Экскурсии выходного дня в Полоцке

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Полоцке, цены от 4500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Знакомство с Полоцком
Пешая
скидка
10%
48 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Знакомство с Полоцком: индивидуальная экскурсия по древнему городу
Добро пожаловать в Полоцк! Погрузитесь в историю Полоцкого княжества, осмотрите Верхний замок, дом Петра I и Софийский собор. Узнайте тайны прошлого
Начало: Проспект Франциска Скорины 13
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
52284706 за всё до 10 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Полоцку
Пешая
25 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Полоцк: Прогулка по историческим местам и памятникам города
Погрузитесь в историю Полоцка, осматривая Верхний и Нижний замки, Софийский собор и другие знаковые места. Узнайте о жизни Симеона Полоцкого и Франциска Скорины
Начало: На проспекте Франциска Скорины
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
5000 за всё до 6 чел.
Полоцк - феномен белорусской истории
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Полоцк - феномен белорусской истории
Увидеть главные достопримечательности на старинных улицах и понять, в чём уникальность города
Завтра в 09:00
10 янв в 09:00
4500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    5 января 2025
    Знакомство с Полоцком
    Экскурсия понравилась, узнали много нового, познакомились с историей Полоцка, экскурсовод Лариса все грамотно и подробно рассказала про самые интересные места города. Рекомендую всем эту экскурсию.
    Экскурсия понравилась, узнали много нового, познакомились с историей Полоцка, экскурсовод Лариса все грамотно и подробно рассказалаЭкскурсия понравилась, узнали много нового, познакомились с историей Полоцка, экскурсовод Лариса все грамотно и подробно рассказалаЭкскурсия понравилась, узнали много нового, познакомились с историей Полоцка, экскурсовод Лариса все грамотно и подробно рассказала
  • А
    Александр
    5 января 2025
    Знакомство с Полоцком
    Экскурсию для нас проводил Евгений. Т. к. мы впервые в Полоцке, количество информации было оптимальным для знакомства с городом. Рассказ сопроовождался демонстрацией
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    иллюстраций, а также реальных образцов музейных экспонатов - монет и т. п. Было интересно как взрослым, так и подросткам. Длительность и протяженность маршрута оптимальна для зимней экскурсии. Все очень понравилось. Рекомендуем Евгения.

  • С
    Серафима
    29 декабря 2024
    Знакомство с Полоцком
    Наше путешествие продолжается и утро 29 декабря мы встретили в #Полоцке. Городе, чей возраст насчитывает более 1100 лет. Он покорил нас
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    особым очарованием и количеством знаковых событий, происходивших на этой земле: мы с проводником Константином прошлись вдоль старинных фасадов зданий, уцелевших после войн, величественных церквей, возвышающихся на высоких холмах, увидели военные памятники и скульптуры, особенно мне запомнилась посвящённая букве "оу", а также побывали в самом центре Европы. Во второй половине дня погрузились в атмосферу средневековья в Софийском соборе на органном воскресном концерте. Это что-то невероятное, что нельзя описать словами: полёт души и фантазии, рождающее феерию чувств и эмоций. Звук органа словно воздух укутывал нас в музыкальное одеяло, даря тепло и покой. Мы обязательно вернёмся сюда летом, чтобы покататься по реке Западная Двина на байдарках и сапах, велосипедах и самокатах. Но нам пора продолжать наше путешествие. Следующий город - #Минск.

    Наше путешествие продолжается и утро 29 декабря мы встретили в #Полоцке. Городе, чей возраст насчитывает более 1100 летНаше путешествие продолжается и утро 29 декабря мы встретили в #Полоцке. Городе, чей возраст насчитывает более 1100 летНаше путешествие продолжается и утро 29 декабря мы встретили в #Полоцке. Городе, чей возраст насчитывает более 1100 летНаше путешествие продолжается и утро 29 декабря мы встретили в #Полоцке. Городе, чей возраст насчитывает более 1100 лет

Ответы на вопросы от путешественников по Полоцку в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Полоцку в январе 2025
Сейчас в Полоцке в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 5000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Полоцке на 2025 год на выходные, 73 ⭐ отзыва, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март