24 отзыва оставили туристы

Описание экскурсии
Антверпен вдоль и поперек
Вы познакомитесь с историей города и узнаете множество интересных фактов: почему у нас есть река, но нет мостов, зачем прадед Пушкина сидел на самом высоком шпиле Кафедрального Собора, как связано выражение «малиновый звон» с Бельгией и Петром Первым и почему женщины здесь всегда носят бриллианты. В ходе прогулки мы посетим:
- замок-крепость XII века
- потрясающей красоты железнодорожный вокзал, который называют храмом
- улицу Меер с домами в стиле «бель эпок» (Belle Époque)
- средневековую часть города с церквями и соборами, Королевским дворцом, Старой Биржей, площадью Гротемаркт, средневековыми улочками, набережной города, домом Мясников и замком Стене
По местам Рубенса
Кроме того, я открою для вас Антверпен как город искусств и родину Рубенса, где все напоминает о «Золотом веке», веке богатства, процветания и живописи. Мы увидим, где жили и творили Ван Дейк, Тенирс и Йорданс. Я покажу вам дом Рубенса, его ателье-мастерскую, «церковь Рубенса» с его полотнами, церковь, где он похоронен, и Кафедральный собор с его грандиозными картинами. Вы поймете, почему его по сей день зовут «Королем художников и художником королей» и почему на памятнике он изображен со шпагой в руке, а не с палитрой.
Для любителей живописи могу предложить за доплату посещение Королевского музея изящных искусств KMSKA и знакомство с его шедеврами. Музей обладает прекрасной коллекцией фламандских примитивистов Северного возрождения, картинами Рубенса, Ван Дейка, Йорданса.
Город сегодня
И, конечно, я расскажу вам о бельгийцах, об их привычках, традициях, предпочтениях, что о них говорят их соседи — французы и голландцы. Обязательно поговорим и о гастрономических символах Бельгии: пиво, устрицы, шоколад — и при желании их продегустируем!
А чтобы почувствовать ритм и жизнь сегодняшнего Антверпена, мы можем пойти на открытый рынок, где собирается полгорода, чтобы полакомится различными сортами устриц с шампанским или просекко, вкусить бесподобную селёдку или «полечиться» супчиком из улиток. Я посоветую заведения с настоящей фламандской или бельгийской кухней, которая наряду с французской считается лучшей в Европе. Также можем пройтись и заглянуть в настоящую брильянтовую «Мекку» на Пеликаанстраат.
Если у вас есть какие-либо предпочтения, мы можем вместе смоделировать маршрут соответственно им.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: входные билеты в «Сад Рубенса» €8. Сам музей закрыт на реставрацию до 2030 года; Кафедральный собор — €14
- Для удобства путешественников я использую микрофон с беспроводными наушниками (стоимость — €3 с чел.). Эта услуга по желанию, но я настоятельно рекомендую взять наушники, если вас больше 6 человек
- Посещение музея KMSKA не входит в обзорную экскурсию. Это дополнительное время (не менее 1,5 ч) и доплата €100 + билет €17. Визит можно перенести и на следующий день
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Гуляли почти 5 часов, потому что было невероятно интересно и не хотелось отпускать Наталью. Прекрасный город в сопровождении прекрасного гида.
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