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10%
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборЗнакомство с Полоцком: индивидуальная экскурсия по древнему городу
Добро пожаловать в Полоцк! Погрузитесь в историю Полоцкого княжества, осмотрите Верхний замок, дом Петра I и Софийский собор. Узнайте тайны прошлого
Начало: Проспект Франциска Скорины 13
Завтра в 12:00
1 янв в 16:00
52284706₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборПолоцк: Прогулка по историческим местам и памятникам города
Погрузитесь в историю Полоцка, осматривая Верхний и Нижний замки, Софийский собор и другие знаковые места. Узнайте о жизни Симеона Полоцкого и Франциска Скорины
Начало: На проспекте Франциска Скорины
Сегодня в 10:30
2 янв в 08:00
5000₽ за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Полоцк - феномен белорусской истории
Увидеть главные достопримечательности на старинных улицах и понять, в чём уникальность города
Завтра в 09:00
1 янв в 09:00
5000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна16 ноября 2024Экскурсию у нас вел Валерий. Нам все очень понравилось, даже удалось прикоснуться к старинным монетам. Единственное не повезло с погодой выпал первый снег, но мы вышли из положения.
- ВВладислав12 ноября 2024Экскурсию провела экскурсовод Марина. Замечательный рассказ о древнем городе Полоцка, его истории, от древней до новейшей, а так же о
- ААлександр5 ноября 2024Гид Людмила Александровна прекрасно владеет материалом, доходчиво доносит его до экскурсантов. Чувствуется, что гид очень любит свой город. Маршрут составлен грамотно, предусмотрены остановки для отдыха. Благодаря Людмиле мы также полюбили Полоцк
- ААнна3 ноября 2024Добрый день, благодарим Марину за экскурсию по Полоцку, нам не очень повезло с погодой, был очень сильный ветер и снег с дождем, но Марина смогла построить маршрут с учетом погодных условий. В конце нам вручили презенты 🤗
- ТТатьяна3 ноября 2024Благодарим Валерия за прекрасную экскурсию! Несмотря на дождь и снег, мы прошли весь маршрут, слушали с большим удовольствием. Валерий - настоящий профессионал, рассказывает интересно и подробно!
- ААнна28 октября 2024Спасибо большое Ларисе за интересную экскурсию, продуманный маршрут и отзывчивость! Полоцк один из старейших городов Белоруссии с богатым историческим и
Ответы на вопросы от путешественников по Полоцку в категории «Пешеходные»
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