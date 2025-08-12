-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска в Мирский и Несвижский замки (туда-обратно)
C комфортом съездить в средневековые замки с опытным водителем
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
12 000 ₽
13 333 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мирский и Несвижский замок из Минска на автомобиле
Путешествие в историю Беларуси: откройте для себя замки Несвижа и Мира, узнайте об их владельцах и насладитесь уникальной архитектурой
Начало: Ваш отель
«Экскурсия в Несвижский и Мирский замок начинается сразу при посадке в автомобиль»
Расписание: По согласованию с гидом.
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
700 Br за всё до 4 чел.
Групповая
Замки Беларуси: Мир и Несвиж
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по замкам Беларуси. Откройте для себя историю и легенды, наслаждаясь комфортом групповой экскурсии
Начало: На площади Свободы в Минске
«Затем мы посетим сам замок — первый частновладельческий в Беларуси»
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
4200 ₽ за человека
