скидка
15%
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Загадки вечернего Несвижа
Погрузиться в тайны и быт средневекового города на пешей прогулке в свете огней
Начало: У входа в городскую Ратушу
4 ноя в 17:30
5 ноя в 17:30
55004 675₽ за всё до 15 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Большая прогулка по Несвижу
Перенестись в эпоху Речи Посполитой, услышать легенды о Радзивиллах и увидеть главные памятники
Начало: возле городской Ратуши
3 ноя в 08:00
10 ноя в 08:00
5 500₽ за всё до 15 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
О Несвиже - с любовью
Полюбоваться средневековыми памятниками архитектуры и позволить им рассказать о прошлом
Начало: У городской ратуши
Сегодня в 20:00
Завтра в 17:00
4 000₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина30 сентября 2024Спасибо Людмиле за интересную экскурсию!
- ССергей22 сентября 2024Людмила отличный гид, краевед с глубокими познаниями, человек, который любит свой город и знает в нем каждый камень. Подача материала интересная и интерактивная! Рекомендуем!
- ИИрина12 сентября 2024Прекрасная прогулка по небольшому городку… Гид Людмила рассказала нам про Замок и сам городок… Время пролетело незаметно. Большое спасибо
- ААльбина3 сентября 2024Невероятно интересная экскурсия, после которой мы буквально влюбились в этот милый, уютный городок. Рассказ был настолько увлекательный, что мы не
- ООльга25 августа 2024Спасибо большое Людмиле за интересную экскурсию! С большой теплотой и любовью рассказала про свой город Несвиж!
- ККристина30 июля 2024Очень понравилась экскурсия,много интересных фактов, не сухо,увлеченный рассказ и живой диалог. Любим задавать вопросы в ходе экскурсии и когда экскурсовод отвечает и знает историю. Рекомендую с Людмилой экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Несвижу в категории «Пешеходные»
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