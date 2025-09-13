Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по историческим местам Антверпена с личным гидом
История Антверпена полна ярких событий и тёмных страниц. Погрузитесь в атмосферу города, где свет и тень переплетаются в каждом уголке
Начало: На Центральном железнодорожном вокзале Антверпена ...
Завтра в 14:00
14 сен в 08:00
€160 за всё до 10 чел.
до 16 чел.
Антверпен: история, искусство и современность
Прогулка по Антверпену: средневековые замки, дом Рубенса, Кафедральный собор и современная жизнь города. Узнайте больше о культуре и традициях
Сегодня в 16:00
15 сен в 10:30
€200 за всё до 16 чел.
до 10 чел.
Об Антверпене с любовью: индивидуальная экскурсия по городу
Пройдите по маршруту, созданному главным архитектором Антверпена. Узнайте о городе с 7 века до наших дней, исследуя его самые интересные места
Начало: У музея MAS
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€190 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Антверпену в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Антверпене
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Антверпену в сентябре 2025
Сейчас в Антверпене в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 200. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
