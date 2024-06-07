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начали путешествие по Брюгге. Аида потрясающий рассказчик, и знает о городе всё. Поражает её эрудиция, объём информации, которой она владеет, желание поделиться с нами. Она готова рассказывать о своём любимом городе часами, со многими подробностями и деталями. А ещё она очень милый и интересный человек. С ней легко и просто в общении. Она позаботилась о перерыве на обед, и заранее забронировала нам места в уютном ресторане. А потом мы опять гуляли по улицам и наслаждались красотой этого необыкновенного городка. К сожалению, время пролетело очень быстро, и мы должны возвращаться в Амстердам. Аида проводила нас на поезд. Было жалко расставаться с таким замечательным гидом и со сказкой, в которой мы находились почти весь день. Огромное Аиде спасибо за незабываемое знакомство с Брюгге!