По следам Рубенса в Антверпене

Узнайте, как Антверпен вдохновлял Рубенса и какую роль он сыграл в жизни города. Погружение в историю великого мастера ждет вас
Рубенс - выдающийся художник и гражданин Антверпена. На экскурсии гости посетят его дом-музей, где он жил и творил, а также дом его матери. В соборе Богоматери можно полюбоваться его шедеврами.

Прогулка по местам юности Рубенса, включая школу Папена, и посещение крипты семьи художника, раскроют тайны его жизни. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в мир искусства и истории

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Погружение в мир Рубенса
  • 🏛️ Посещение дома-музея
  • ⛪ Собор Богоматери
  • 📚 Школа Папена
  • 🕵️ Тайны семьи Рубенса
Время начала: 13:00, 13:30, 14:00

Что можно увидеть

  • Дом Рубенса
  • Дом матери Рубенса
  • Собор Богоматери
  • Школа Папена
  • Крипта семьи Рубенса

Описание экскурсии

На экскурсии вы:

  • Посетите дом Рубенса, где он работал и жил с двумя жёнами
  • Зайдёте в дом его матери, где художник провёл юношеские годы
  • Прогуляетесь до старой школы Папена, где он изучал латынь
  • Полюбуетесь работами мастера в соборе Богоматери
  • Побываете в крипте членов семьи Рубенса и раскроете секреты их захоронения

И многое-многое другое!

Организационные детали

  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: дом-музей Рубенса — €12 взрослый, €8 гости 18-26 лет, дети до 18 бесплатно, собор Богоматери — €12 взрослый, дети до 18 бесплатно
  • Крипта семьи Рубенса открыта с 14:00 до 17:00, вход бесплатный

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У монумента Рубенсу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лола
Лола — ваш гид в Антверпене
Провёл экскурсии для 272 туристов
Goeiemorgen! Меня зовут Лола. Я живу в маленьком, но очень гордом Королевстве Бельгия. Рассказываю про Рубенса, Астерикса и Писающего Мальчика. Я не просто туристический гид, а гид по жизни в бриллиантовой столице мира — Антверпене! Опыт позволяет — в туризме я с 2005 года. Обожаю совмещать туризм и иммиграцию, показывая красоту и настоящую жизнь в самом сердце Европы.
