Описание экскурсии Экскурсия в Несвижский и Мирский замок начинается сразу при посадке в автомобиль. В пути я расскажу вам об истории Беларуси от древних времён до событий, связанных с замками в Мире и Несвиже. Вы получите полную информацию о родах, которые эти замки строили и владели ими. Вы увидите ратушу XVI века, женский монастырь, городские ворота XVIII века, уникальный храм в стиле раннего барокко с удивительными фресками. Покажу крипту Радзивиллов и, конечно, замки: готический в Мире и ренессансный в Несвиже.

