Вы увидите главные символы Полоцка и почувствуете его особую атмосферу — спокойную, глубокую и совсем не музейную. Поговорим о князе Всеславе Чародее, Ефросинии Полоцкой, Франциске Скорине, торговом пути «из варяг в греки» и людях, благодаря которым Полоцк стал одним из важнейших городов Восточной Европы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Софийский собор

Главная святыня и символ Полоцка — первая каменная постройка на территории Беларуси. Вы увидите величественный храм, связанный с именами Всеслава Чародея и Петра I, а также почувствуете удивительную атмосферу его концертного зала с почти мистической акустикой.

Борисов камень

Огромный древний валун с высеченным крестом и надписью. По местной традиции здесь загадывают желания — и, говорят, камень умеет их хранить.

Земляной вал времён Ливонской войны

Остатки старинных укреплений до сих пор возвышаются над городом. Вы узнаете, как Полоцк переживал войны 16 века и почему Иван Грозный считал этот город стратегически важным.

Полоцкий иезуитский коллегиум

Одно из старейших учебных заведений Беларуси. Поговорим о роли иезуитов в образовании, о студенческой жизни прошлых веков и о том, почему Полоцк когда-то называли интеллектуальным центром региона.

Улица Нижне-Покровская

Здесь почти нет суеты — только старые здания, тишина и ощущение города, который никуда не торопится. Покажу, где находятся несколько интереснейших музеев.

Богоявленский собор

Величественный храм с непростой историей. Вы узнаете, какое отношение к нему имела Екатерина II и как менялся Полоцк после вхождения в Российскую империю.

Организационные детали