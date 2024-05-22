1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Брюгге - первое свидание
Главные достопримечательности очаровательного города на экспресс-прогулке
Начало: Рыночная площадь
Сегодня в 22:00
Завтра в 08:30
от €129 за всё до 24 чел.
Индивидуальная
3 часа
Брюгге - «северная Венеция» Средневековья
Посетить знаковые места чарующего города, услышать их историю и получить советы местного жителя
Начало: Рыночная площадь
Завтра в 08:00
10 июня в 13:00
от €170 за всё до 24 чел.
Индивидуальная
3 часа
Увидеть Брюгге, не залегая на дно
Прогуляться по местам съёмок легендарного фильма и узнать историю города
Начало: На Рыночной площади
Завтра в 08:00
10 июня в 13:00
от €180 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина22 мая 2024Сегодня провели прекрасный день в Брюгге в компании гида Ларисы. Приятная прогулка, интересный рассказ об истории города и его жителях вызвали в нас желание вернуться сюда снова. Лариса, спасибо!!!
- ММарк9 мая 2024Посетили экскурсию "Брюгге — первое свидание", все очень понравилось. Могу отменить момент, что у Ларисы было оборудование в виде наушника и микрофона, поэтому все было хорошо слышно, даже отходя на расстояние от гида. Экскурсия прошла легко и интересно. Рекомендую!
- ННарине5 мая 2024Вчера у нас была экскурсия. Хочу выразить огромную благодарность Ларисе за очень интересную экскурсию. Она добросовестно выполняла свою работу. Не
- ООксана27 апреля 2024В этот раз мы путешествовали с дочерью. Стараемся всегда в новом городе брать экскурсию, чтобы получить хотя бы базовые знания.
- ООльга29 февраля 2024Нам очень понравилась наша экскурсия по Брюгге, было очень интересно, мы узнали много новых подробностей, ранее нам неизвестных. Лариса очень
- ТТатьяна11 февраля 20249 февраля Лариса провела для нас экскурсию по Брюгге. Информативно насыщенно, как мы любим, идеально по логистике, угостила местными сладостями- и это было приятно. Дала много полезных советов: где откушать бизе, где приобрести нюхательный шоколад:))
- ААнна18 января 2024Все было отлично! Лариса - замечательный экскурсовод! Спасибо!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Брюгге в категории «Ночные»
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Сколько стоит экскурсия по Брюгге в июне 2024
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