-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Полоцком: индивидуальная экскурсия по древнему городу
Добро пожаловать в Полоцк! Погрузитесь в историю Полоцкого княжества, осмотрите Верхний замок, дом Петра I и Софийский собор. Узнайте тайны прошлого
Начало: Проспект Франциска Скорины 13
Сегодня в 15:30
25 мая в 08:00
4680 ₽
5200 ₽ за всё до 10 чел.
-
5%
Мини-группа
до 8 чел.
Знакомство с Полоцком в мини-группе
Прогуляться по самому древнему городу Беларуси, оценить архитектуру и погрузиться в историю
Начало: У гостиницы Двина
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
30 мая в 10:30
31 мая в 10:30
1411 ₽
1485 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по древнему Полоцку
Сквозь время и события: врата в море, центр Европы, Перун и буква Ў
Завтра в 09:00
25 мая в 09:00
4050 ₽
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга15 мая 2025Экскурсию для нас проводил Валерий Ледник - профессиональный историк, краевед, отлично знающий историю своего родного города. Маршрут знакомства с Полоцком
- ЭЭльза15 мая 2025Очень не повезло с погодой: 7 мая и дождь и снег и ветер. После 16.00 не стоит брать экскурсии,т. к. все музеи были уже закрыты. Организатор Кирилл не предупредил,что экскурсовод будет другой человек. Состыковались по наитию…
- ШШацилло10 мая 2025Экскурсия понравилась! Экскурсовод очень грамотный историк — профессионал, любит и знает свое дело. Все отлично!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Полоцку в категории «Скидки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Полоцке
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Полоцку в мае 2025
Сейчас в Полоцке в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 1411 до 4680 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Скидки в Полоцке на экскурсии — сразу и без всяких промокодов и купонов %🔥%. Успейте забронировать до конца акции по низкой стоимости со скидкой до 10%!. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль 2025