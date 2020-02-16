19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Погрузиться в тайны и быт средневекового города на пешей прогулке в свете огней

Людмила
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Людмила – ваш гид
Белорусский Несвиж — это собрание архитектурных красот XVI — XVIII веков и дюжина городских легенд, от которых по коже бегут мурашки.

Без этих мрачных историй знакомство с градом будет неполным — я стану вашим проводником в прошлое средневекового Несвижа.

Вы узнаете о роде Радзивиллов и обычной жизни в эпоху князей, о фамильной крипте костёла, призраках в стенах старинных зданий и насладитесь вечерними видами загадочного замка.
35 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у входа в городскую Ратушу
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У этой экскурсии19 отзывов
5
Загадки вечернего Несвижа
Загадки вечернего Несвижа

Что вас ожидает

Жизнь в Несвиже прошлого
Вы прогуляетесь вокруг исторической жемчужины Несвижа — замка, который был резиденцией семьи Радзивиллов, богатейших аристократов Великого княжества Литовского. Узнаете, для чего служили подземные коридоры, медвежья яма и окно, выглядывающее из земляного вала. Полюбуетесь первым барочным храмом на территории Речи Посполитой — костёлом Тела Господня, различив в нём черты храма Иль-Джезу в Риме. Увидите здание городской Ратуши, с которым связана необычная налоговая традиция — «сундук невесты», почувствуете себя пилигримом, пройдя сквозь Слуцкие ворота, и окунётесь в вечерний полумрак былого монастырского комплекса Бенедиктинок.

Погружение в мир легенд
Старинный Несвиж хранит множество загадок, которыми я поделюсь. Вы непременно узнаете, как страшный сон великого князя Гедимина о железном волке связан с Радзивиллами. Услышите историю несчастной любви, из-за которой в Несвижском замке появляется Чёрная дама, осведомитесь о призраке монахини, который страшит звоном цепей студентов местного колледжа, и о несчастной княжне Марысе, которая замёрзла в парке, дожидаясь своего любимого бедного музыканта. Поговорим и о том, почему сына канцлера Великого княжества Литовского Николая Христофора называли Сироткой и каким образом городская часовня Булгарина связана со случайным убийством. А ещё вас обязательно развеселят экстравагантные поступки Пане Коханку и заинтригует неразгаданная тайна Несвижа — исчезновение 12 золотых апостолов.

Загадки вечернего Несвижа
Загадки вечернего Несвижа
Загадки вечернего Несвижа
Загадки вечернего Несвижа
Загадки вечернего Несвижа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у входа в городскую Ратушу.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Людмила
Людмила
В Несвиже живу больше 20 лет. Я успела хорошо узнать этот город, а главное — полюбить. Являюсь научным сотрудником Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж», аттестована Национальным агентством по спорту и туризму Республики Беларусь как гид-экскурсовод в городе Несвиж. Стараюсь делать свои экскурсии запоминающимися.
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Светлана
16 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась. Было очень приятно и таинственно вечерком по темноте прогуляться с Людмилой и узнать историю города, замка, легенды. Она очень приятный и располагающий к себе человек. Рассказала не только про замок, но и другие исторические здания. Было интересно узнать их судьбу, что в этих зданиях располагается сейчас. К сожалению время от времени шел дождь, было холодно, но это не испортило удовольствие от экскурсии. В более теплое время было бы еще лучше, но погода от нас не зависит.
17 января 2020
Несвиж -замечательный маленький уютный городок, и Людмила очень соответствует духу города, по которому мы гуляли. Незаметно проведенное время, стройный рассказ и подсвеченные фонариком статуи и местечки, окутанные тайнами и легендами замка и окрестностей. Я бы сказала, что гуляли мы согретые теплом человеческой души.Людмилы, которая поделилась с нами любовью к городу, Еще и еще раз убеждаюсь, что люди самое важное , что есть у нас в этом мире, и когда получаются такие встречи, знакомства, я радуюсь. Будем вспоминать неторопливый ход прогулки и обязательно вернемся еще раз.


мечтательно
13 января 2020
Благодарим за отличную экскурсию. Людмила очень интересный рассказчик, грамотный гид и просто приятный человек. Обычно после экскурсии я достаточно быстро забываю информацию или путаюсь в ней, но, Людмила так хорошо и легко рассказывает, сдабривая рассказ шутками, легендами, забавными и загадочными историями, что мне удалось многое запомнить и заинтересоваться для дальнейшего изучения. Было очень увлекательно, несмотря на промозглую погоду мы с удовольствием и интересом прошли маршрут экскурсии. Людмила, спасибо и всех Вам благ!
4 ноября 2019
Были с семьёй в Несвиже один день. Экскурсовод Людмила чудесный рассказчик. Смогла заинтересовать всю нашу разношерстную компанию. Время экскурсии пролетело незаметно.
28 сентября 2019
Очень хорошая экскурсия, всем рекомендую Людмилу. Было интересно! Но погода тоже играет роль! Нам не повезло, был ураган, дождь, пришлось вносить свои корректировки
15 сентября 2019
Доброго времени суток. Большое спасибо Людмиле за чудесную экскурсию. Людмила, интересный и грамотный рассказчик, материал структурирован, легко запоминается. Людмила влюблена в свой город и помогла нам также полюбить его. Узнали много интересных фактов. Спасибо за рекомендацию по питанию. Экскурсию рекомендую.
16 августа 2019
Экскурсия «Загадки вечернего Несвижа» великолепна, в город влюбляешься раз и навсегда. Интересно, содержательно, увлекательно. Обязательно берите эту экскурсию - не пожалеете!! Спасибо, Людмила, мы в восторге.
22 июля 2019
Всё было замечательно.
16 июля 2019
Замечательная экскурсия! 2,5 часа прошли незаметно. Людмила очень приятна в общении, профессионал своего дела, живо подавала материал.
Немного жаль, что экскурсия предлагается только в вечернее время и поэтому не получилось попасть в Фарный костёл.
11 июля 2019
Хочу поблагодарить Людмилу за интересную экскурсию. Прогулка вокруг замка по чудесным замковым паркам сопровождалась исторической информацией о его владельцах, фактами из истории города и его людей. Несмотря на дождливую погоду осталось хорошее впечатление от поездки. Отдельное спасибо Людмиле за помощь при решении наших организационных вопросов.
Ещё 9 отзывов

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Мы прогуляемся по городу, увидим средневековые архитектурные памятники и насладимся тенью старинных парков. Вы узнаете, почему Несвиж называют городом-крепостью, что значит «отбыть шарварку», почему сын влиятельных родителей носил прозвище «Сиротка», где находится «камень желаний» и что случилось с 12 золотыми апостолами.

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