Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотопрогулка «Несвиж в кадре»
Несвиж - город, где каждый уголок словно создан для фото. Узнайте, как сделать снимки живыми и атмосферными, оставаясь собой перед камерой
Начало: У Несвижского замка
«Парк у замка — природа и архитектура здесь переплетаются, создавая мягкие, романтичные локации для съёмки»
Завтра в 12:00
12 авг в 12:00
8000 ₽ за всё до 2 чел.
Групповая
Замки Беларуси: Мир и Несвиж
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по замкам Беларуси. Откройте для себя историю и легенды, наслаждаясь комфортом групповой экскурсии
Начало: На площади Свободы в Минске
«Мы пройдём по внутренним пространствам замка, а также оценим парк с прудами»
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
4200 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
По Несвижу с местным жителем
Погрузитесь в атмосферу Несвижа с местным жителем, который покажет вам скрытые уголки и расскажет удивительные истории о городе
«Несвижский парк и камень желаний — вы узнаете, где посадили первое дерево, услышите городские легенды и, если повезёт с погодой, покатаетесь на лодке или катамаране»
12 авг в 10:00
15 авг в 10:00
11 880 ₽
13 200 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Несвижу в категории «Парки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Несвиже
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Несвиже
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Несвижу в августе 2025
Сейчас в Несвиже в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 4200 до 11 880 со скидкой до 10%.
Забронируйте экскурсию в Несвиже на 2025 год по теме «Парки», цены от 4200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь