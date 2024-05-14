Индивидуальные экскурсии в Полоцке с личным гидом

Найдено 6 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Полоцке, цены от 27 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Полоцком
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Популярное предложение
Знакомство с Полоцком
Прогуляться по самому древнему городу Беларуси, оценить архитектуру и погрузиться в историю
Начало: В центре или у вашего дома
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
42743 847 за всё до 10 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Полоцку
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Классическая обзорная экскурсия по Полоцку
Увидеть памятник букве «Ў» и побывать в центре Европы
Начало: На проспекте Франциска Скорины
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
4 750 за всё до 6 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Полоцку
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Классическая обзорная экскурсия по Полоцку
Начало: Проспект Франциска Скорины, 13, Полоцк
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 18:00
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 170Br за всё до 6 чел.
По следам Франциска Скорины
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
По следам Франциска Скорины
Начало: Борисов камень недалеко от входа в Софийский собор
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 135Br за всё до 10 чел.
Полоцк - древнейший город Беларуси и восточных славян
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Полоцк - древнейший город Беларуси и восточных славян
Начало: Привокзальная площадь
Расписание: Дату и время экскурсии обсуждаем с Вами при личном разговоре
11 июня в 16:00
12 июня в 09:00
от 135Br за всё до 10 чел.
Полоцк: пешеходная аудиоэкскурсия по историческому центру
Аудиогид
2 часа
Полоцк: пешеходная аудиоэкскурсия по историческому центру
Начало: Площадь Свободы (Замковый проезд, 2)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
27.95Br за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Знакомство с Полоцком
    Экскурсию проводил Валерий. Благодарим за знакомством с городом Полоцк, познавательную экскурсию и четкую организацию
  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Знакомство с Полоцком
    Хочу, прежде всего, отметить, что экскурсию проводил не Кирилл, а Лариса. В целом, всё понравилось, не смотря на холод.
  • М
    Мария
    12 мая 2024
    Знакомство с Полоцком
    Нам очень понравился гид, который нас сопровождал. Рассказчик прекрасный, очень приятная женщина, которая смогла полностью учесть все наши пожелания и
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    организовать экскурсию так, как нам удобно. Помогла соориентироваться в городе на 100 процентов. Не жалела времени и сил на нас. Почему сомневаемся в рекомендации? Цены, которые устанавливает данная организация (именно организация, потому что гид работает от нее), на наш взгляд, несколько завышены и не соответствуют не столько характеру экскурсии, сколько масштабу туристического объекта… Полоцк - хоть и красивый, но очень маленький городочек, от многих древностей в котором одно название… Для примера, экскурсии в Минске и Витебске стоили гораздо дешевле (кстати, также индивидуальные). В связи с этим политика непонятна, конечно.

  • И
    Ирина
    12 мая 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Полоцку
    Экскурсия была великолепной! ГИД Ирина Геннадьевна великолепно знает материал, преподносит его интесно и вдохновенно, с большой любовью, трепетом и уважением
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    к истории своего города. Экскурсовод стремилась максимально показать большинство значимых достопримечательностей Полоцка, познакомить с его сложной и многогранной историей, уходящей в века. Очень благодарны Ирине Геннадьевне за интересную экскурсию, очень хорошо подобраный материал и продуманный визуальный ряд судеб героев и участников событий нашей истории. Будем рекомендовать такую экскурсию друзьям и знакомым, которые тоже загорелись, после наших рассказов, поездкой в Полоцк.

  • И
    Ирина
    3 мая 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Полоцку
    Спасибо гиду Татьяне за интересную экскурсию по Полоцку. Показала и рассказала про все достопримечательности города.
  • Л
    Людмила
    2 мая 2024
    По следам Франциска Скорины
    Очень понравилась экскурсия! Проводила экскурсовод Наталья! Наталья очень грамотный экскурсовод, любящий свой город! Экскурсию и экскурсовода рекомендую!
  • К
    Ксения
    1 мая 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Полоцку
    22.04.2024 г были на обзорной экскурсии по городу. Спасибо Елене Петровне за прекрасную экскурсию по не менее пркрасному городу. Это
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    было самое начало нашего знакомства с Беларусью и оно прошло просто замечательно, не смотря на погоду, которая ну совсем не располагала к прогулкам.

  • S
    Sergei
    30 апреля 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Полоцку
    Очень красивый уютный городок, где чувствуется душа Беларуси в сочетании с огромным историческим наследием!!!
    Очень красивый уютный городок, где чувствуется душа Беларуси в сочетании с огромным историческим наследием!!!Очень красивый уютный городок, где чувствуется душа Беларуси в сочетании с огромным историческим наследием!!!Очень красивый уютный городок, где чувствуется душа Беларуси в сочетании с огромным историческим наследием!!!Очень красивый уютный городок, где чувствуется душа Беларуси в сочетании с огромным историческим наследием!!!
  • ю
    юрий
    8 января 2019
    Полоцк - древнейший город Беларуси и восточных славян
    Экскурсия понравилась!

Ответы на вопросы от путешественников по Полоцку в категории «Индивидуальные»

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Сколько стоит экскурсия по Полоцку в июне 2024
Сейчас в Полоцке в категории "Индивидуальные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 27 до 4 750 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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