13 отзывов оставили туристы

На этой индивидуальной экскурсии по Брюгге вы увидите все его "визитные карточки". Узнаете о национальных героях и обычаях Фландрии, заглянете в действующую пивоварню. Гид поделится ценными рекомендациями по музеям, ресторанам

и живописным местам для прогулок. Программа включает посещение озера Любви, бегинажа, пивоварни "De halve maan", госпиталя святого Иоанна, церкви Богоматери и дворца Грютхюзе, площади Бург и Рыночной площади. В конце экскурсии вас ждет сладкий сюрприз. Маршрут можно скорректировать по вашим пожеланиям

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии в Брюгге - это летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а город оживает, наполняясь туристами и местными событиями. Однако весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, Брюгге также очарователен: меньше туристов, а погода всё ещё приятная для прогулок. Зимой, хотя и холоднее, город украшен праздничными огнями, что добавляет особую атмосферу, но следует учитывать возможные погодные ограничения.

Сейчас август — это идеальное время.