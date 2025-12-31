24 отзыва оставили туристы

Я проведу вас через средневековые столетия к сегодняшнему дню и расскажу, чем жил Антверпен в Прекрасную эпоху и чем живет сегодня.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-16 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Антверпен вдоль и поперек

Вы познакомитесь с историей города и узнаете множество интересных фактов: почему у нас есть река, но нет мостов, зачем прадед Пушкина сидел на самом высоком шпиле Кафедрального Собора, как связано выражение «малиновый звон» с Бельгией и Петром Первым и почему женщины здесь всегда носят бриллианты. В ходе прогулки мы посетим:

замок-крепость XII века

потрясающей красоты железнодорожный вокзал, который называют храмом

улицу Меер с домами в стиле «бель эпок» (Belle Époque)

средневековую часть города с церквями и соборами, Королевским дворцом, Старой Биржей, площадью Гротемаркт, средневековыми улочками, набережной города, домом Мясников и замком Стене

По местам Рубенса

Кроме того, я открою для вас Антверпен как город искусств и родину Рубенса, где все напоминает о «Золотом веке», веке богатства, процветания и живописи. Мы увидим, где жили и творили Ван Дейк, Тенирс и Йорданс. Я покажу вам дом Рубенса, его ателье-мастерскую, «церковь Рубенса» с его полотнами, церковь, где он похоронен, и Кафедральный собор с его грандиозными картинами. Вы поймете, почему его по сей день зовут «Королем художников и художником королей» и почему на памятнике он изображен со шпагой в руке, а не с палитрой.

Для любителей живописи могу предложить за доплату посещение Королевского музея изящных искусств KMSKA и знакомство с его шедеврами. Музей обладает прекрасной коллекцией фламандских примитивистов Северного возрождения, картинами Рубенса, Ван Дейка, Йорданса.

Город сегодня

И, конечно, я расскажу вам о бельгийцах, об их привычках, традициях, предпочтениях, что о них говорят их соседи — французы и голландцы. Обязательно поговорим и о гастрономических символах Бельгии: пиво, устрицы, шоколад — и при желании их продегустируем!

А чтобы почувствовать ритм и жизнь сегодняшнего Антверпена, мы можем пойти на открытый рынок, где собирается полгорода, чтобы полакомится различными сортами устриц с шампанским или просекко, вкусить бесподобную селёдку или «полечиться» супчиком из улиток. Я посоветую заведения с настоящей фламандской или бельгийской кухней, которая наряду с французской считается лучшей в Европе. Также можем пройтись и заглянуть в настоящую брильянтовую «Мекку» на Пеликаанстраат.

Если у вас есть какие-либо предпочтения, мы можем вместе смоделировать маршрут соответственно им.

Организационные детали