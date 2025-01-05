скидка
10%
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборЗнакомство с Полоцком: индивидуальная экскурсия по древнему городу
Добро пожаловать в Полоцк! Погрузитесь в историю Полоцкого княжества, осмотрите Верхний замок, дом Петра I и Софийский собор. Узнайте тайны прошлого
Начало: Проспект Франциска Скорины 13
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
52284706₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборПолоцк: Прогулка по историческим местам и памятникам города
Погрузитесь в историю Полоцка, осматривая Верхний и Нижний замки, Софийский собор и другие знаковые места. Узнайте о жизни Симеона Полоцкого и Франциска Скорины
Начало: На проспекте Франциска Скорины
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
5000₽ за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Полоцк - феномен белорусской истории
Увидеть главные достопримечательности на старинных улицах и понять, в чём уникальность города
Завтра в 09:00
10 янв в 09:00
4500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера5 января 2025Экскурсия понравилась, узнали много нового, познакомились с историей Полоцка, экскурсовод Лариса все грамотно и подробно рассказала про самые интересные места города. Рекомендую всем эту экскурсию.
- ААлександр5 января 2025Экскурсию для нас проводил Евгений. Т. к. мы впервые в Полоцке, количество информации было оптимальным для знакомства с городом. Рассказ сопроовождался демонстрацией
- ССерафима29 декабря 2024Наше путешествие продолжается и утро 29 декабря мы встретили в #Полоцке. Городе, чей возраст насчитывает более 1100 лет. Он покорил нас
Ответы на вопросы от путешественников по Полоцку в категории «На выходные»
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