Услышать рассказы о прошлом - и прикоснуться к истокам Беларуси
Вы увидите главные символы Полоцка и почувствуете его особую атмосферу — спокойную, глубокую и совсем не музейную.
Поговорим о князе Всеславе Чародее, Ефросинии Полоцкой, Франциске Скорине, торговом пути «из варяг в греки» и людях, благодаря которым Полоцк стал одним из важнейших городов Восточной Европы.
Описание экскурсии
Софийский собор
Главная святыня и символ Полоцка — первая каменная постройка на территории Беларуси. Вы увидите величественный храм, связанный с именами Всеслава Чародея и Петра I, а также почувствуете удивительную атмосферу его концертного зала с почти мистической акустикой.
Борисов камень
Огромный древний валун с высеченным крестом и надписью. По местной традиции здесь загадывают желания — и, говорят, камень умеет их хранить.
Земляной вал времён Ливонской войны
Остатки старинных укреплений до сих пор возвышаются над городом. Вы узнаете, как Полоцк переживал войны 16 века и почему Иван Грозный считал этот город стратегически важным.
Полоцкий иезуитский коллегиум
Одно из старейших учебных заведений Беларуси. Поговорим о роли иезуитов в образовании, о студенческой жизни прошлых веков и о том, почему Полоцк когда-то называли интеллектуальным центром региона.
Улица Нижне-Покровская
Здесь почти нет суеты — только старые здания, тишина и ощущение города, который никуда не торопится. Покажу, где находятся несколько интереснейших музеев.
Богоявленский собор
Величественный храм с непростой историей. Вы узнаете, какое отношение к нему имела Екатерина II и как менялся Полоцк после вхождения в Российскую империю.
Организационные детали
Все объекты осматриваем снаружи
Если после окончания экскурсии вы захотите посетить один из городских музеев, сообщите об этом заранее. Я подскажу, как лучше спланировать время и маршрут
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваш гид в Полоцке
Я аттестованный экскурсовод по древней Полоцкой земле. Люблю Полоцк таким, какой он есть — древним, мудрым и немного загадочным. Для меня каждый камешек здесь дышит историей, но я не буду
утомлять вас сухими датами и списком князей, которые вы забудете через час после экскурсии. Мы будем просто идти по древним улочкам, в тени Софийского собора, и говорить о самом сокровенном: о тайнах, которые хранят эти стены, о громких именах и тихих легендах. Моя цель не прочитать лекцию, а передать вам это чувство — чтобы вы уехали не с набором фактов, а с частичкой моего любимого города в сердце. В дружеской беседе время пролетит незаметно, а Полоцк раскроется совсем иначе.
