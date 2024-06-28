1 чел.
По популярности
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Брюгге: бельгийская Венеция и уникальные достопримечательности
Погружение в атмосферу средневекового Брюгге: легенды о графах, герцогах и Святом Граале. Увидите знаменитые достопримечательности и живописные места
Завтра в 10:30
11 июля в 10:30
€180 за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Классический Брюгге с неклассическим содержанием: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Брюгге, посетите его знаковые места и узнайте мифы и легенды. Почувствуйте дух старины, романтики и искусства
Начало: Рыночная площадь
Завтра в 10:00
11 июля в 10:00
€200 за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Погружение в фламандскую живопись: экскурсия по музею Грунинге
Познакомьтесь с шедеврами фламандской живописи в музее Грунинге. Узнайте о жизни и творчестве мастеров, вдохновленных Брюгге, и раскройте секреты их искусства
Начало: У входа с Музей Грунинге, Dijver 12, Brugge
Завтра в 13:00
13 июля в 10:00
€150 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга28 июня 2024Отличная экскурсия, приятное общение, классные впечатления, спасибо большое Елене.
- ММаксим7 июня 2024Замечательная экскурсия. Аида на ходу подстроилась под наши пожелания и дала кучу полезных советов от "местных", что потом сэкономило нам время и позволило найти самое лучшее. Рекомендую. Ну и как не отметить энциклопедические знания Аиды!
- EEkaterina20 мая 2024Чудесный гид ❤️ индивидуальный подход, интересно и детям и взрослым
- RRimma18 мая 2024Были в Брюгге на один день. Приехали из Амстердама. Нашим гидом была Аида. Она встретила нас на вокзале, и мы
- ААлла14 мая 2024Прекрасная экскурсия! Огромное спасибо Аиде, она не только влюбила нас в этот город, но даже сделала его для нас родным.
- ААлександр25 декабря 2023Обзорная экскурсия по городу, интересный маршрут, много информации.
- ССветлана20 января 2020Экскурсовод Аида замечательный человек, с глубокими знаниями истории города. Если Вы поклонник архитектуры и живописи то только к ней.
Ответы на вопросы от путешественников по Брюгге в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Брюгге в июле 2024
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