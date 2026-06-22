13 отзывов оставили туристы

На этой индивидуальной экскурсии по Брюгге вы увидите все его "визитные карточки". Узнаете о национальных героях и обычаях Фландрии, заглянете в действующую пивоварню. Гид поделится ценными рекомендациями по музеям, ресторанам
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидите главные достопримечательности Брюгге
- 📜 Узнаете о национальных героях и обычаях Фландрии
- 🍺 Посетите действующую пивоварню
- 📚 Получите рекомендации по музеям и ресторанам
- 🎁 В конце экскурсии вас ждет сладкий сюрприз
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии в Брюгге - это летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а город оживает, наполняясь туристами и местными событиями. Однако весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, Брюгге также очарователен: меньше туристов, а погода всё ещё приятная для прогулок. Зимой, хотя и холоднее, город украшен праздничными огнями, что добавляет особую атмосферу, но следует учитывать возможные погодные ограничения.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Минневатер
- Бегинаж
- Пивоварня «De halve maan»
- Госпиталь святого Иоанна
- Церковь Богоматери
- Дворец Грютхюзе
- Площадь Бург
- Рыночная площадь
Описание экскурсии
Брюгге вчера и сегодня
Я проведу вас по знаковым местам города и расскажу самое интересное о его истории и современной жизни. В программе:
- Минневатер, или озеро Любви — вы услышите романтическую легенду живописного водоема и поймете, какую роль он играл в Средневековье.
- Бегинаж — вы узнаете, кто такие бегинки и чем они отличаются от монахинь. Кроме того, почувствуете уют и прохладу просторного внутреннего дворика, основанного в далеком 1245 году.
- Пивоварня «De halve maan» — вы заглянете в действующую пивоварню в самом центре города и увидите, какие логистические трюки воплотили в жизнь хозяева этого процветающего семейного бизнеса. А я посоветую, какие сорта пива обязательно стоит попробовать в Брюгге.
- Госпиталь святого Иоанна — вы узнаете о зарождении социальной системы в Бельгии и услышите, почему именно здесь находится знаменитый музей Ганса Мемлинга, одного из фламандских примитивистов.
- Церковь Богоматери и дворец Грютхюзе раскроют мастерство архитекторов и строителей XIII-XV веков. Я расскажу о мировых шедеврах, которые в них хранятся.
- Площадь Бург — на ней вы невольно окажетесь на открытом уроке по истории архитектуры, так как одновременно увидите здания основных европейских стилей и даже сравните их с банкнотами евро.
- Рыночная площадь — вас удивят ее огромные размеры, подтверждающие богатство и могущество средневекового Брюгге. А еще — старинные дома гильдий и дозорная башня, знаменитая карильоном XVIII века.
Организационные детали
- В конце экскурсии вас ждет сладкий сюрприз
- Я гибкий гид и готова скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
- Эта увлекательная и захватывающая прогулка проходит в бодром темпе. Пожалуйста, наденьте удобную обувь
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€25
|Дети до 16 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рыночная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Брюгге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1104 туристов
Я дипломированный гид, но не историк и не искусствовед. Человек, безумно любящий Брюгге, но разделяющий эту любовь со своим родным городом — Санкт-Петербургом. Я с удовольствием путешествую сама, но ещё
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 74 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
спасибо большое Ларисе за чудесную ознакомительную экскурсию по г. Брюгге! мы решили что нам нужна экскурсия прям за 1.5 часа до предполагаемого начала и Лариса на нашу удачу очень оперативно согласилась. у Ларисы отличное оборудование для комфортной экскурсии (наушники с передатчиком), что еще больше повысило качество экскурсии. отличный город, прекрасная Лариса, всем рекомендую!!
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Прекрасная экскурсия. За два часа мы увидели все, что можно было уложить в это небольшое время, узнали, много нового и успели влюбиться в Брюгге и понять, что ещё вернёмся. Спасибо огромное за экскурсию.
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Т
Отлично провели время! Спасибо 👍
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Лариса, была нашим гидом в Брюгге и помощником в решении проблемной ситуации, сложившейся в Бельгии. Хочется выразить нашу огромную благодарность за помощь, а также за умение не только интересно преподнести
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Хотим поблагодарить Ларису за интересную и содержательную экскурсию по городу. Прогулялись и посмотрели основные достопримечательности, услышали интересный рассказ об истории города, получили рекомендации где купить самый вкусный шоколад и необычное пиво. Лариса оказалась внимательным и заботливым гидом. Спасибо!!!!
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Лариса прекрасно рассказала и познакомила нашу семью с Брюгге. Мы прогулялись по основным местам, узнали об истории города, архитектурных особенностях итд. Мы рекомендуем экскурсию.
Спасибо, Лариса.
Спасибо, Лариса.
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