Ночные прогулки и экскурсии Брюгге

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Брюгге на русском языке, цены от €129. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Брюгге - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
44 отзыва
Брюгге - первое свидание
Главные достопримечательности очаровательного города на экспресс-прогулке
Начало: Рыночная площадь
Сегодня в 22:00
Завтра в 08:30
от 129 за всё до 24 чел.
Брюгге - «северная Венеция» Средневековья
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Брюгге - «северная Венеция» Средневековья
Посетить знаковые места чарующего города, услышать их историю и получить советы местного жителя
Начало: Рыночная площадь
Завтра в 08:00
10 июня в 13:00
от 170 за всё до 24 чел.
Увидеть Брюгге, не залегая на дно
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Увидеть Брюгге, не залегая на дно
Прогуляться по местам съёмок легендарного фильма и узнать историю города
Начало: На Рыночной площади
Завтра в 08:00
10 июня в 13:00
от 180 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    22 мая 2024
    Увидеть Брюгге, не залегая на дно
    Сегодня провели прекрасный день в Брюгге в компании гида Ларисы. Приятная прогулка, интересный рассказ об истории города и его жителях вызвали в нас желание вернуться сюда снова. Лариса, спасибо!!!
    Сегодня провели прекрасный день в Брюгге в компании гида Ларисы. Приятная прогулка, интересный рассказ об истории
  • М
    Марк
    9 мая 2024
    Брюгге - первое свидание
    Посетили экскурсию "Брюгге — первое свидание", все очень понравилось. Могу отменить момент, что у Ларисы было оборудование в виде наушника и микрофона, поэтому все было хорошо слышно, даже отходя на расстояние от гида. Экскурсия прошла легко и интересно. Рекомендую!
  • Н
    Нарине
    5 мая 2024
    Брюгге - «северная Венеция» Средневековья
    Вчера у нас была экскурсия. Хочу выразить огромную благодарность Ларисе за очень интересную экскурсию. Она добросовестно выполняла свою работу. Не
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    спешила никуда и все подробно рассказывала. Я всем рекомендую Ларису. Она отличный гид и человек. У нас был поезд с пересадкой, но по техническим причинам не поехал и мы задерживались на час, но Лариса без проблем пошла навстречу и с пониманием отнеслась к нашей проблеме. Лариса, Спасибо большое за ваше понимание и человеческое отношение.

  • О
    Оксана
    27 апреля 2024
    Брюгге - «северная Венеция» Средневековья
    В этот раз мы путешествовали с дочерью. Стараемся всегда в новом городе брать экскурсию, чтобы получить хотя бы базовые знания.
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    Были на экскурсии с Ларисой. Время провели с огромным удовольствием. Было комфортно, легко, интересно. Впридачу к базовой информации о городе получили массу интересных фактов, знакомство с приятным человеком и массу положительных экскурсий. В итоге дочь сказала, что в ее личном рейтинге, эта была лучшая экскурсия за всю поездку! Как говорится, устами младенца….

  • О
    Ольга
    29 февраля 2024
    Брюгге - первое свидание
    Нам очень понравилась наша экскурсия по Брюгге, было очень интересно, мы узнали много новых подробностей, ранее нам неизвестных. Лариса очень
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    интересная рассказчица, нам было приятно с ней общаться, спасибо ей большое. Два часа это короткая экскурсия для такого красивого и интересного города. Надеемся вернуться ещё раз в Брюгге.

  • Т
    Татьяна
    11 февраля 2024
    Брюгге - первое свидание
    9 февраля Лариса провела для нас экскурсию по Брюгге. Информативно насыщенно, как мы любим, идеально по логистике, угостила местными сладостями- и это было приятно. Дала много полезных советов: где откушать бизе, где приобрести нюхательный шоколад:))
  • А
    Анна
    18 января 2024
    Брюгге - «северная Венеция» Средневековья
    Все было отлично! Лариса - замечательный экскурсовод! Спасибо!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Брюгге в категории «Ночные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Брюгге - первое свидание
  2. Брюгге - «северная Венеция» Средневековья
  3. Увидеть Брюгге, не залегая на дно
Сколько стоит экскурсия по Брюгге в июне 2024
Сейчас в Брюгге в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 129 до 180. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Брюгге (Бельгия 🇧🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Ночные», 67 ⭐ отзывов, цены от €129. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бельгии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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