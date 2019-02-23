2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Страницы истории

Вы узнаете всё о жизни фламандского гения, его работе и семье – прикоснетесь к биографии, похожей на классический приключенческий роман, в котором слава соседствует с печалью, а радость с трагедией. Каждый уголок города напоминает о Рубенсе, его дипломатической деятельности и творческих изысканиях. Я расскажу, как Рубенс пытался вернуть Антверпену былую славу самого богатого города мира и причём здесь аллегорическая картина “Союз Земли и Воды”. Вы узнаете, где расположена самая первая в мире биржа и дом второго книгопечатника в истории 📖, где бывал Рубенс. Прогулка 👣 по Антверпену позволит вам погрузиться в мир творца и понять, почему картины Питера Рубенса преисполнены тоской, радостью и тонким европейским вкусом.

Рубенсовские места

Вы посетите Дом Рубенса, комнаты которого вместили в себя огромное количество картин, гравюр, чертежей и других наработок нидерландского гения, заглянете в церковь ⛪ Святого Якова, где похоронен художник и его семья, и посмотрите на удивительный Антверпенский собор, уникальный в своём архитектурном решении. В его темных залах спрятана от солнечных лучей одна из самых известных работ Рубенса «Снятие с креста» и картина «Воздвижение на крест». Вы увидите Антверпен, который оказал неизгладимое влияние на творчество гения, фактически глазами самого художника, потому что облик улочек исторического центра с тех времён совсем не изменился: они помнят его шаги.

Организационные детали

Приблизительная стоимость каждого входного билета в церкви и музеи 🖼 — 5 евро