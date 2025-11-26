Фотопрогулка «Несвиж в кадре»

Фотопрогулка в Несвиже - это возможность запечатлеть уникальные моменты на фоне величественного Несвижского замка и уютных улочек старого города.
Участники получат профессиональные снимки с авторской цветокоррекцией, которые сохранят воспоминания о поездке. Съёмка проходит на Canon EOS R, что гарантирует высокое качество фотографий. Прогулка по парку у замка добавит романтики и мягкости кадрам, особенно в весенние и осенние месяцы
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональная съёмка на Canon EOS R
- 🏰 Величественный Несвижский замок
- 🌿 Романтичные локации в парке
- 📅 Быстрая обработка фотографий
- 🎨 Авторская цветокоррекция
Что можно увидеть
- Несвижский замок
- Старый город Несвижа
- Парк у замка
Описание фото-прогулки
Декорациями для нашей съёмки послужат:
- Несвижский замок — жемчужина белорусской архитектуры. Его величественные фасады, арочные галереи, мост через ров и террасы создают идеальный фон для выразительных кадров.
- Старый город Несвижа — узкие улочки, ратуша и торговая площадь придают снимкам европейский шарм и уют.
- Парк у замка — природа и архитектура здесь переплетаются, создавая мягкие, романтичные локации для съёмки. Особенно красиво весной и осенью.
Организационные детали
- Съёмка проходит на Canon EOS R.
- В течение 7–10 дней вы получите 100–200 фотографий в авторской цветокоррекции.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Несвижского замка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Несвиже
Меня зовут Максим, и я фотограф в Минске и Несвиже. Я помогаю путешественникам сохранить главное — воспоминания о поездке. Моя работа — ловить живые, тёплые моменты, когда вы просто наслаждаетесь городом.
Входит в следующие категории Несвижа
