24 отзыва оставили туристы

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Антверпен - город искусств

Красоты Прекрасной эпохи, достояние Рубенса и быт горожан на обзорной экскурсии по городу
Я проведу вас через средневековые столетия к сегодняшнему дню и расскажу, чем жил Антверпен в Прекрасную эпоху и чем живет сегодня.
4.9
42 отзыва
Антверпен - город искусств
Антверпен - город искусств
Антверпен - город искусств

Описание экскурсии

Антверпен вдоль и поперек

Вы познакомитесь с историей города и узнаете множество интересных фактов: почему у нас есть река, но нет мостов, зачем прадед Пушкина сидел на самом высоком шпиле Кафедрального Собора, как связано выражение «малиновый звон» с Бельгией и Петром Первым и почему женщины здесь всегда носят бриллианты. В ходе прогулки мы посетим:

  • замок-крепость XII века
  • потрясающей красоты железнодорожный вокзал, который называют храмом
  • улицу Меер с домами в стиле «бель эпок» (Belle Époque)
  • средневековую часть города с церквями и соборами, Королевским дворцом, Старой Биржей, площадью Гротемаркт, средневековыми улочками, набережной города, домом Мясников и замком Стене

По местам Рубенса

Кроме того, я открою для вас Антверпен как город искусств и родину Рубенса, где все напоминает о «Золотом веке», веке богатства, процветания и живописи. Мы увидим, где жили и творили Ван Дейк, Тенирс и Йорданс. Я покажу вам дом Рубенса, его ателье-мастерскую, «церковь Рубенса» с его полотнами, церковь, где он похоронен, и Кафедральный собор с его грандиозными картинами. Вы поймете, почему его по сей день зовут «Королем художников и художником королей» и почему на памятнике он изображен со шпагой в руке, а не с палитрой.

Для любителей живописи могу предложить за доплату посещение Королевского музея изящных искусств KMSKA и знакомство с его шедеврами. Музей обладает прекрасной коллекцией фламандских примитивистов Северного возрождения, картинами Рубенса, Ван Дейка, Йорданса.

Город сегодня

И, конечно, я расскажу вам о бельгийцах, об их привычках, традициях, предпочтениях, что о них говорят их соседи — французы и голландцы. Обязательно поговорим и о гастрономических символах Бельгии: пиво, устрицы, шоколад — и при желании их продегустируем!

А чтобы почувствовать ритм и жизнь сегодняшнего Антверпена, мы можем пойти на открытый рынок, где собирается полгорода, чтобы полакомится различными сортами устриц с шампанским или просекко, вкусить бесподобную селёдку или «полечиться» супчиком из улиток. Я посоветую заведения с настоящей фламандской или бельгийской кухней, которая наряду с французской считается лучшей в Европе. Также можем пройтись и заглянуть в настоящую брильянтовую «Мекку» на Пеликаанстраат.

Если у вас есть какие-либо предпочтения, мы можем вместе смоделировать маршрут соответственно им.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входные билеты в «Сад Рубенса» €8. Сам музей закрыт на реставрацию до 2030 года; Кафедральный собор — €14
  • Для удобства путешественников я использую микрофон с беспроводными наушниками (стоимость — €3 с чел.). Эта услуга по желанию, но я настоятельно рекомендую взять наушники, если вас больше 6 человек
  • Посещение музея KMSKA не входит в обзорную экскурсию. Это дополнительное время (не менее 1,5 ч) и доплата €100 + билет €17. Визит можно перенести и на следующий день

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Антверпене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 1976 туристов
Сама я петербурженка, но с 2000 года живу в Бельгии. По образованию — библиотекарь. История и искусство всегда интересовали и притягивали меня. Ещё в Петербурге я влюбилась в готику, во
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фламандскую и нидерландскую живопись, несколько лет учась на курсах «Истории живописи и архитектуры» в Эрмитаже. Уже здесь, работая гидом, получила диплом по истории искусств. Свои знания черпаю из исторических книг, собственных наблюдений, общения с бельгийцами и потомками первой белой эмиграции. И, конечно, мне очень помогает мой муж — профессор истории Брюссельского университета и президент «Музея Бельгии». Я очень люблю Бельгию и свою работу, люблю всех своих путешественников, которым стараюсь передать эту любовь. И эта любовь ко всему: к городам, к людям, живущим здесь, к бельгийской культуре, к фламандской живописи, к природе, к гастрономии и даже к нашему дождливому климату. Считаю своей приятной задачей раскрыть всю эту палитру перед путешественниками.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 42 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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39
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2
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Юлия
Прекрасная экскурсия, прекрасная Наталья. Глубоко и красиво. Люблю искусство и всегда наблюдаю насколько гид погружен и знает материал))) Наталья просто чудо!
Прекрасная экскурсия, прекрасная Наталья. Глубоко и красиво. Люблю искусство и всегда наблюдаю насколько гид погружен и
Прекрасная экскурсия, прекрасная Наталья. Глубоко и красиво. Люблю искусство и всегда наблюдаю насколько гид погружен и
Прекрасная экскурсия, прекрасная Наталья. Глубоко и красиво. Люблю искусство и всегда наблюдаю насколько гид погружен и
Прекрасная экскурсия, прекрасная Наталья. Глубоко и красиво. Люблю искусство и всегда наблюдаю насколько гид погружен и
Прекрасная экскурсия, прекрасная Наталья. Глубоко и красиво. Люблю искусство и всегда наблюдаю насколько гид погружен и
Прекрасная экскурсия, прекрасная Наталья. Глубоко и красиво. Люблю искусство и всегда наблюдаю насколько гид погружен и
Прекрасная экскурсия, прекрасная Наталья. Глубоко и красиво. Люблю искусство и всегда наблюдаю насколько гид погружен и
Прекрасная экскурсия, прекрасная Наталья. Глубоко и красиво. Люблю искусство и всегда наблюдаю насколько гид погружен и
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Ирина
Дорогая Наталья, искренне благодарим за содержательную экскурсию по прекрасному Антверпену! Мы очень хотим продолжить наше знакомство и надеемся что мы встретимся опять, и Вы найдете время рассказать нам о шедеврах в Королевском Музее Изящных Искусств. Рекомендуем Наталью как прекрасного экскурсовода и разносторонне эрудированного человека! Надеемся на встречу!
Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Дорогие Ирина и Александр. Я так рада что помогла вам влюбится в мой город, и что вы даже хотите в
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него вернуться! Приезжайте сами, с детьми, с друзьями, здесь есть ещё что показать и о чем рассказать. И конечно посетим наш Королевский музей изящных искусств, один из самых больших музеев Бельгии, основанный самим Наполеоном!

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Р
Благодарим Наталью за время проведённое с нами. За очень интересную и содержательную прогулку. Наталья может погрузить вас в атмосферу города, в его историю, архитектуру, искусство и традиции настолько глубоко, насколько
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вы способны воспринять. Ограничить её экскурсию могут только временные рамки. И рядом с ней ощущаешь, что времени проведённого с ней всегда мало, когда понимаешь, сколько ещё может поведать тебе этот замечательный человек и профессионал своего дела.

Благодарим Наталью за время проведённое с нами. За очень интересную и содержательную прогулку. Наталья может погрузить
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Е
Получили огромное удовольствие от прогулки по Антверпену с Натальей. Наталья умело вовлекает всех участников в процесс, смогла заинтересовать не только взрослую аудиторию, но и подростка.
Гуляли почти 5 часов, потому что было невероятно интересно и не хотелось отпускать Наталью. Прекрасный город в сопровождении прекрасного гида.
Получили огромное удовольствие от прогулки по Антверпену с Натальей. Наталья умело вовлекает всех участников в процесс,
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Е
Хочется искренне поблагодарить Наталью за путешествие по городу) это был интересный и познавательный рассказ с учетом наших вкусов и интересов, кроме этого мы получили хорошие советы что и где посмотреть
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и посетить в Антверпене и Брюгге. Наталья прекрасный рассказчик и может увлекательно рассказать и об истоии Бельгии, и о разных школах живописи, и об архитектурных стилях. Мы получили огромное удовольствие и от экскурсии, и от общения с Натальей. Она провела с нами дольше запланированного времени, но и этого нам не хватило) Хочется вернуться и продолжить наше знакомство с другими городами Бельгии вместе с нашим замечательным экскурсоводом! Обязательно посоветуем всем нашим друзьям.

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А
От имени нашего рабочего коллектива огромная благодарность Наталье за очень интересную, динамичную экскурсию. Невзирая на большую группу все прошло организованно и насыщенно, при этом каждый получил ответы на дополнительные вопросы.
Информация
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на доступном языке, приправлена юмором и параллелями с настоящим.
Мы получили истинное удовольствие от эрудиции, кругозора и общей культуры нашего гида.
Рекомендую Наталию как гостям, так и жителям нашего города, русскоязычным работодателям и школам как для частных экскурсий, так и для коллективного культурного мероприятия.

Альбина Кабирова AQUEEN bv Antwerpen

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