читать дальше

все, и главное стремиться узнать как можо больше и рассказать вам все что знает… вы пришли по адресу.

Наша экскурсия началась у ЖД вокзала и около него же завершилась. И это была действительно прогулка друзей, один из которых приехал в этот город раньше другого и успев узнать многое о городе и обойти его, и теперь ведет друга по следам своих путешествий и находок. Мало того он еще и хороший фотограф, а значит ты получишь массу памятных фото.