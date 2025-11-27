Фотопрогулка
День в Генте: фотографии, истории и еда
Погрузитесь в атмосферу Гента, насладитесь архитектурой и бельгийскими деликатесами без толпы туристов вокруг
12 дек в 06:00
13 дек в 06:00
от €400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Какой ты, настоящий Гент
Откройте для себя уникальный Гент через его архитектуру и историю. Увлекательная прогулка с гидом, чьи корни уходят в 15 век, раскроет секреты города
Начало: У входа в Собор Святого Бавона
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Гент: в гостях у сказки
Индивидуальная экскурсия по Генту обещает незабываемые впечатления, ведь вас ждут панорамные виды с моста Святого Михаила и тайные уголки без зевак
Начало: На мосту Святого Михаила
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртем27 ноября 2025Одна из самых запоминающихся экскурсий! Екатерина отличный рассказчик и несмотря на не очень приятную промозглую,осеннюю погоду время пролетело незаметно. Только самые приятные впечатления!!! Большое спасибо!
- ААлексей9 августа 2024Прекрасная прогулка в компании с приятной Аней!
Интересный маршрут, легкое общение, вкусный обед, отличные фотографии!
Аня, еще раз благодарю Вас за этот незабываемый день в Генте:)
- ММарс8 января 2020Гент был абсолютно неизвестен до поездки, Аня сумела нам его показать и раскрыть в полной мере. Время пролетело незаметно.
- ООльга13 июля 2019Экскурсия была очень содержательная.. Время пролетело незаметно. . Порекомендую друзьям.
- ММария22 июня 2018Отличное утро в Генте! Увидеть этот прекрасный город глазами Анюты, узнать его секреты и получить не только массу ярких впечатлений, но и отличные фотографии - это незабываемо! Большое спасибо!
- ЕЕвгений19 октября 2015Если вам нужен не просто гид, а скорее друг в этом городе который знает о нем все… ну или почти
- AAlexander20 июня 2015Анна - большая молодец, организовала хорошую экскурсию, была внимательна к нашим требованиям и пожеланиям. Хорошо знает Гент и Брюгге, в том числе разные малоизвестные места.
Саша и Нина.
- ЕЕлена29 декабря 2014Аня, спасибо за экскурсию и за фотки! Все понравилось!
Гулять по красивому городу, а потом еще и фотографии рассматривать - это здорово! Получилась настоящая лав-тревел-стори)))
