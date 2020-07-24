13 отзывов оставили туристы

Сегодня у нашей семьи был праздник: мы провели день в Брюгге и получили огромное удовольствие от экскурсии. Наш экскурсовод, Лариса, организовала замечательный маршрут и с любовью рассказала о древней и современной истории города. За полтора часа наши дети шести и четырёх лет почти не устали. Лариса сразу же нашла с ними общий язык и удерживала их внимание все время интересными фактами, легендами, отвечала на их вопросы. Оказалось, что в Брюгге очень мало банкоматов и, чтобы мы смогли снять деньги для оплаты экскурсии, Лариса любезно прошла с нами дополнительное расстояние. Мы хотим поблагодарить Ларису за прекрасно проведённое время, интересную и профессиональную экскурсию, дружескую беседу и прекрасное отношение к клиентам. Очень рекомендуем воспользоваться ее услугами, если доведётся заглянуть в Брюгге: