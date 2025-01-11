Экскурсии Полоцка об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Полоцке, цены от 4500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Знакомство с Полоцком
Пешая
скидка
10%
50 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Знакомство с Полоцком: индивидуальная экскурсия по древнему городу
Добро пожаловать в Полоцк! Погрузитесь в историю Полоцкого княжества, осмотрите Верхний замок, дом Петра I и Софийский собор. Узнайте тайны прошлого
Начало: Проспект Франциска Скорины 13
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
52284706 за всё до 10 чел.
Полоцк - город с большим прошлым
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Полоцк - город с большим прошлым
Пройтись по уютному городу, осмотреть главные достопримечательности и погрузиться в историю
Завтра в 16:30
17 янв в 16:30
4500 за всё до 10 чел.
Полоцк - феномен белорусской истории
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Полоцк - феномен белорусской истории
Увидеть главные достопримечательности на старинных улицах и понять, в чём уникальность города
17 янв в 09:00
18 янв в 09:00
4500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    11 января 2025
    Знакомство с Полоцком
    Спасибо большое Константину за интересную экскурсию!
  • М
    Марина
    7 января 2025
    Знакомство с Полоцком
    Мы знакомились с Полоцком с Валерием. Прогулка оставила самые приятные впечатления, несмотря на погодные условия, маршрут выстроен комфортно. Валерий- просто
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    кладезь информации, которую он очень хорошо умеет доносить. Это не сухие цифры и факты а большая любовь к месту, где он живет. Отдельное спасибо за возможность" подержать историю в руках". Всей группе было очень интересно(и подросткам и старшему поколению). Очень рекомендую.

  • В
    Вера
    5 января 2025
    Знакомство с Полоцком
    Экскурсия понравилась, узнали много нового, познакомились с историей Полоцка, экскурсовод Лариса все грамотно и подробно рассказала про самые интересные места города. Рекомендую всем эту экскурсию.
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Ответы на вопросы от путешественников по Полоцку в категории «История и архитектура»

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Сколько стоит экскурсия по Полоцку в январе 2025
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