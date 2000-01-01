В течение восьми-девяти часов побываете в трех популярных ресторанах города, откроете для себя новые гастрономические и алкогольные вкусы, услышите увлекательные рассказы об Антверпене и жителях, увидите средневековую архитектуру, произведения изобразительного искусства, и другие памятники.

В программу входит:

Посещение трех ресторанов

Посещение двух церквей и двух музеев

Прогулка по историческому центру Антверпена

Экскурсия начнется на одном из самых красивых 🤩 вокзалов Европы, интерьер которого декорирован более, чем 20 видами мрамора. Далее посетим «Еврейский» и «Бриллиантовый» квартал. Здесь сделаем непродолжительную остановку, чтобы выпить 🍹 чашку кофе или чая с пролине.

Далее наш путь пройдет через исторический центр в пределах последней оборонительной стены, по улице в эклектическом стиле «Меир», через «Зеленую площадь», готический Кафедральный Собор, к Ратуше. Здесь сделаем остановку на легкий обед с бокалом вина.

Побродив по «Рыночной площади» среди пряничных зданий гильдий, отправимся к «Дому мясника», Церкви Св. Павла и остаткам крепости, с которой начинался Антверпен. Здесь увидите реку Шельду, Южный и Северный променад и скрытую между домов улицу рыбаков и пекарей. Закончится экскурсия ⛳ в аутентичном ресторане ужином при свечах в средневековом стиле с бокалом пива.