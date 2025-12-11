Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Антверпен: индивидуальная экскурсия по городу
Центральный ж/д вокзал: сочетание роскоши и инженерного прорыва. Отсюда начинаются кварталы: бриллиантовый, еврейский, китайский, арабский
Начало: В районе ж/д вокзала
Завтра в 08:30
13 дек в 08:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Об Антверпене с любовью: индивидуальная экскурсия по городу
Пройдите по маршруту, созданному главным архитектором Антверпена. Узнайте о городе с 7 века до наших дней, исследуя его самые интересные места
Начало: У музея MAS
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
€190 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Антверпен: от Брейгеля до Балансиаги в индивидуальной экскурсии
Антверпен - город моды, искусства и бриллиантов. За пару часов вы насладитесь архитектурой, узнаете о жизни горожан и попробуете местные деликатесы
Начало: На площади Koningin Astridplein
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 10 чел.
