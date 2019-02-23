2 отзыва оставили туристы

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Антверпен Рубенса

Познать город через историю жизни знаменитого художника

4.5
2 отзыва
Andrei
Andrei – Гид из Антверпена
Вы откроете для себя родной город 🏙️ Рубенса через вехи биографии художника и его творчество, пройдете по местам, где он бывал, и даже попробуете пиво, вкус которого хорошо знал мастер.

Антверпен и его история 📖 полны неожиданностей в той же мере, в какой жизнь Рубенса была богата на сюжетные повороты.

Вы получите истинное удовольствие, распутывая нить судьбы мастера, и поймёте, насколько тесно она связана с судьбой города.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🖼Музеи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €150 за экскурсию

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Антверпен Рубенса
Антверпен Рубенса

Что вас ожидает

Страницы истории
Вы узнаете всё о жизни фламандского гения, его работе и семье – прикоснетесь к биографии, похожей на классический приключенческий роман, в котором слава соседствует с печалью, а радость с трагедией. Каждый уголок города напоминает о Рубенсе, его дипломатической деятельности и творческих изысканиях. Я расскажу, как Рубенс пытался вернуть Антверпену былую славу самого богатого города мира и причём здесь аллегорическая картина “Союз Земли и Воды”. Вы узнаете, где расположена самая первая в мире биржа и дом второго книгопечатника в истории 📖, где бывал Рубенс. Прогулка 👣 по Антверпену позволит вам погрузиться в мир творца и понять, почему картины Питера Рубенса преисполнены тоской, радостью и тонким европейским вкусом.

Рубенсовские места
Вы посетите Дом Рубенса, комнаты которого вместили в себя огромное количество картин, гравюр, чертежей и других наработок нидерландского гения, заглянете в церковь ⛪ Святого Якова, где похоронен художник и его семья, и посмотрите на удивительный Антверпенский собор, уникальный в своём архитектурном решении. В его темных залах спрятана от солнечных лучей одна из самых известных работ Рубенса «Снятие с креста» и картина «Воздвижение на крест». Вы увидите Антверпен, который оказал неизгладимое влияние на творчество гения, фактически глазами самого художника, потому что облик улочек исторического центра с тех времён совсем не изменился: они помнят его шаги.

Организационные детали

Приблизительная стоимость каждого входного билета в церкви и музеи 🖼 — 5 евро

Антверпен Рубенса
Антверпен Рубенса
Антверпен Рубенса
Антверпен Рубенса
Антверпен Рубенса
Антверпен Рубенса
Антверпен Рубенса
Антверпен Рубенса
Антверпен Рубенса
Антверпен Рубенса
Антверпен Рубенса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Andrei
Andrei
Приглашаю вас на историко- архитектурные-гастро-фото-экскурсии по Бельгии. Меня зовут Андрей, мне 44, я профессиональный гид и я готов вам показать истинную Бельгию, которая недоступна для большинства туристов, и даже для некоторых коренных жителей. Забудьте об организационных вопросах. Не изучайте, словно учебник географии, различные путеводители, словари, буклеты с достопримечательностями. Просто отдыхайте. За остальное отвечаю я. Каждая секунда вашего времени будет потрачена с пользой.
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2 отзыва оставили туристы

23 февраля 2019
Были на экскурсии в Антверпене в феврале 2019г. С гидом мы не ошиблись. Андрей, на мой взгляд хорошо раскрыл тему экскурсии. Провел по многим интересным местам, связанным с жизнью Рубенса. Сумел показать и сравнительно охарактеризовать многие его полотна. Обратить наше внимание на то, что сами бы конечно не увидели. И даже сопровождал комментарии стихами, что было особенно приятно. А также показал много других интересных достопримечательностей, рассказывая об истории города. Чувствуется, что Андрей глубоко интересуется историй города и старается рассказать о нем как можно больше. Большое ему спасибо. Всем рекомендую Андрея.
12 января 2019
Спасибо Андрею! Вот честно, редко когда встретишь такого увлеченного своей работой человека. Без понтов и профессорских амбиций, все по теме, вел экскурсию больше положенного времени (подкупает отсутствие крохоборства у мужчины). Молодец Андрей, так держать!

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