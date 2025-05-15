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был проложен по главным и значимым местам города. Рассказ был очень информативным, с множеством увлекательных подробностей. По ходу экскурсии гид отвечал на все интересующие нас вопросы, советовал какие музеи и знаковые места в Полоцке стоит посетить. Познавательной была коллекция монет и других артефактов, которую принёс с собой Валерий и которая позволила нам прикоснуться к истории. Впечатление об экскурсии прекрасное. Всем советуем выбирать в Полоцке именно этого гида.