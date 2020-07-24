13 отзывов оставили туристы

Классический Брюгге с неклассическим содержанием
«Визитные карточки», тайные уголки и великолепная архитектура на насыщенной обзорной экскурсии
Вы познакомитесь с историей Брюгге со дня основания крепости на площади Бург и до наших дней. Узнаете, как жили герцоги Бургундские, кто такие примитивисты, как лечили в Средневековье людей и кому Брюгге обязан многомиллионным туризмом. Увидите импозантные церкви, старинные здания, романтичные мостики, зеркальные каналы и поймете, почему писатели, режиссеры и поэты так вдохновлялись этим чудесным местом. Я расскажу самые интересные мифы и легенды Брюгге и помогу почувствовать царящий здесь дух старины, романтики, искусства и фламандской культуры.