Предлагаю вам совместить прекрасное с полезным: прокатиться по живописной Западной Двине, научиться ловко управлять байдаркой и услышать много познавательного и захватывающего о Полоцке.
Неспешно правя вёслами, мы поговорим о пути «из варяг в греки», Полоцком княжестве и Речи Посполитой, а также о иезуитах, кладах и подземельях, вырытых под рекой.
Описание экскурсии
- Встречаемся возле площади Свободы и переезжаем в точку старта (5 мин на автомобиле)
- Проводим инструктаж по безопасности и пребыванию на воде
- Садимся в байдарки — и плывём по водной глади Западной Двины. Вы не только научитесь уверенно держать в руках весло, но и увидите интереснейшие места Полоцка с воды. А при хорошей погоде застанете закат на фоне Софийского собора
Во время прогулки:
- Вы откроете для себя удивительные факты из истории города, которые коренным образом повлияли на развитие Полоцка
- Услышите о древнейшем пути «из варяг в греки», кладе арабских куфических дирхемов, полоцких мостах и подземельях, которые, по легенде, проходили под рекой
- Послушаете о Полоцком княжестве, временах Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. А также о некоторых эпизодах времён Великой Отечественной войны
- Узнаете о полоцком еврействе, которое внесло особую лепту в развитие экономики и культуры города
Финальной точкой путешествия станет Верхний замок с величавым Софийским собором.
Организационные детали
- К вашим услугам 1, 2, 3-хместные пластиковые байдарки. Спасательные жилеты, вёсла, гермомешки предоставляются
- Питание не запланировано
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с территорией Полоцкого ОСВОДа
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Полоцке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я — руководитель клуба любителей активного отдыха и спорта, основная цель которого — популяризация здорового образа жизни, приключенческого и познавательного туризма в Полоцке и Полоцком регионе Беларуси. Люблю открывать родной Полоцк, древнейший город Беларуси, с разных ракурсов. Утверждаю, что с водной глади реки Западная Двина исторический Полоцк можно увидеть во всем великолепии и величии!
