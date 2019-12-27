24 отзыва оставили туристы

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Антверпен — город искусств

Красоты Прекрасной эпохи, достояние Рубенса и быт горожан на обзорной экскурсии по городу

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 20 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

140 за экскурсию

У этой экскурсии24 отзыва
4.83
Наталья
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Наталья – Гид в Антверпене
Я проведу вас через средневековые столетия к сегодняшнему дню и расскажу, чем жил Антверпен в Прекрасную эпоху и чем живет сегодня.
Антверпен — город искусств
Антверпен — город искусств

Что вас ожидает

Антверпен вдоль и поперек
Вы познакомитесь с историей города и узнаете множество интересных фактов: почему у нас есть река, но нет мостов, зачем прадед Пушкина сидел на самом высоком шпиле Кафедрального Собора, как связано выражение «малиновый звон» с Бельгией и Петром Первым и почему женщины здесь всегда носят бриллианты. В ходе прогулки мы посетим:

  • замок-крепость XII века;
  • потрясающей красоты железнодорожный вокзал, который называют храмом;
  • улицу Меер с домами в стиле «бель эпок» (Belle Époque);
  • средневековую часть города с церквями и соборами, Королевским дворцом, Старой Биржей, площадью Гротемаркт, средневековыми улочками, набережной города, домом Мясников и замком Стене.

По местам Рубенса
Кроме того, я открою для вас Антверпен как город искусств и родину Рубенса, где все напоминает о «Золотом веке», веке богатства, процветания и живописи. Мы увидим, где жили и творили Ван Дейк, Тенирс и Йорданс. Я покажу вам дом Рубенса, его ателье-мастерскую, «церковь Рубенса» с его полотнами, церковь, где он похоронен, и Кафедральный собор с его грандиозными картинами. Вы поймете, почему его по сей день зовут «Королем художников и художником королей» и почему на памятнике он изображен со шпагой в руке, а не с палитрой.

Город сегодня
И, конечно, я расскажу вам о бельгийцах, об их привычках, традициях, предпочтениях, что о них говорят их соседи — французы и голландцы. Обязательно поговорим и о гастрономических символах Бельгии: пиво, устрицы, шоколад — и при желании их продегустируем!
А чтобы почувствовать ритм и жизнь сегодняшнего Антверпена, мы можем пройтись по главной магазинной улице (я объясню, где какие магазины и цены) и заглянуть в настоящую брильянтовую «Мекку» на Пеликаанстраат. Я посоветую заведения с настоящей фламандской или бельгийской кухней, которая наряду с французской считается лучшей в Европе.

Если у вас есть какие-либо предпочтения, мы можем вместе смоделировать маршрут соответсвенно им.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входные билеты в «Дом Рубенса» (8 евро) и Кафедральный собор (6 евро)
  • Для детей экскурсия бесплатна
  • Для удобства путешественников я использую микрофон с беспроводными наушниками (стоимость — 3€ с человека). Эта услуга по желанию, но я настоятельно рекомендую взять наушники, если вас больше 6 человек.
Антверпен — город искусств
Антверпен — город искусств
Антверпен — город искусств
Антверпен — город искусств
Антверпен — город искусств
Антверпен — город искусств
Антверпен — город искусств

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталья
Наталья
Сама я петербурженка, по образованию библиотекарь. История и искусство всегда интересовали и притягивали меня. Еще в Питере я влюбилась в готику, во фламандскую и нидерландскую живопись, учась несколько лет на курсах «Истории живописи и архитектуры» в Эрмитаже. Вот уже 20 лет живу в Бельгии и работаю гидом. Свои знания я черпаю из исторических книг, из записок старых путешественников, собственных наблюдений, общения с бельгийцами и потомками первой белой эмиграции, и, конечно, мне очень помогает мой муж — профессор истории Брюссельского университета и президент «Музея Династии» или, как теперь он именуется, «Музея Бельгии».
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24 отзыва оставили туристы

27 декабря 2019
Наталья, замечательный гид. Всё очень понятно, интересно. Мы остались довольны и будем рекомендовать всем своим знакомым!!! Спасибо!
21 октября 2019
Экскурсия очень понравилась. Выбрали Наталью в качестве гида, ориентируясь на отзывы, и не пожалели. Теперь сами рекомендуем как глубоко знающего предмет интересного рассказчика. Спасибо!
6 октября 2019
Было здорово! Спасибо! Рекомендуем !
10 августа 2019
Наталье большое спасибо за интереснейший рассказ и экскурсию по городу. Впервые в жизни Рубенс по настоящему заинтересовал!) Будем обязательно рекомендовать Наталью как прекрасного гида и рассказчика. Наталья и Ирина, Москва
Александра
15 мая 2019
Экскурсия Натальи по Антверпену совпала с моим днём рожденья, поэтому праздничный ужин мы провели в атмосферном ресторанчике национальной кухни, который нам рекомендовала и помогла забронировать Наталья, за что ей отдельное спасибо. Сам маршрут экскурсии был построен очень удачно и в соответствии с нашими интересами и пожеланиями. Наталья — очень увлеченный историей Фландрии гид и очень интересный рассказчик. По ходу экскурсии она дала нам много полезных рекомендаций для дальнейших прогулок и самостоятельного посещения музеев. Через несколько дней мы снова встретились с Натальей, но уже в Генте, где тоже отлично провели время. Большое спасибо!
26 апреля 2019
Экскурсия прошла замечательно! Наташа очень легкий в общении человек, полно и интересно ведёт рассказ и делает отступления, если дотошные слушатели вроде нас задают вопросы)) время пролетело незаметно, многие нюансы истории, архитектуры, современности, тайные переулки, ведущие в цветущие дворики, мы бы сами точно не отыскали! Спасибо и до новых встреч!
7 апреля 2019
У экскурсий Натальи есть два больших недостатка: в конце маршрута кажется, что он был слишком короток, а время пробежало, увы, слишком быстро.... :))). А хочется слушать и идти еще, и еще! Конечно, за 3 часа охватить такой город, как Антверпен очень сложно, но Наталья сделала для этого очень много-с любовью к стране, ее истории, с гордостью за таланты и трудолюбие людей некогда ее населявших и ныне живущих. Ну, а о грамотной речи, компетентности, доброжелательности и прочих достоинствах не буду повторяться - мы солидарны с предыдущими отзывами. Детей в нашей группе не было. Но, думаю, Наталье достанет и опыта, и эрудиции увлечь любую возрастную и образовательную категорию путешественников своим повествованием. Хочу еще предупредить, что в основном все соборы и церкви закрываются в 16-16. 30. Поэтому планируйте маршруты самостоятельных осмотров тщательнее, особенно если вы путешествуете в режиме "один день-один город". Нам, к сожалению, не удалось посмотреть все, что рекомендовала Наталья, поскольку экскурсия закончилось в 15. 30 + еще пообщались, не желая сразу расставаться. Еще раз - спасибо!
11 марта 2019
Очень благодарны Наталье за интереснейший, эмоциональный рассказ об Антверпене и Бельгии в целом. Мы подчеркнули много нового не только в цифрах и датах, но в большей степени в запоминающихся образах художников, королей и просто жителях этой так любимой нашим гидом страны.
14 января 2019
Дата экскурсии - 30. 12. 2018 г. Состав группы 2 взрослы и 2 детей. Время экскурсии пролетело незаметно. Наталья - прекрасный рассказчик, очень эрудированный и приятный в общении человек. Т. к. состав группы у нас был разновозрастной, то экскурсовод сразу уточнила наши пожелания к экскурсии, поэтому интересно было всем. Дети слушали открыв рот историю города Антверпен, супруг терпеливо ждал информацию о пивных ресторанах. Множество увлекательных историй, реальных исторических фактов и литературных вымыслов смогла донести до нас наш замечательный экскурсовод. Наталья, как человек проживающей в Бельгии, знает страну изнутри и готова делиться этими знаниями с гостями города. В конце экскурсии, по нашей просьбе, она рассказала о ближайших ресторанах и о местах, которые можно еще посетить. Спасибо за чудесный день, мы обязательно вернёмся.
12 января 2019
Потенциал Натальи иссяк в Брюсселе на нашей предыдущей экскурсии... Были разочарованы... Опять тот же самый стандартный рассказ о чудо-шоколаде и волшебном пиве. Города искусств не было... Немного исторических фактов и на этом все. Это не то, что мы ожидали...
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