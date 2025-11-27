Мои заказы

Необычные экскурсии по Генту

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Генте на русском языке, цены от €160.
День в Генте: фотографии, истории и еда
Пешая
6 часов
8 отзывов
Фотопрогулка
до 10 чел.
День в Генте: фотографии, истории и еда
Погрузитесь в атмосферу Гента, насладитесь архитектурой и бельгийскими деликатесами без толпы туристов вокруг
12 дек в 06:00
13 дек в 06:00
от €400 за всё до 10 чел.
Какой ты, настоящий Гент
Пешая
3 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Какой ты, настоящий Гент
Откройте для себя уникальный Гент через его архитектуру и историю. Увлекательная прогулка с гидом, чьи корни уходят в 15 век, раскроет секреты города
Начало: У входа в Собор Святого Бавона
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€180 за всё до 10 чел.
Гент: в гостях у сказки
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Гент: в гостях у сказки
Индивидуальная экскурсия по Генту обещает незабываемые впечатления, ведь вас ждут панорамные виды с моста Святого Михаила и тайные уголки без зевак
Начало: На мосту Святого Михаила
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артем
    27 ноября 2025
    Гент: в гостях у сказки
    Одна из самых запоминающихся экскурсий! Екатерина отличный рассказчик и несмотря на не очень приятную промозглую,осеннюю погоду время пролетело незаметно. Только самые приятные впечатления!!! Большое спасибо!
  • А
    Алексей
    9 августа 2024
    День в Генте: фотографии, истории и еда
    Прекрасная прогулка в компании с приятной Аней!
    Интересный маршрут, легкое общение, вкусный обед, отличные фотографии!
    Аня, еще раз благодарю Вас за этот незабываемый день в Генте:)
    Прекрасная прогулка в компании с приятной Аней!
  • М
    Марс
    8 января 2020
    День в Генте: фотографии, истории и еда
    Гент был абсолютно неизвестен до поездки, Аня сумела нам его показать и раскрыть в полной мере. Время пролетело незаметно.
  • О
    Ольга
    13 июля 2019
    День в Генте: фотографии, истории и еда
    Экскурсия была очень содержательная.. Время пролетело незаметно. . Порекомендую друзьям.
  • М
    Мария
    22 июня 2018
    День в Генте: фотографии, истории и еда
    Отличное утро в Генте! Увидеть этот прекрасный город глазами Анюты, узнать его секреты и получить не только массу ярких впечатлений, но и отличные фотографии - это незабываемо! Большое спасибо!
  • Е
    Евгений
    19 октября 2015
    День в Генте: фотографии, истории и еда
    Если вам нужен не просто гид, а скорее друг в этом городе который знает о нем все… ну или почти
    

    все, и главное стремиться узнать как можо больше и рассказать вам все что знает… вы пришли по адресу.
    Наша экскурсия началась у ЖД вокзала и около него же завершилась. И это была действительно прогулка друзей, один из которых приехал в этот город раньше другого и успев узнать многое о городе и обойти его, и теперь ведет друга по следам своих путешествий и находок. Мало того он еще и хороший фотограф, а значит ты получишь массу памятных фото.

  • A
    Alexander
    20 июня 2015
    День в Генте: фотографии, истории и еда
    Анна - большая молодец, организовала хорошую экскурсию, была внимательна к нашим требованиям и пожеланиям. Хорошо знает Гент и Брюгге, в том числе разные малоизвестные места.
    Саша и Нина.
  • Е
    Елена
    29 декабря 2014
    День в Генте: фотографии, истории и еда
    Аня, спасибо за экскурсию и за фотки! Все понравилось!
    Гулять по красивому городу, а потом еще и фотографии рассматривать - это здорово! Получилась настоящая лав-тревел-стори)))

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Генте
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. День в Генте: фотографии, истории и еда
  2. Какой ты, настоящий Гент
  3. Гент: в гостях у сказки
Сколько стоит экскурсия по Генту в декабре 2025
Сейчас в Генте в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 400. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
