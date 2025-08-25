В Вероника Прекрасная экскурсия по Полоцку с гидом Валерием, хорошая речь, выстроенный рассказ, все очень интересно и продумано. 3 часа пролетели незаметно, рекомендую однозначно!

К Константин Валерий все отлично рассказал, еще и показал монеты из частной коллекции.

Видно любит и знает свой город.

Ю Юрий читать дальше показывал нам старинные монеты и другие старинные вещицы. Гид Валерий профессиональный гид, историк по образованию и писатель, его рассказ об истории города, дал нам подробное представление об всех исторических местах, людях, истории строений и улиц в г. Полоцке. Сегодняшняя экскурсия в мини-группе прошла очень интересно и очень нам понравилась, наш гид Валерий очень доступно и интересно рассказывал об истории города, о знаменитых людях, которые вошли в историю города,

А Анастасия Огромное спасибо Валерию за увлекательный рассказ о Полоцке и истории Беларуси. Экскурсия отлично организована с элементами интерактива, Валерий водил нас по маршруту больше запланированного времени (что нам только в удовольствие), интересно отвечал за все вопросы. Экскурсия позволяет составить очень объемную картину.

Людмила Экскурсовод настоящий знаток истории города. Однозначно понравилось.

С Серге В Полоцке были первый раз. Нашим гидом был Валерий. Очень эрудированный, образованный, заинтересованный историей своего города молодой человек, который провел экскурсию по значимым местам Полоцка. Было очень интересно, Валерий глубоко знает материал, отвечает на любой вопрос, касающийся прошлого и настоящего Полоцка. Маршрут комфортный и увлекательный.