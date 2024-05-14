1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Знакомство с Полоцком
Прогуляться по самому древнему городу Беларуси, оценить архитектуру и погрузиться в историю
Начало: В центре или у вашего дома
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
42743 847₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Классическая обзорная экскурсия по Полоцку
Увидеть памятник букве «Ў» и побывать в центре Европы
Начало: На проспекте Франциска Скорины
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
4 750₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Классическая обзорная экскурсия по Полоцку
Начало: Проспект Франциска Скорины, 13, Полоцк
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 18:00
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 170Br за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
По следам Франциска Скорины
Начало: Борисов камень недалеко от входа в Софийский собор
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 135Br за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Полоцк - древнейший город Беларуси и восточных славян
Начало: Привокзальная площадь
Расписание: Дату и время экскурсии обсуждаем с Вами при личном разговоре
11 июня в 16:00
12 июня в 09:00
от 135Br за всё до 10 чел.
Аудиогид
2 часа
Полоцк: пешеходная аудиоэкскурсия по историческому центру
Начало: Площадь Свободы (Замковый проезд, 2)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
27.95Br за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена14 мая 2024Экскурсию проводил Валерий. Благодарим за знакомством с городом Полоцк, познавательную экскурсию и четкую организацию
- ННаталья13 мая 2024Хочу, прежде всего, отметить, что экскурсию проводил не Кирилл, а Лариса. В целом, всё понравилось, не смотря на холод.
- ММария12 мая 2024Нам очень понравился гид, который нас сопровождал. Рассказчик прекрасный, очень приятная женщина, которая смогла полностью учесть все наши пожелания и
- ИИрина12 мая 2024Экскурсия была великолепной! ГИД Ирина Геннадьевна великолепно знает материал, преподносит его интесно и вдохновенно, с большой любовью, трепетом и уважением
- ИИрина3 мая 2024Спасибо гиду Татьяне за интересную экскурсию по Полоцку. Показала и рассказала про все достопримечательности города.
- ЛЛюдмила2 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Проводила экскурсовод Наталья! Наталья очень грамотный экскурсовод, любящий свой город! Экскурсию и экскурсовода рекомендую!
- ККсения1 мая 202422.04.2024 г были на обзорной экскурсии по городу. Спасибо Елене Петровне за прекрасную экскурсию по не менее пркрасному городу. Это
- SSergei30 апреля 2024Очень красивый уютный городок, где чувствуется душа Беларуси в сочетании с огромным историческим наследием!!!
- ююрий8 января 2019Экскурсия понравилась!
Ответы на вопросы от путешественников по Полоцку в категории «Индивидуальные»
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