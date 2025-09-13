Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Антверпене на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 15 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Прогулка по историческим местам Антверпена с личным гидом История Антверпена полна ярких событий и тёмных страниц. Погрузитесь в атмосферу города, где свет и тень переплетаются в каждом уголке Начало: На Центральном железнодорожном вокзале Антверпена ... €160 за всё до 10 чел. Пешая 3.5 часа 40 отзывов Индивидуальная до 16 чел. Антверпен: история, искусство и современность Прогулка по Антверпену: средневековые замки, дом Рубенса, Кафедральный собор и современная жизнь города. Узнайте больше о культуре и традициях €200 за всё до 16 чел. Пешая 3 часа 15 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Об Антверпене с любовью: индивидуальная экскурсия по городу Пройдите по маршруту, созданному главным архитектором Антверпена. Узнайте о городе с 7 века до наших дней, исследуя его самые интересные места Начало: У музея MAS €190 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Антверпена

