Семейные развлекательные экскурсии Брюгге

Найдено 8 экскурсий в категории «Можно с детьми» в Брюгге на русском языке, цены от €129. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Призраки Брюгге
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
80 отзывов
Призраки Брюгге
Прогулка по самым интересным местам Брюгге и погружение в загадочный мир городских легенд
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
180 за всё до 5 чел.
Брюгге - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
44 отзыва
Брюгге - первое свидание
Главные достопримечательности очаровательного города на экспресс-прогулке
Начало: Рыночная площадь
Сегодня в 22:00
Завтра в 08:30
от 129 за всё до 24 чел.
Очарование «Мертвого города»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
58 отзывов
Очарование «Мертвого города»
Кукольный город, в котором время остановилось - неутомительная обзорная прогулка по Брюгге
Начало: На вокзале
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
200 за всё до 16 чел.
Классический Брюгге с неклассическим содержанием
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
48 отзывов
Классический Брюгге с неклассическим содержанием
«Визитные карточки», тайные уголки и великолепная архитектура на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Рыночная площадь
Завтра в 09:00
11 июня в 13:00
200 за всё до 5 чел.
Брюгге - «северная Венеция» Средневековья
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Брюгге - «северная Венеция» Средневековья
Посетить знаковые места чарующего города, услышать их историю и получить советы местного жителя
Начало: Рыночная площадь
Завтра в 08:00
10 июня в 13:00
от 170 за всё до 24 чел.
Фотопрогулка по Брюгге
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
29 отзывов
Фотопрогулка по Брюгге
Узнать интересные истории города и запечатлеть себя на фоне его живописных видов
Начало: В 10 минутах ходьбы от вокзала
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
150 за всё до 10 чел.
Увидеть Брюгге, не залегая на дно
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Увидеть Брюгге, не залегая на дно
Прогуляться по местам съёмок легендарного фильма и узнать историю города
Начало: На Рыночной площади
Завтра в 08:00
10 июня в 13:00
от 180 за всё до 5 чел.
Брюгге, о котором вы не знали
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Брюгге, о котором вы не знали
Познакомиться с историей бельгийского Средневековья на прогулке по нетуристическим районам города
Начало: на Рыночной площади Брюгге
12 июня в 13:00
15 июня в 09:00
200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    7 июня 2024
    Классический Брюгге с неклассическим содержанием
    Замечательная экскурсия. Аида на ходу подстроилась под наши пожелания и дала кучу полезных советов от "местных", что потом сэкономило нам время и позволило найти самое лучшее. Рекомендую. Ну и как не отметить энциклопедические знания Аиды!
  • И
    Ирина
    22 мая 2024
    Увидеть Брюгге, не залегая на дно
    Сегодня провели прекрасный день в Брюгге в компании гида Ларисы. Приятная прогулка, интересный рассказ об истории города и его жителях вызвали в нас желание вернуться сюда снова. Лариса, спасибо!!!
    Сегодня провели прекрасный день в Брюгге в компании гида Ларисы. Приятная прогулка, интересный рассказ об истории
  • E
    Ekaterina
    20 мая 2024
    Призраки Брюгге
    Чудесный гид ❤️ индивидуальный подход, интересно и детям и взрослым
    Чудесный гид ❤️ индивидуальный подход, интересно и детям и взрослым
  • R
    Rimma
    18 мая 2024
    Классический Брюгге с неклассическим содержанием
    Были в Брюгге на один день. Приехали из Амстердама. Нашим гидом была Аида. Она встретила нас на вокзале, и мы
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    начали путешествие по Брюгге. Аида потрясающий рассказчик, и знает о городе всё. Поражает её эрудиция, объём информации, которой она владеет, желание поделиться с нами. Она готова рассказывать о своём любимом городе часами, со многими подробностями и деталями. А ещё она очень милый и интересный человек. С ней легко и просто в общении. Она позаботилась о перерыве на обед, и заранее забронировала нам места в уютном ресторане. А потом мы опять гуляли по улицам и наслаждались красотой этого необыкновенного городка. К сожалению, время пролетело очень быстро, и мы должны возвращаться в Амстердам. Аида проводила нас на поезд. Было жалко расставаться с таким замечательным гидом и со сказкой, в которой мы находились почти весь день. Огромное Аиде спасибо за незабываемое знакомство с Брюгге!

  • А
    Алла
    14 мая 2024
    Классический Брюгге с неклассическим содержанием
    Прекрасная экскурсия! Огромное спасибо Аиде, она не только влюбила нас в этот город, но даже сделала его для нас родным.
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    Очень важно, что Аида сама много лет живет в Брюгге и любит его, поэтому мы увидели его глазами местных. Самые красивые улицы и дворы, самые значительные достопримечательности самый вкусный шоколад и вафли. А еще она прекрасный увлеченный рассказчик, знает массу занимательных историй и вообще милый, теплый, душевный человек. Экскурсия оставила прекрасное послевкусие. Очень рекомендую.

  • М
    Марк
    9 мая 2024
    Брюгге - первое свидание
    Посетили экскурсию "Брюгге — первое свидание", все очень понравилось. Могу отменить момент, что у Ларисы было оборудование в виде наушника и микрофона, поэтому все было хорошо слышно, даже отходя на расстояние от гида. Экскурсия прошла легко и интересно. Рекомендую!
  • В
    Василий
    9 мая 2024
    Очарование «Мертвого города»
    Прекрасные экскурсовод. Не смотря на дождь, получилась прекрасная экскурсия. Наталья не только прекрасно владеет знаниями предмета, но так же ответила на все вопросы о современной жизни бельгийцев.
  • Н
    Нарине
    5 мая 2024
    Брюгге - «северная Венеция» Средневековья
    Вчера у нас была экскурсия. Хочу выразить огромную благодарность Ларисе за очень интересную экскурсию. Она добросовестно выполняла свою работу. Не
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    спешила никуда и все подробно рассказывала. Я всем рекомендую Ларису. Она отличный гид и человек. У нас был поезд с пересадкой, но по техническим причинам не поехал и мы задерживались на час, но Лариса без проблем пошла навстречу и с пониманием отнеслась к нашей проблеме. Лариса, Спасибо большое за ваше понимание и человеческое отношение.

  • О
    Оксана
    27 апреля 2024
    Брюгге - «северная Венеция» Средневековья
    В этот раз мы путешествовали с дочерью. Стараемся всегда в новом городе брать экскурсию, чтобы получить хотя бы базовые знания.
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    Были на экскурсии с Ларисой. Время провели с огромным удовольствием. Было комфортно, легко, интересно. Впридачу к базовой информации о городе получили массу интересных фактов, знакомство с приятным человеком и массу положительных экскурсий. В итоге дочь сказала, что в ее личном рейтинге, эта была лучшая экскурсия за всю поездку! Как говорится, устами младенца….

  • О
    Ольга
    29 февраля 2024
    Брюгге - первое свидание
    Нам очень понравилась наша экскурсия по Брюгге, было очень интересно, мы узнали много новых подробностей, ранее нам неизвестных. Лариса очень
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    интересная рассказчица, нам было приятно с ней общаться, спасибо ей большое. Два часа это короткая экскурсия для такого красивого и интересного города. Надеемся вернуться ещё раз в Брюгге.

Ответы на вопросы от путешественников по Брюгге в категории «Можно с детьми»

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  4. Классический Брюгге с неклассическим содержанием
  5. Брюгге - «северная Венеция» Средневековья
Сколько стоит экскурсия по Брюгге в июне 2024
Сейчас в Брюгге в категории "Можно с детьми" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 129 до 200. Туристы уже оставили гидам 289 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Брюгге (Бельгия 🇧🇪) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «Можно с детьми», 289 ⭐ отзывов, цены от €129. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бельгии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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