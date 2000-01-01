  1. Экскурсии

Гастрономическое путешествие по историческому центру Антверпена.

Наталья К.
Наталья К. – Гид из Антверпена
Прогуливаясь по достопримечательностям Антверпена в неспешном ритме, непередаваемо приятно зайти в какой-то момент в уютный ресторанчик, съесть что-то чисто бельгийское и запить прекрасным вином 🍷.

Или перевести дух в одном из самых роскошных шоколотье за чашечкой чая.

Вас ждут незабываемые кулинарные открытия!
Задать вопрос
Гастрономическое путешествие по историческому центру Антверпена.
Гастрономическое путешествие по историческому центру Антверпена.

Что вы увидите

  • Центральный вокзал
  • Еврейский квартал
  • Бриллиантовый квартал
  • Бальный зал
  • Дом Рубенса
  • Королевский Дворец
  • Зеленую площадь
  • Собор Антверпенской Богоматери
  • Рыночную площадь
  • Гильдию мясников
  • Церковь Св. Павла и сад Голгофа
  • Крепость Антверпенбург
В течение восьми-девяти часов побываете в трех популярных ресторанах города, откроете для себя новые гастрономические и алкогольные вкусы, услышите увлекательные рассказы об Антверпене и жителях, увидите средневековую архитектуру, произведения изобразительного искусства, и другие памятники.

В программу входит:

    Посещение трех ресторанов
    Посещение двух церквей и двух музеев
    Прогулка по историческому центру Антверпена
    Экскурсия начнется на одном из самых красивых 🤩 вокзалов Европы, интерьер которого декорирован более, чем 20 видами мрамора. Далее посетим «Еврейский» и «Бриллиантовый» квартал. Здесь сделаем непродолжительную остановку, чтобы выпить 🍹 чашку кофе или чая с пролине.
    Далее наш путь пройдет через исторический центр в пределах последней оборонительной стены, по улице в эклектическом стиле «Меир», через «Зеленую площадь», готический Кафедральный Собор, к Ратуше. Здесь сделаем остановку на легкий обед с бокалом вина.
    Побродив по «Рыночной площади» среди пряничных зданий гильдий, отправимся к «Дому мясника», Церкви Св. Павла и остаткам крепости, с которой начинался Антверпен. Здесь увидите реку Шельду, Южный и Северный променад и скрытую между домов улицу рыбаков и пекарей. Закончится экскурсия ⛳ в аутентичном ресторане ужином при свечах в средневековом стиле с бокалом пива.
    Что входит
    • Питание по программе.
    • Входные билеты в музеи.
    Начало
    🚩 Station Antwerpen-Centraal, 2018 Antwerpen
    Место завершения
    🏁 Pelgrimstraat 15, 2000 Antwerpen
    Гастрономическое путешествие по историческому центру Антверпена.
    Гастрономическое путешествие по историческому центру Антверпена.
    Гастрономическое путешествие по историческому центру Антверпена.
    Гастрономическое путешествие по историческому центру Антверпена.

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Наталья К.
    Наталья К.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мне

    Наталья К. проводит ещё 1 экскурсию

    Первое знакомство с Антверпеном. Дегустация пива.
    200
    4 часа
    Первое знакомство с Антверпеном. Дегустация пива.
    2 отзыва

    Еще несколько необычных экскурсий в Антверпене

    Историческая прогулка по Антверпену
    150
    3 часа
    Историческая прогулка по Антверпену
    53 отзыва
    Потрясающее наследие могущественного и красивого города эпохи Великих открытий
    Антверпен — город искусств
    140
    3 часа
    Антверпен — город искусств
    24 отзыва
    Красоты Прекрасной эпохи, достояние Рубенса и быт горожан на обзорной экскурсии по городу
    Антверпен — история и современность
    150
    2.5 часа
    Антверпен — история и современность
    8 отзывов
    Знаковые места и великолепные панорамы города на дружеской обзорной экскурсии
    Волшебство в Антверпене
    150
    4 часа
    Волшебство в Антверпене
    5 отзывов
    Знакомство с удивительным свободным городом, его историей, разными жителями и их стилем жизни
    Антверпен Рубенса
    150
    3 часа
    Антверпен Рубенса
    2 отзыва
    Познать город через историю жизни знаменитого художника
    Завтрак в Антверпене
    100
    2 часа
    Завтрак в Антверпене
    Попробовать бельгийскую кухню, изучить характер горожан и раскрыть город изнутри