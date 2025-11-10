Рубенс - выдающийся художник и гражданин Антверпена. На экскурсии гости посетят его дом-музей, где он жил и творил, а также дом его матери. В соборе Богоматери можно полюбоваться его шедеврами.
Прогулка по местам юности Рубенса, включая школу Папена, и посещение крипты семьи художника, раскроют тайны его жизни. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в мир искусства и истории
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Погружение в мир Рубенса
- 🏛️ Посещение дома-музея
- ⛪ Собор Богоматери
- 📚 Школа Папена
- 🕵️ Тайны семьи Рубенса
Что можно увидеть
- Дом Рубенса
- Дом матери Рубенса
- Собор Богоматери
- Школа Папена
- Крипта семьи Рубенса
Описание экскурсии
На экскурсии вы:
- Посетите дом Рубенса, где он работал и жил с двумя жёнами
- Зайдёте в дом его матери, где художник провёл юношеские годы
- Прогуляетесь до старой школы Папена, где он изучал латынь
- Полюбуетесь работами мастера в соборе Богоматери
- Побываете в крипте членов семьи Рубенса и раскроете секреты их захоронения
И многое-многое другое!
Организационные детали
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: дом-музей Рубенса — €12 взрослый, €8 гости 18-26 лет, дети до 18 бесплатно, собор Богоматери — €12 взрослый, дети до 18 бесплатно
- Крипта семьи Рубенса открыта с 14:00 до 17:00, вход бесплатный
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У монумента Рубенсу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лола — ваш гид в Антверпене
Провёл экскурсии для 272 туристов
Goeiemorgen! Меня зовут Лола. Я живу в маленьком, но очень гордом Королевстве Бельгия. Рассказываю про Рубенса, Астерикса и Писающего Мальчика. Я не просто туристический гид, а гид по жизни в бриллиантовой столице мира — Антверпене! Опыт позволяет — в туризме я с 2005 года. Обожаю совмещать туризм и иммиграцию, показывая красоту и настоящую жизнь в самом сердце Европы.Задать вопрос
