Описание экскурсииЭкскурсия в Несвижский и Мирский замок начинается сразу при посадке в автомобиль. В пути я расскажу вам об истории Беларуси от древних времён до событий, связанных с замками в Мире и Несвиже. Вы получите полную информацию о родах, которые эти замки строили и владели ими. Вы увидите ратушу XVI века, женский монастырь, городские ворота XVIII века, уникальный храм в стиле раннего барокко с удивительными фресками. Покажу крипту Радзивиллов и, конечно, замки: готический в Мире и ренессансный в Несвиже.
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Радзивиллов в Несвиже
- Костёл Божьего тела
- Городская Ратуша
- Монастырь бенедиктинок
- Слуцкая брама
- Мирский замок
- Часовня усыпальница рода Святополк-Мирских
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер из Минска до Несвижа и Мира
Что не входит в цену
- Входные билеты в замки
- Услуги гида внутри замка
- Обед
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
