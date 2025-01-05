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особым очарованием и количеством знаковых событий, происходивших на этой земле: мы с проводником Константином прошлись вдоль старинных фасадов зданий, уцелевших после войн, величественных церквей, возвышающихся на высоких холмах, увидели военные памятники и скульптуры, особенно мне запомнилась посвящённая букве "оу", а также побывали в самом центре Европы. Во второй половине дня погрузились в атмосферу средневековья в Софийском соборе на органном воскресном концерте. Это что-то невероятное, что нельзя описать словами: полёт души и фантазии, рождающее феерию чувств и эмоций. Звук органа словно воздух укутывал нас в музыкальное одеяло, даря тепло и покой. Мы обязательно вернёмся сюда летом, чтобы покататься по реке Западная Двина на байдарках и сапах, велосипедах и самокатах. Но нам пора продолжать наше путешествие. Следующий город - #Минск.