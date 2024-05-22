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спешила никуда и все подробно рассказывала. Я всем рекомендую Ларису. Она отличный гид и человек. У нас был поезд с пересадкой, но по техническим причинам не поехал и мы задерживались на час, но Лариса без проблем пошла навстречу и с пониманием отнеслась к нашей проблеме. Лариса, Спасибо большое за ваше понимание и человеческое отношение.