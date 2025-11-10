Лола — ваш гид в Антверпене

Провёл экскурсии для 272 туристов

Goeiemorgen! Меня зовут Лола. Я живу в маленьком, но очень гордом Королевстве Бельгия. Рассказываю про Рубенса, Астерикса и Писающего Мальчика. Я не просто туристический гид, а гид по жизни в бриллиантовой столице мира — Антверпене! Опыт позволяет — в туризме я с 2005 года. Обожаю совмещать туризм и иммиграцию, показывая красоту и настоящую жизнь в самом сердце Европы.