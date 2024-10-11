скидка
10%
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Антверпен: от Брейгеля до Балансиаги в индивидуальной экскурсии
Антверпен - город моды, искусства и бриллиантов. За пару часов вы насладитесь архитектурой, узнаете о жизни горожан и попробуете местные деликатесы
Начало: На площади Koningin Astridplein
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160€144 за всё до 10 чел.
скидка
10%
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Антверпен: индивидуальная экскурсия по городу
Центральный ж/д вокзал: сочетание роскоши и инженерного прорыва. Отсюда начинаются кварталы: бриллиантовый, еврейский, китайский, арабский
Начало: В районе ж/д вокзала
Сегодня в 08:00
1 дек в 13:00
150€135 за всё до 10 чел.
скидка
10%
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Об Антверпене с любовью: индивидуальная экскурсия по городу
Пройдите по маршруту, созданному главным архитектором Антверпена. Узнайте о городе с 7 века до наших дней, исследуя его самые интересные места
Начало: У музея MAS
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
190€171 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССтанислав11 октября 2024Были в Антверпене в октябре: мы пара с двумя парнями 6 и 11 лет и пожилая мама. Гид Екатерина составила
- HHelena5 октября 2024Экскурсия была познавательной, экскурсовод предоставил много интересной информации. Однако в шумных районах возникали проблемы со слышимостью, поэтому советуем использовать микрофон. Также хотелось бы больше эмоциональной вовлечённости и подачи с душой.
- ВВлад29 сентября 2024Это было замечательное знакомство с Антверпен. Очень познавательно и занимательно. 3 часа экскурсии пролетели очень быстро.
Ответы на вопросы от путешественников по Антверпену в категории «Скидки»
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