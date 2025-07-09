Найдено 3 экскурсии в категории « На весь день » в Несвиже, цены от 430 Br. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

1 чел. По популярности 11 часов Индивидуальная до 4 чел. Поездка к замкам Беларуси (Несвиж, Мир, Коссово) и обратно Начало: Брест проспект Республики 1 850 Br за всё до 4 чел. На машине 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Мирский и Несвижский замок из Минска на автомобиле Путешествие в историю Беларуси: откройте для себя замки Несвижа и Мира, узнайте об их владельцах и насладитесь уникальной архитектурой Начало: Ваш отель Расписание: По согласованию с гидом. 700 Br за всё до 4 чел. На микроавтобусе 9 часов Индивидуальная до 1 чел. Экскурсионный трансфер Минск - Мирский и Несвижский замки Путешествие к двум замкам Беларуси с комфортным трансфером из Минска. Окунитесь в атмосферу средневековья и насладитесь историей и архитектурой Начало: Минск 430 Br за экскурсию Другие экскурсии Несвижа

Ответы на вопросы от путешественников по Несвижу в категории «На весь день»

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