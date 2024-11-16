Пешие экскурсии-прогулки в Полоцке с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Полоцке, цены от 4706 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Знакомство с Полоцком
Пешая
скидка
10%
44 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Знакомство с Полоцком: индивидуальная экскурсия по древнему городу
Добро пожаловать в Полоцк! Погрузитесь в историю Полоцкого княжества, осмотрите Верхний замок, дом Петра I и Софийский собор. Узнайте тайны прошлого
Начало: Проспект Франциска Скорины 13
Завтра в 12:00
1 янв в 16:00
52284706 за всё до 10 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Полоцку
Пешая
25 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Полоцк: Прогулка по историческим местам и памятникам города
Погрузитесь в историю Полоцка, осматривая Верхний и Нижний замки, Софийский собор и другие знаковые места. Узнайте о жизни Симеона Полоцкого и Франциска Скорины
Начало: На проспекте Франциска Скорины
Сегодня в 10:30
2 янв в 08:00
5000 за всё до 6 чел.
Полоцк - феномен белорусской истории
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Полоцк - феномен белорусской истории
Увидеть главные достопримечательности на старинных улицах и понять, в чём уникальность города
Завтра в 09:00
1 янв в 09:00
5000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    16 ноября 2024
    Знакомство с Полоцком
    Экскурсию у нас вел Валерий. Нам все очень понравилось, даже удалось прикоснуться к старинным монетам. Единственное не повезло с погодой выпал первый снег, но мы вышли из положения.
  • В
    Владислав
    12 ноября 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Полоцку
    Экскурсию провела экскурсовод Марина. Замечательный рассказ о древнем городе Полоцка, его истории, от древней до новейшей, а так же о
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    людях, связанных с полоцкой землёй. Осмотрели множество памятников Полоцка, в том числе необычный памятник букве У нескладовой. Прослушали подробный рассказ об архитектурных доминантах города, главная из которых - Софийский собор. В день экскурсии шла подготовка к фестивалю "Дожинки-2024", но суета на площадях и бульварах не смогла помешать экскурсии, правда, пришлось передвигаться по городу пешком из-за перекрытий. В завершение экскурсии посетили (уже на автомобиле) Свято-Евфросиниевский монастырь с древней Преображенской церковью. Экскурсия очень содержательная, рекомендую!

  • А
    Александр
    5 ноября 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Полоцку
    Гид Людмила Александровна прекрасно владеет материалом, доходчиво доносит его до экскурсантов. Чувствуется, что гид очень любит свой город. Маршрут составлен грамотно, предусмотрены остановки для отдыха. Благодаря Людмиле мы также полюбили Полоцк
  • А
    Анна
    3 ноября 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Полоцку
    Добрый день, благодарим Марину за экскурсию по Полоцку, нам не очень повезло с погодой, был очень сильный ветер и снег с дождем, но Марина смогла построить маршрут с учетом погодных условий. В конце нам вручили презенты 🤗
    Добрый день, благодарим Марину за экскурсию по Полоцку, нам не очень повезло с погодой, был оченьДобрый день, благодарим Марину за экскурсию по Полоцку, нам не очень повезло с погодой, был оченьДобрый день, благодарим Марину за экскурсию по Полоцку, нам не очень повезло с погодой, был оченьДобрый день, благодарим Марину за экскурсию по Полоцку, нам не очень повезло с погодой, был оченьДобрый день, благодарим Марину за экскурсию по Полоцку, нам не очень повезло с погодой, был оченьДобрый день, благодарим Марину за экскурсию по Полоцку, нам не очень повезло с погодой, был оченьДобрый день, благодарим Марину за экскурсию по Полоцку, нам не очень повезло с погодой, был оченьДобрый день, благодарим Марину за экскурсию по Полоцку, нам не очень повезло с погодой, был очень
  • Т
    Татьяна
    3 ноября 2024
    Знакомство с Полоцком
    Благодарим Валерия за прекрасную экскурсию! Несмотря на дождь и снег, мы прошли весь маршрут, слушали с большим удовольствием. Валерий - настоящий профессионал, рассказывает интересно и подробно!
  • А
    Анна
    28 октября 2024
    Знакомство с Полоцком
    Спасибо большое Ларисе за интересную экскурсию, продуманный маршрут и отзывчивость! Полоцк один из старейших городов Белоруссии с богатым историческим и
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    культурным наследием. Ларисе удалось за время экскурсии погрузить нас в различные эпохи, искусно соединив в своем рассказе все прошедшие столетия существования этого замечательного города. Душевной и познавательной получилась прогулка. Лариса - знающий и любящий свой город и свою профессию экскурсовод. Спасибо! Всем рекомендую!

    Спасибо большое Ларисе за интересную экскурсию, продуманный маршрут и отзывчивость! Полоцк один из старейших городов БелоруссииСпасибо большое Ларисе за интересную экскурсию, продуманный маршрут и отзывчивость! Полоцк один из старейших городов БелоруссииСпасибо большое Ларисе за интересную экскурсию, продуманный маршрут и отзывчивость! Полоцк один из старейших городов БелоруссииСпасибо большое Ларисе за интересную экскурсию, продуманный маршрут и отзывчивость! Полоцк один из старейших городов БелоруссииСпасибо большое Ларисе за интересную экскурсию, продуманный маршрут и отзывчивость! Полоцк один из старейших городов БелоруссииСпасибо большое Ларисе за интересную экскурсию, продуманный маршрут и отзывчивость! Полоцк один из старейших городов Белоруссии

Ответы на вопросы от путешественников по Полоцку в категории «Пешеходные»

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