Добро пожаловать в многовековой Полоцк! Ещё в школе на уроках истории вам рассказывали о Полоцком княжестве, а теперь вы увидите его столицу и осмотрите богатое архитектурное наследие.
Монастыри и храмы разных эпох, Верхний замок, дом Петра I, бывший иезуитский коллегиум — мы покажем вам много мест, хранящих тайны прошлого, и расскажем о них всё самое интересное.
Описание экскурсии
Древнейший город Беларуси
Полоцк впервые упомянут в 862 г. в «Повести временных лет». Архитектура 9–10 веков, увы, не сохранилось, зато есть храмы 11–12 веков и более поздние постройки. Вы увидите Верхний замок, дом Петра I, исторический центр, комплекс бывшего монастыря бернардинцев, здания иезуитского коллегиума, Софийский собор, Богоявленский монастырь и не только.
Мы расскажем:
- Чем город обязан Евфросинии Полоцкой, заступнице Беларуси
- Почему герб Полоцка — морской корабль
- Что происходило с городом, когда его захватил Иван Грозный
- Так ли стар Софийский собор — древнейший каменный храм Беларуси
- И многое другое
Организационные детали
- Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения
- Экскурсия проходит в комфортном темпе, с возможностью задавать вопросы и делать фотопаузы
- Экскурсию для вас проведёт гид из нашей команды
в субботу в 10:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1516 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы Двина
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 10:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Полоцке
Провели экскурсии для 56780 туристов
Миссия нашей команды — оживить историю и культуру Беларуси, делая каждую прогулку не просто набором фактов, а увлекательным путешествием, полным открытий.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вероника
25 авг 2025
Прекрасная экскурсия по Полоцку с гидом Валерием, хорошая речь, выстроенный рассказ, все очень интересно и продумано. 3 часа пролетели незаметно, рекомендую однозначно!
К
Константин
24 авг 2025
Валерий все отлично рассказал, еще и показал монеты из частной коллекции.
Видно любит и знает свой город.
Ю
Юрий
23 авг 2025
Сегодняшняя экскурсия в мини-группе прошла очень интересно и очень нам понравилась, наш гид Валерий очень доступно и интересно рассказывал об истории города, о знаменитых людях, которые вошли в историю города,
А
Анастасия
22 авг 2025
Огромное спасибо Валерию за увлекательный рассказ о Полоцке и истории Беларуси. Экскурсия отлично организована с элементами интерактива, Валерий водил нас по маршруту больше запланированного времени (что нам только в удовольствие), интересно отвечал за все вопросы. Экскурсия позволяет составить очень объемную картину.
Людмила
3 авг 2025
Экскурсовод настоящий знаток истории города. Однозначно понравилось.
С
Серге
3 авг 2025
В Полоцке были первый раз. Нашим гидом был Валерий. Очень эрудированный, образованный, заинтересованный историей своего города молодой человек, который провел экскурсию по значимым местам Полоцка. Было очень интересно, Валерий глубоко знает материал, отвечает на любой вопрос, касающийся прошлого и настоящего Полоцка. Маршрут комфортный и увлекательный.
Наталия
20 июл 2025
Ждали мальчика с собакой на фото, но экскурсию проводил другой человек. Приятный и знающий свой город гид. Мы замечательно провели время. Город понравился.
Входит в следующие категории Полоцка
