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
от 190Br за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    19 мая 2024
    Добро пожаловать в Могилёв
    В целом было интересно. Но подача информации была не очень хорошо структурирована, перескакивали во времени туда - сюда. И ещё
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    такой момент, мы были на многих экскурсиях, в разных городах, у большинства гидов горят глаза, когда они рассказывают о своём родном городе, находят что-то любопытное, стараются передать свою любовь и туристам. Тут этого не было. Конкретно в Беларусии были на экскурсиях в Минске (на двух индивидуальных экскурсиях), в Пинске, Бресте, Гродно, Гомеле, Витебске, Полоцке, в Кобрине, в целом по Полесью. . Все они были тоже индивидуальными и запомнились, и очень понравились. Эта экскурсия по Могилёву оставила меньше всего положительных воспоминаний.

  • Е
    Екатерина
    17 мая 2024
    Добро пожаловать в Могилёв
    Замечательная экскурсия с гидом Ниной. Интересно, познавательно. Благодарим
  • А
    Андрей
    12 мая 2024
    По следам могучего Льва
    Спасибо нашему гиду Игорю за проведённую обзорную экскурсию по историческому центру Могилёва! Высочайший профессиональный уровень! Нашему гиду Игорю надо проводить мастер-классы по проведению экскурсий. С Уважением и Благодарностью Андрей, Екатерина и Полина.
  • Ю
    Юлия
    6 мая 2024
    Добро пожаловать в Могилёв
    Были на экскурсии 02.05.24г. компанией из 8 человек, включая подростков. Нашим экскурсоводом была Людмила, которая увлекла рассказом всю нашу разношёрстную
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    компанию. Людмила отличный гид, хорошо излагающий материал и очень позитивный человек. Вся наша группа выражает большую благодарность Людмиле за очень интересную и содержательную прогулку по городу!

  • D
    Dmitry
    5 мая 2024
    Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
    Замечательно Спасибо
  • C
    Chudakova
    16 апреля 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Могилёву
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод, Виталий Степанович, великолепен: прекрасно знает историю не только города, но и страны. Очень интересно все рассказал и показал. Время экскурсии пролетело незаметно. Огромное спасибо!
  • А
    Антонина
    11 апреля 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Могилёву
    Все отлично! Спасибо!
  • О
    Ольга
    28 января 2024
    По следам могучего Льва
    Хорошая экскурсия
  • П
    Попович
    9 января 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Могилёву
    Экскурсия очень понравилась! Содержательно, интересно, познавательно, очень много фактов. Три часа пролетели незаметно, при том, что на улице было холодно. Нашим экскурсоводом был Виталий Степанович! Мы часто бываем на экскурсиях в разных городах и это лучший экскурсовод, всем рекомендую
  • А
    Алёна
    6 января 2024
    Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
    Очень понравилась экскурсия в виде квеста, Соня прекрасный экскурсовод, любящий и знающий своё дело. Мы с мужем были 4 января
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    в Могилёве и Соня показала и рассказала об этом городе много интересных фактов и показала знаковые места, и не смотря на морозы экскурсия прошла достаточно комфортно. Однозначно рекомендуем🙏

    Очень понравилась экскурсия в виде квеста, Соня прекрасный экскурсовод, любящий и знающий своё дело. Мы с

Ответы на вопросы от путешественников по Могилеву в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит экскурсия по Могилеву в июне 2024
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