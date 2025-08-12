Мои заказы

Экскурсии по Несвижу на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Несвиже, цены от 700 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Трансфер из Минска в Мирский и Несвижский замки (туда-обратно)
На машине
9 часов
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в Мирский и Несвижский замки
Отправляйтесь в захватывающее путешествие к историческим замкам Беларуси с комфортом и без спешки. Удобный трансфер для незабываемого дня
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
12 000 ₽13 333 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
На машине
9 часов
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
С комфортом добраться до важных исторических достопримечательностей и вернуться в Минск
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽17 142 ₽ за всё до 4 чел.
Мирский и Несвижский замок из Минска на автомобиле
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мирский и Несвижский замок из Минска на автомобиле
Путешествие в историю Беларуси: откройте для себя замки Несвижа и Мира, узнайте об их владельцах и насладитесь уникальной архитектурой
Начало: Ваш отель
Расписание: По согласованию с гидом.
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
700 Br за всё до 4 чел.

