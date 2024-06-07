1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Призраки Брюгге
Прогулка по самым интересным местам Брюгге и погружение в загадочный мир городских легенд
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Брюгге - первое свидание
Главные достопримечательности очаровательного города на экспресс-прогулке
Начало: Рыночная площадь
Сегодня в 22:00
Завтра в 08:30
от €129 за всё до 24 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Очарование «Мертвого города»
Кукольный город, в котором время остановилось - неутомительная обзорная прогулка по Брюгге
Начало: На вокзале
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€200 за всё до 16 чел.
Индивидуальная
3 часа
Классический Брюгге с неклассическим содержанием
«Визитные карточки», тайные уголки и великолепная архитектура на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Рыночная площадь
Завтра в 09:00
11 июня в 13:00
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Брюгге - «северная Венеция» Средневековья
Посетить знаковые места чарующего города, услышать их историю и получить советы местного жителя
Начало: Рыночная площадь
Завтра в 08:00
10 июня в 13:00
от €170 за всё до 24 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по Брюгге
Узнать интересные истории города и запечатлеть себя на фоне его живописных видов
Начало: В 10 минутах ходьбы от вокзала
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Увидеть Брюгге, не залегая на дно
Прогуляться по местам съёмок легендарного фильма и узнать историю города
Начало: На Рыночной площади
Завтра в 08:00
10 июня в 13:00
от €180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Брюгге, о котором вы не знали
Познакомиться с историей бельгийского Средневековья на прогулке по нетуристическим районам города
Начало: на Рыночной площади Брюгге
12 июня в 13:00
15 июня в 09:00
€200 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим7 июня 2024Замечательная экскурсия. Аида на ходу подстроилась под наши пожелания и дала кучу полезных советов от "местных", что потом сэкономило нам время и позволило найти самое лучшее. Рекомендую. Ну и как не отметить энциклопедические знания Аиды!
- ИИрина22 мая 2024Сегодня провели прекрасный день в Брюгге в компании гида Ларисы. Приятная прогулка, интересный рассказ об истории города и его жителях вызвали в нас желание вернуться сюда снова. Лариса, спасибо!!!
- EEkaterina20 мая 2024Чудесный гид ❤️ индивидуальный подход, интересно и детям и взрослым
- RRimma18 мая 2024Были в Брюгге на один день. Приехали из Амстердама. Нашим гидом была Аида. Она встретила нас на вокзале, и мы
- ААлла14 мая 2024Прекрасная экскурсия! Огромное спасибо Аиде, она не только влюбила нас в этот город, но даже сделала его для нас родным.
- ММарк9 мая 2024Посетили экскурсию "Брюгге — первое свидание", все очень понравилось. Могу отменить момент, что у Ларисы было оборудование в виде наушника и микрофона, поэтому все было хорошо слышно, даже отходя на расстояние от гида. Экскурсия прошла легко и интересно. Рекомендую!
- ВВасилий9 мая 2024Прекрасные экскурсовод. Не смотря на дождь, получилась прекрасная экскурсия. Наталья не только прекрасно владеет знаниями предмета, но так же ответила на все вопросы о современной жизни бельгийцев.
- ННарине5 мая 2024Вчера у нас была экскурсия. Хочу выразить огромную благодарность Ларисе за очень интересную экскурсию. Она добросовестно выполняла свою работу. Не
- ООксана27 апреля 2024В этот раз мы путешествовали с дочерью. Стараемся всегда в новом городе брать экскурсию, чтобы получить хотя бы базовые знания.
- ООльга29 февраля 2024Нам очень понравилась наша экскурсия по Брюгге, было очень интересно, мы узнали много новых подробностей, ранее нам неизвестных. Лариса очень
Ответы на вопросы от путешественников по Брюгге в категории «Можно с детьми»
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Сколько стоит экскурсия по Брюгге в июне 2024
Сейчас в Брюгге в категории "Можно с детьми" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 129 до 200. Туристы уже оставили гидам 289 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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