19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Жизнь в Несвиже прошлого

Вы прогуляетесь вокруг исторической жемчужины Несвижа — замка, который был резиденцией семьи Радзивиллов, богатейших аристократов Великого княжества Литовского. Узнаете, для чего служили подземные коридоры, медвежья яма и окно, выглядывающее из земляного вала. Полюбуетесь первым барочным храмом на территории Речи Посполитой — костёлом Тела Господня, различив в нём черты храма Иль-Джезу в Риме. Увидите здание городской Ратуши, с которым связана необычная налоговая традиция — «сундук невесты», почувствуете себя пилигримом, пройдя сквозь Слуцкие ворота, и окунётесь в вечерний полумрак былого монастырского комплекса Бенедиктинок.

Погружение в мир легенд

Старинный Несвиж хранит множество загадок, которыми я поделюсь. Вы непременно узнаете, как страшный сон великого князя Гедимина о железном волке связан с Радзивиллами. Услышите историю несчастной любви, из-за которой в Несвижском замке появляется Чёрная дама, осведомитесь о призраке монахини, который страшит звоном цепей студентов местного колледжа, и о несчастной княжне Марысе, которая замёрзла в парке, дожидаясь своего любимого бедного музыканта. Поговорим и о том, почему сына канцлера Великого княжества Литовского Николая Христофора называли Сироткой и каким образом городская часовня Булгарина связана со случайным убийством. А ещё вас обязательно развеселят экстравагантные поступки Пане Коханку и заинтригует неразгаданная тайна Несвижа — исчезновение 12 золотых апостолов.