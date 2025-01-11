скидка
10%
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборЗнакомство с Полоцком: индивидуальная экскурсия по древнему городу
Добро пожаловать в Полоцк! Погрузитесь в историю Полоцкого княжества, осмотрите Верхний замок, дом Петра I и Софийский собор. Узнайте тайны прошлого
Начало: Проспект Франциска Скорины 13
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
52284706₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Полоцк - город с большим прошлым
Пройтись по уютному городу, осмотреть главные достопримечательности и погрузиться в историю
Завтра в 16:30
17 янв в 16:30
4500₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Полоцк - феномен белорусской истории
Увидеть главные достопримечательности на старинных улицах и понять, в чём уникальность города
17 янв в 09:00
18 янв в 09:00
4500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена11 января 2025Спасибо большое Константину за интересную экскурсию!
- ММарина7 января 2025Мы знакомились с Полоцком с Валерием. Прогулка оставила самые приятные впечатления, несмотря на погодные условия, маршрут выстроен комфортно. Валерий- просто
- ВВера5 января 2025Экскурсия понравилась, узнали много нового, познакомились с историей Полоцка, экскурсовод Лариса все грамотно и подробно рассказала про самые интересные места города. Рекомендую всем эту экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Полоцку в категории «История и архитектура»
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