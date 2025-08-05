Мои заказы

Несвижский парк – экскурсии в Несвиже

Найдено 3 экскурсии в категории «Несвижский парк» в Несвиже, цены от 5000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Несвиж - город-музей под открытым небом
Пешая
2.5 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Несвиж - город-музей под открытым небом
Несвиж - это уникальный город, где каждый уголок хранит свою историю. Погрузитесь в атмосферу старины и узнайте секреты прошлого
15 авг в 13:00
18 авг в 18:00
5300 ₽ за всё до 10 чел.
О Несвиже - с любовью
Пешая
2 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
О Несвиже - с любовью
Путешествие в Несвиж перенесёт вас в эпоху Великого княжества Литовского. Откройте для себя жизнь князей Радзивиллов и тайны старинного города
Начало: У городской ратуши
Завтра в 19:00
12 авг в 17:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
По Несвижу с местным жителем
Пешая
5 часов
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
По Несвижу с местным жителем
Погрузитесь в атмосферу Несвижа с местным жителем, который покажет вам скрытые уголки и расскажет удивительные истории о городе
12 авг в 10:00
15 авг в 10:00
11 880 ₽13 200 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    5 августа 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Были на экскурсии 04.08.2025. Андрей встретил нас очень радушно, поинтересовался пожеланиями. Рассказ об истории города проходил интересно и самобытно, Андрей
    читать дальше

    отвечал на вопросы, возникающие по ходу экскурсии развёрнуто, приводил исторические параллели и взгляд местных жителей на происходящие в прошлом события. Спасибо экскурсоводу за отличную работу!!!

  • Я
    Янина
    1 августа 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Андрей- удивительный экскурсовод! Отдача 10 из 10. Как же легко и познавательно прошла экскурсия-просто восторг. 2,5 часа пролетели на одном дыхании. Много удивительных и интересных фактов узнали именно благодаря Андрею, хоть и не первый раз посещаем Несвиж. Благодарю)
  • А
    Анна
    30 июля 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Экскурсовод – настоящий профессионал и эксперт в своей теме. Очень понравилось, что он гибко подходил к программе: готов менять план
    читать дальше

    по нашим пожеланиям, отвечал на вопросы и подстраивался под интересы участников. Мы не устали, потому что по ходу экскурсии у Андрея предусмотрен отдых на скамеечке: сидим, слушаем и смотрим))

    Дети были вовлечены, взрослые тоже узнали много нового. Получился идеальный баланс между познавательностью и развлечением!

  • П
    Притчина
    30 июля 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Наша экскурсия в Несвиж была классная, спасибо Андрею!!! Время пролетело незаметно, много знает и интересный рассказчик! Советуем приехать 👍 всем!
  • О
    Ольга
    29 июля 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Отличная экскурсия. Андрей - историк и отличный рассказчик. Сложилась воедино история Несвижа и рода Радзивиллов. Экскурсия прекрасно структурирована, несмотря на то, что (по нашей просьбе) мы прошли маршрут с конца до начала. За изменение маршрута Андрею отдельное спасибо)
  • А
    Александр
    26 июля 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Лучший гид Белоруссии!!!
  • А
    Анна
    24 июля 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Чудесная экскурсия! Посмотрели основные объекты Несвижа, познакомились с историей замка и их владельцами. Рассказ был подкреплен фотографиями старого Несвижа и
    читать дальше

    портретами людей, о которых велся рассказ. Маршрут был построен так, чтобы можно было во время рассказа присесть на скамеечку и не устать во время длительной прогулки.
    Мы, взрослые, остались очень довольны. Рекомендую эту экскурсию для взрослых путешественников. Детям младше 12 лет будет тяжеловато.
    Город оставил только приятные впечатления.

  • В
    Владимир
    24 июля 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Отличное знание материала и планирование маршрута! Очень интересно, спасибо!
  • Л
    Лариса
    22 июля 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Экскурсия отличная! Белоруссия - гостеприимная страна, люди - доброжелательные и открытые! Всем советую посетить эти чудесные и красивые места, с богатой историей!
  • Д
    Демид
    19 июля 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Спасибо за экскурсию!

    Классная подача материала, узнали много нового про Несвиж и историю рода Радзивиллов. Обязательно будем рекомендовать экскурсовода знакомым.

    Отдельное спасибо
    читать дальше

    за адаптивность. Из-за непогоды пришлось перенести нашу встречу на более позднее время. Андрей же со своей стороны мастерски адаптировал программу под новые вводные.

    В общем крепкие 5 звезд. Ещё раз спасибо за классно проведённое время и удачи!

  • С
    София
    15 июля 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Андрей прекрасный экскурсовод с приятной энергетикой. Провел нас по улочкам Несвижа, познакомил с его историей, рассказал об исторических фактах и древних легендах города. Благодарим за чудесное времяпровождение.
  • И
    Ирина
    13 июля 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Очень понравилась экскурсия, прогулялись по улицам города, узнали много нового, хотя в Несвиже уже не первый раз. Андрей интересно подает информацию, заранее обсудили маршрут и количество участников. Было очень комфортно и познавательно. Спасибо!
  • И
    Ирина
    9 июля 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Нам очень все понравилось, профессиональный историк.
  • К
    Каплунова
    6 июля 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    За 4 дня мы посетили разные города Беларуси. И брали разные экскурсии. Конкретно в Несвиже Андрей нас посзнакомил с родом Родзевулом и их резиденцией- замком. Расказал об исторических событиях в городе. Нам понравилось! Подача материала очень доступная и интересная!
  • О
    Оксана
    3 июля 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Интересная экскурсия в компании прекрасного гида Андрея! Отличные знания истории, очень познавательно! Всем рекомендую!
  • Н
    Наталья
    2 июля 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Были семьей, остались очень довольны. Приятно слушать, интересно и насыщенно. Однозначно рекомендую!
  • Ю
    Юля
    25 июня 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Отличная экскурсия.
    Андрей эрудированный и тактичный человек. На все вопросы отвечает, даже когда не по теме))) Глубоко знает историю своей страны
    читать дальше

    и своего города. Узнали много интересных легенд и «познакомились» с людьми, которые повлияли на развитие Несвижа. Спасибо Андрею за экскурсию!!! Рекомендую!!!

  • О
    Ольга
    21 июня 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Очень понравилась экскурсия по Несвиж у. Андрей настолько эрудированный и знающий экскурсовод, что время просто пролетело незаметно. Очень интересно рассказывал
    читать дальше

    про город и замок, и именно истории и легенды. Наша компания была в восторге, и я думаю, ещё мы долго будем вспоминать какие то факты и события. Однозначно, рекомендую всем знакомым!

  • Д
    Дмитрий
    21 июня 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Брали Андрея гидом на индивидуальную экскурсию. Андрей бывший учитель истории с соответствующей базой знаний. Удобно то, что он усаживает туристов
    читать дальше

    перед достопримечательностью, а сам доходчиво и интересно рассказывает об объекте. Весь маршрут который мы прошли был достаточно интересен нам с точки зрения обзорной экскурсии. С количеством экскурсий в день не перебарщивает, что тоже хорошо, так как начиная с четвёртой экскурсии гид уже начинается спотыкаться.

  • Е
    Екатерина
    17 июня 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Спасибо Андрею за увлекательный рассказ и знакомство с представителями рода Радзивиллов. Некоторые из них за почти трёхчасовую прогулку стали как
    читать дальше

    родные. Название экскурсии-прогулки "Город-музей под открытым небом" полностью себя оправдывает. И каждый экспонат в этом музее имеет свою уникальную историю и множество интереснейших особенностей. Андрей преподнес информацию о каждом объекте так, что было интересно и взрослым и детям-подросткам. Прогулка получилась настолько увлекательной, что мы даже не заметили как время экскурсии подошло к концу. Рекомендую Андрея как отличного гида, увлеченного своим делом, и как приятного собеседника.

Забронируйте экскурсию в Несвиже на 2025 год по теме «Несвижский парк», 45 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь