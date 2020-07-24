13 отзывов оставили туристы

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Брюгге — первое свидание

Главные достопримечательности очаровательного города на экспресс-прогулке

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 1.5 часа
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

88 за экскурсию

У этой экскурсии13 отзывов
4.69
Лариса
Задать вопросОбычно отвечает за 19 мин.
Лариса – Гид в Брюгге
Вы увидите все «визитные карточки» Брюгге, услышите о национальных героях и обычаях Фландрии и заглянете в действующую пивоварню.

А еще получите ценные рекомендации: в какие музеи сходить в свободное время, где полакомиться вкуснейшими вафлями и по каким живописным местам погулять.
Брюгге — первое свидание
Брюгге — первое свидание

Что вас ожидает

Брюгге вчера и сегодня
Я проведу вас по знаковым местам города и расскажу самое интересное о его истории и современной жизни. В программе:

  • Минневатер, или озеро Любви — вы услышите романтическую легенду живописного водоема и поймете, какую роль он играл в Средневековье.
  • Бегинаж — вы узнаете, кто такие бегинки и чем они отличаются от монахинь. Кроме того, почувствуете уют и прохладу просторного внутреннего дворика, основанного в далеком 1245 году.
  • Пивоварня «De halve maan» — вы заглянете в действующую пивоварню в самом центре города и увидите, какие логистические трюки воплотили в жизнь хозяева этого процветающего семейного бизнеса. А я посоветую, какие сорта пива обязательно стоит попробовать в Брюгге.
  • Госпиталь святого Иоанна — вы узнаете о зарождении социальной системы в Бельгии и услышите, почему именно здесь находится знаменитый музей Ганса Мемлинга, одного из фламандских примитивистов.
  • Церковь Богоматери и дворец Грютхюзе раскроют мастерство архитекторов и строителей XIII-XV веков. Я расскажу о мировых шедеврах, которые в них хранятся.
  • Площадь Бург — на ней вы невольно окажетесь на открытом уроке по истории архитектуры, так как одновременно увидите здания основных европейских стилей и даже сравните их с банкнотами евро.
  • Рыночная площадь — вас удивят ее огромные размеры, подтверждающие богатство и могущество средневекового Брюгге. А еще — старинные дома гильдий и дозорная башня, знаменитая карильоном XVIII века.

Организационные детали

  • В конце экскурсии вас ждет сладкий сюрприз
  • Я гибкий гид и готова скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
  • Эта увлекательная и захватывающая прогулка проходит в бодром темпе. Пожалуйста, наденьте удобную обувь
Брюгге — первое свидание
Брюгге — первое свидание
Брюгге — первое свидание
Брюгге — первое свидание
Брюгге — первое свидание
Брюгге — первое свидание
Брюгге — первое свидание
Брюгге — первое свидание

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Лариса
Лариса
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Лариса, я по профессии врач. 17 лет назад волею судьбы переехала из одной «северной Венеции» в другую — из Петербурга в Брюгге. Интерес к культуре возник у меня очень давно: в студенческие годы была слушателем университета истории искусства при Эрмитаже и Русском музее. С тех пор много путешествую, а сейчас с огромным удовольствием рассказываю об истории, искусстве, культуре и жизни любимого города. До встречи!
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13 отзывов оставили туристы

24 июля 2020
Сегодня у нашей семьи был праздник: мы провели день в Брюгге и получили огромное удовольствие от экскурсии. Наш экскурсовод, Лариса, организовала замечательный маршрут и с любовью рассказала о древней и современной истории города. За полтора часа наши дети шести и четырёх лет почти не устали. Лариса сразу же нашла с ними общий язык и удерживала их внимание все время интересными фактами, легендами, отвечала на их вопросы. Оказалось, что в Брюгге очень мало банкоматов и, чтобы мы смогли снять деньги для оплаты экскурсии, Лариса любезно прошла с нами дополнительное расстояние. Мы хотим поблагодарить Ларису за прекрасно проведённое время, интересную и профессиональную экскурсию, дружескую беседу и прекрасное отношение к клиентам. Очень рекомендуем воспользоваться ее услугами, если доведётся заглянуть в Брюгге:
10 марта 2020
Мы остались полностью довольны экскурсией. За 1, 5 часа мы узнали все, что хотели о Брюгге, и даже больше, а время прошло совершенно незаметно. Лариса показала и рассказала все основные достопримечательности и укромные уголки города.
26 января 2020
Лариса, спасибо Вам за отличную экскурсию!
9 января 2020
Спасибо большое Ларисе за экскурсию! По продолжительности в самый раз! Очень удобно, что можно выбрать время. Лариса встретила нас прямо у вокзал, т. к. мы приехали из Брюсселя. Коротко и четко представление о городе было составлено. Выбрали Брюгге для празднования моего дня рождения и не пожалели. Сказочный городишка. Обязателен для посещения в Бельгии!!!
7 января 2020
Всё замечательно, спасибо Лариса !
7 января 2020
У нас было мало времени, поэтому выбрали короткую экскурсию. Но! По насыщенности информацией и маршрутом - кажется, мы узнали больше, чем ожидали! Более того, Лариса успела нам показать то, что однозначно не показывают на стандартных маршрутах. Лариса, спасибо большое! Экскурсию стоит посетить тем туристам, кто заехал в Брюгге на пару часов. После экскурсии мы точно решили, что вернёмся сюда ещё раз!
6 января 2020
Лариса замечательный экскурсовод и для нас экскурсия была очень интересной. За те 1, 5 часа, которые мы заказали, мы получили исчерпывающую информацию по истории и достопримечательностям города Брюгге. Именно Лариса открыла для нас бельгийскую кухню. Дальнейшее времяпрепровождение в Брюгге мы скоординировали с учётом советов Ларисы. У нас остались самые лучшие впечатления от этого города.
22 декабря 2019
Нам очень понравилось - экскурсия прекрасна, как и сам город. Лариса смогла быстро адаптироваться под наши пожелания и знания, мы отлично провели время, узнали маленькие секреты города и смогли увидеть Брюгге таким, каким еще не видели.
4 ноября 2019
Лариса - прекрасный рассказчик и обаятельный человек, влюблённый в Брюгге. Мы с удовольствием послушали ее рассказы об истории города, его занимательной архитектуре. Маршрут экскурсии был очень живописным, Лариса с удовольствием отвечала на наши вопросы. Мы рекомендуем ее как гида и сами с радостью встретимся ещё раз и с ней и с прекрасным Брюгге.
30 октября 2019
Гид пришла вовремя, рассказывала и отвечала на вопросы, но сама экскурсия была вялая, без эмоциональная, как по бумажке. Но может быть это просто такой человек, а нам хотелось чего то большего, тк есть с чем сравнивать.... Экскурсия называется «Первое свидание» и мы должны были гореть, влюбиться. Ведь не будет второго шанса провести «Первое свидание». Но город сам все сделал за экскурсовода... Брюгге потрясающий!!! Всем рекомендую его посетить!
Ещё 3 отзыва

Лариса проводит ещё 1 экскурсию

Брюгге — «северная Венеция» СредневековьяБрюгге — «северная Венеция» СредневековьяБрюгге — «северная Венеция» Средневековья
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Посетить знаковые места чарующего города, услышать их историю и получить советы местного жителя
Вы увидите главные достопримечательности Брюгге, погуляете по узким улочкам, каналам, набережным и насладитесь уютной атмосферой. Я расскажу о жизни города от истоков до наших дней и помогу ощутить его изящество и красоту.

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Кукольный город, в котором время остановилось — неутомительная обзорная прогулка по Брюгге
Мы погрузимся в уникальную атмосферу средневекового фламандского города, в котором все сохранилось таким, каким было 500 лет назад. Я проведу вас по самому живописному маршруту, по пути знакомя с историей Брюгге, особенностями и традициями.
Классический Брюгге с неклассическим содержаниемКлассический Брюгге с неклассическим содержаниемКлассический Брюгге с неклассическим содержанием
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Вы познакомитесь с историей Брюгге со дня основания крепости на площади Бург и до наших дней. Узнаете, как жили герцоги Бургундские, кто такие примитивисты, как лечили в Средневековье людей и кому Брюгге обязан многомиллионным туризмом. Увидите импозантные церкви, старинные здания, романтичные мостики, зеркальные каналы и поймете, почему писатели, режиссеры и поэты так вдохновлялись этим чудесным местом. Я расскажу самые интересные мифы и легенды Брюгге и помогу почувствовать царящий здесь дух старины, романтики, искусства и фламандской культуры.
Брюгге — любовь с первого взглядаБрюгге — любовь с первого взглядаБрюгге — любовь с первого взгляда
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