Индивидуальная
до 4 чел.
Поездка к замкам Беларуси (Несвиж, Мир, Коссово) и обратно
Начало: Брест проспект Республики 1
Завтра в 08:00
10 июл в 08:00
850 Br за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мирский и Несвижский замок из Минска на автомобиле
Путешествие в историю Беларуси: откройте для себя замки Несвижа и Мира, узнайте об их владельцах и насладитесь уникальной архитектурой
Начало: Ваш отель
Расписание: По согласованию с гидом.
13 июл в 09:00
14 июл в 09:00
700 Br за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсионный трансфер Минск - Мирский и Несвижский замки
Путешествие к двум замкам Беларуси с комфортным трансфером из Минска. Окунитесь в атмосферу средневековья и насладитесь историей и архитектурой
Начало: Минск
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
430 Br за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Несвижу в категории «На весь день»
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