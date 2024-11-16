А Анна Знакомство с Полоцком Экскурсию у нас вел Валерий. Нам все очень понравилось, даже удалось прикоснуться к старинным монетам. Единственное не повезло с погодой выпал первый снег, но мы вышли из положения.

В Владислав Классическая обзорная экскурсия по Полоцку читать дальше людях, связанных с полоцкой землёй. Осмотрели множество памятников Полоцка, в том числе необычный памятник букве У нескладовой. Прослушали подробный рассказ об архитектурных доминантах города, главная из которых - Софийский собор. В день экскурсии шла подготовка к фестивалю "Дожинки-2024", но суета на площадях и бульварах не смогла помешать экскурсии, правда, пришлось передвигаться по городу пешком из-за перекрытий. В завершение экскурсии посетили (уже на автомобиле) Свято-Евфросиниевский монастырь с древней Преображенской церковью. Экскурсия очень содержательная, рекомендую! Экскурсию провела экскурсовод Марина. Замечательный рассказ о древнем городе Полоцка, его истории, от древней до новейшей, а так же о

А Александр Классическая обзорная экскурсия по Полоцку Гид Людмила Александровна прекрасно владеет материалом, доходчиво доносит его до экскурсантов. Чувствуется, что гид очень любит свой город. Маршрут составлен грамотно, предусмотрены остановки для отдыха. Благодаря Людмиле мы также полюбили Полоцк

А Анна Классическая обзорная экскурсия по Полоцку Добрый день, благодарим Марину за экскурсию по Полоцку, нам не очень повезло с погодой, был очень сильный ветер и снег с дождем, но Марина смогла построить маршрут с учетом погодных условий. В конце нам вручили презенты 🤗

Т Татьяна Знакомство с Полоцком Благодарим Валерия за прекрасную экскурсию! Несмотря на дождь и снег, мы прошли весь маршрут, слушали с большим удовольствием. Валерий - настоящий профессионал, рассказывает интересно и подробно!