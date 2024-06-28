Экскурсии выходного дня в Брюгге

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Брюгге на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Призраки Брюгге
🚶 Пешая
81 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Брюгге: бельгийская Венеция и уникальные достопримечательности
Погружение в атмосферу средневекового Брюгге: легенды о графах, герцогах и Святом Граале. Увидите знаменитые достопримечательности и живописные места
Завтра в 10:30
11 июля в 10:30
180 за всё до 5 чел.
Классический Брюгге с неклассическим содержанием
🚶 Пешая
48 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Классический Брюгге с неклассическим содержанием: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Брюгге, посетите его знаковые места и узнайте мифы и легенды. Почувствуйте дух старины, романтики и искусства
Начало: Рыночная площадь
Завтра в 10:00
11 июля в 10:00
200 за всё до 5 чел.
Музей Грунинге и фламандские примитивисты
1 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Погружение в фламандскую живопись: экскурсия по музею Грунинге
Познакомьтесь с шедеврами фламандской живописи в музее Грунинге. Узнайте о жизни и творчестве мастеров, вдохновленных Брюгге, и раскройте секреты их искусства
Начало: У входа с Музей Грунинге, Dijver 12, Brugge
Завтра в 13:00
13 июля в 10:00
150 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    28 июня 2024
    Призраки Брюгге
    Отличная экскурсия, приятное общение, классные впечатления, спасибо большое Елене.
  • М
    Максим
    7 июня 2024
    Классический Брюгге с неклассическим содержанием
    Замечательная экскурсия. Аида на ходу подстроилась под наши пожелания и дала кучу полезных советов от "местных", что потом сэкономило нам время и позволило найти самое лучшее. Рекомендую. Ну и как не отметить энциклопедические знания Аиды!
  • E
    Ekaterina
    20 мая 2024
    Призраки Брюгге
    Чудесный гид ❤️ индивидуальный подход, интересно и детям и взрослым
    Чудесный гид ❤️ индивидуальный подход, интересно и детям и взрослым
  • R
    Rimma
    18 мая 2024
    Классический Брюгге с неклассическим содержанием
    Были в Брюгге на один день. Приехали из Амстердама. Нашим гидом была Аида. Она встретила нас на вокзале, и мы
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    начали путешествие по Брюгге. Аида потрясающий рассказчик, и знает о городе всё. Поражает её эрудиция, объём информации, которой она владеет, желание поделиться с нами. Она готова рассказывать о своём любимом городе часами, со многими подробностями и деталями. А ещё она очень милый и интересный человек. С ней легко и просто в общении. Она позаботилась о перерыве на обед, и заранее забронировала нам места в уютном ресторане. А потом мы опять гуляли по улицам и наслаждались красотой этого необыкновенного городка. К сожалению, время пролетело очень быстро, и мы должны возвращаться в Амстердам. Аида проводила нас на поезд. Было жалко расставаться с таким замечательным гидом и со сказкой, в которой мы находились почти весь день. Огромное Аиде спасибо за незабываемое знакомство с Брюгге!

  • А
    Алла
    14 мая 2024
    Классический Брюгге с неклассическим содержанием
    Прекрасная экскурсия! Огромное спасибо Аиде, она не только влюбила нас в этот город, но даже сделала его для нас родным.
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    Очень важно, что Аида сама много лет живет в Брюгге и любит его, поэтому мы увидели его глазами местных. Самые красивые улицы и дворы, самые значительные достопримечательности самый вкусный шоколад и вафли. А еще она прекрасный увлеченный рассказчик, знает массу занимательных историй и вообще милый, теплый, душевный человек. Экскурсия оставила прекрасное послевкусие. Очень рекомендую.

  • А
    Александр
    25 декабря 2023
    Призраки Брюгге
    Обзорная экскурсия по городу, интересный маршрут, много информации.
  • С
    Светлана
    20 января 2020
    Музей Грунинге и фламандские примитивисты
    Экскурсовод Аида замечательный человек, с глубокими знаниями истории города. Если Вы поклонник архитектуры и живописи то только к ней.

Ответы на вопросы от путешественников по Брюгге в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Брюгге
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Призраки Брюгге
  2. Классический Брюгге с неклассическим содержанием
  3. Музей Грунинге и фламандские примитивисты
Сколько стоит экскурсия по Брюгге в июле 2024
Сейчас в Брюгге в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 200. Туристы уже оставили гидам 130 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Брюгге (Бельгия 🇧🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 130 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бельгии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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