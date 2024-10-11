читать дальше маршрут с учетом участников, провела нас от прекрасного жд вокзала до старого города и набережной Шельды, рассказала много интересного про Антверпен и дала много полезных советов по местам куда можно сходить, шоппингу и ресторанам. Все остались довольны, рекоммендуем!

Были в Антверпене в октябре: мы пара с двумя парнями 6 и 11 лет и пожилая мама. Гид Екатерина составила