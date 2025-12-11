Найдено 3 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Антверпене на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 16 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Добро пожаловать в Антверпен: индивидуальная экскурсия по городу Центральный ж/д вокзал: сочетание роскоши и инженерного прорыва. Отсюда начинаются кварталы: бриллиантовый, еврейский, китайский, арабский Начало: В районе ж/д вокзала €160 за всё до 10 чел. Пешая 3 часа 19 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Об Антверпене с любовью: индивидуальная экскурсия по городу Пройдите по маршруту, созданному главным архитектором Антверпена. Узнайте о городе с 7 века до наших дней, исследуя его самые интересные места Начало: У музея MAS €190 за всё до 10 чел. Пешая 2.5 часа 16 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Антверпен: от Брейгеля до Балансиаги в индивидуальной экскурсии Антверпен - город моды, искусства и бриллиантов. За пару часов вы насладитесь архитектурой, узнаете о жизни горожан и попробуете местные деликатесы Начало: На площади Koningin Astridplein €160 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Антверпена

